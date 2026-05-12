Gastronomia
La Cuina del Vent i Girona Excel·lent s’alien per promocionar els productes de proximitat tot l’any
Els restaurants del col·lectiu empordanès incorporaran productes del segell de qualitat de la Diputació de Girona per reforçar les aliances amb els productors locals
La Cuina del Vent ha formalitzat una nova col·laboració amb Girona Excel·lent, el segell de qualitat agroalimentària de la Diputació de Girona, amb l’objectiu de promoure els productes de proximitat durant els 365 dies de l’any. La iniciativa ha estat presentada aquest dimarts al matí per la diputada de Girona Excel·lent i Mercats de la Diputació de Girona, Vanessa Peiró, i pel president del col·lectiu gastronòmic de l’Alt Empordà, Josep Amiel.
L’acord preveu que els restaurants de La Cuina del Vent incorporin i donin visibilitat als productes distingits amb el segell Girona Excel·lent de manera estable, més enllà de campanyes o temporades concretes. Segons els impulsors, aquesta col·laboració vol reforçar la relació entre productors i restauradors, posar en valor la qualitat dels productes locals i contribuir a dinamitzar l’economia de les comarques gironines.
La diputada Vanessa Peiró ha destacat que la iniciativa permet crear sinergies entre productors i restauradors. "Genera oportunitats compartides, fomenta les relacions de confiança i construeix una xarxa que ens fa més forts com a territori", ha afirmat. Peiró també ha remarcat que, "quan institucions, productors i restauradors remem en la mateixa direcció, el resultat és una demarcació més viva i més forta".
El segell Girona Excel·lent compta en el bienni 2025-2026 amb 137 productes de 83 empreses de la demarcació, seleccionats a través de tasts a cegues. Els productes es reparteixen en 17 categories, entre les quals hi ha aigües minerals, arrossos, begudes locals, cafès i herbes remeieres, conserves, sofregits, embotits, fruits secs, làctics, oli d’oliva i vinagres, mel, vins i vins generosos.
El president de La Cuina del Vent, Josep Amiel, ha subratllat que molts establiments del col·lectiu ja utilitzen habitualment productes Girona Excel·lent. "Ells ja ens han fet la feina, amb la tria dels productes guardonats per part d’un jurat professional; per tant, ens ha estat fàcil incorporar Girona Excel·lent en els nostres plats de temporada o menús degustació perquè són productes de molta qualitat. És un win-win: tothom hi surt guanyant", ha afirmat.
La col·laboració també comportarà la presència visible del distintiu Girona Excel·lent en els deu restaurants del col·lectiu que, de moment, s’han adherit a la iniciativa. Són els següents:
- Restaurant Falconera (Roses)
- Restaurant Amiel & Molins (Pont de Molins)
- Restaurant Rom (Roses)
- Restaurant Duran (Figueres)
- Restaurant Castell de Peralada
- Restaurant Norat (Roses)
- La Taverna del Barri Vell (Figueres)
- Restaurant Sumac (Roses)
- Restaurant l'Encesa (el Port de la Selva)
- El Portal de Bàscara Restaurant
Amiel ha apuntat que està previst que la resta de restaurants de La Cuina del Vent s’incorporin també a aquesta col·laboració amb la Diputació de Girona pròximament.
Sobre La Cuina del Vent
La Cuina del Vent és un col·lectiu de professionals de la gastronomia de l’Alt Empordà que entén la cuina com una eina d’expressió del territori, del paisatge, de la cultura i del saber popular. El grup reuneix establiments i professionals vinculats a l’hostaleria amb la voluntat de compartir coneixements, organitzar activitats i contribuir a millorar la qualitat del servei.
El col·lectiu compta amb el suport de l’Associació d’Empresaris d’Activitats d’Hostaleria de l’Alt Empordà i treballa per promocionar la gastronomia empordanesa, la tradició, el producte local i la identitat pròpia de la comarca.
