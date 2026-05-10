Gastronomia
Els millors restaurants barats per fer un àpat a l'Alt Empordà, segons Tripadvisor
Colera, Roses, Sant Pere Pescador, Empuriabrava, Llançà, Cadaqués, la Jonquera, Maçanet de Cabrenys o l'Escala concentren una oferta molt diversa de restaurants assequibles
Menjar bé a l'Alt Empordà no sempre vol dir reservar taula en un restaurant d'estrella Michelin ni assumir una factura elevada. Colera, Roses, Sant Pere Pescador, Empuriabrava, Llançà, Cadaqués, la Jonquera, Maçanet de Cabrenys o l'Escala, la comarca concentra una oferta molt diversa de restaurants barats on el reclam no és només el preu, sinó també la relació qualitat-preu, el tracte proper i una cuina pensada per a tots els públics.
Segons el rànquing de Tripadvisor de restaurants barats a l'Empordà, consultat aquest 10 de maig de 2026, la plataforma recull 348 resultats i els ordena per rellevància, tenint en compte la coincidència amb les preferències de cerca i les opinions dels viatgers. Dins d'aquest llistat, que inclou establiments de l'Alt i del Baix Empordà, els primers restaurants situats a l'Alt Empordà dibuixen una ruta gastronòmica assequible amb noms molt ben valorats a la costa i també a l'interior.
Una ruta per menjar bé sense gastar massa
El primer restaurant de l'Alt Empordà que apareix al rànquing és La Boigdega, a Colera, amb una puntuació de 4,9 sobre 5 i 147 opinions. Tripadvisor el classifica dins de la cuina francesa i mediterrània, una combinació poc habitual en un poble mariner petit però amb molta tradició turística. La seva presència al capdamunt del llistat el converteix en una de les adreces a tenir en compte per als qui busquen un lloc econòmic, ben valorat i lluny dels circuits més massificats.
Roses és un dels municipis que concentra més establiments destacats en aquesta selecció. Ca la Valeria Restaurant, amb 4,4 punts i 774 opinions, apareix com una de les primeres opcions barates de l'Alt Empordà, amb una proposta italiana i internacional. També a Roses hi ha Lalola Restaurante, amb 4,4 punts i 587 opinions, vinculat a la cuina mediterrània i europea.Tots dos restaurants reforcen el paper de Roses com un dels punts més potents de la comarca per menjar bé a preus moderats.
Roses, capital de les opcions econòmiques
El pes de Roses dins del rànquing no s'acaba aquí. Louis, amb un 4,9 i 84 opinions, figura entre les opcions italianes barates més ben valorades del llistat. També hi apareixen El Típic, amb 4,7 punts i 152 opinions, especialitzat en cuina mediterrània i espanyola; Rosas III, amb 4,4 punts i 286 opinions; i Pata Negra, amb 4,3 punts i 1.380 opinions, una xifra que el converteix en un dels restaurants amb més volum de valoracions entre els primers llocs de l'Alt Empordà.
Pizzes, tapes i cuina mediterrània
Un altre dels noms destacats és Pizzeria Eric, a Sant Pere Pescador, amb 4,5 punts i 576 opinions. Tripadvisor la situa en la categoria de cuina italiana i pizza, un binomi que continua funcionant molt bé quan es busca menjar fora sense disparar el pressupost. Sant Pere Pescador, amb el seu pes com a destinació de càmpings, platja i turisme familiar, encaixa especialment amb aquest perfil de restaurant informal i assequible.
A Empuriabrava, el rànquing situa Pizzeria El Cau de la Iguana, amb 4,6 punts i 288 opinions, i Kmy's Chez Chapeau, amb 4,8 punts i 111 opinions, dins de les opcions barates més ben valorades. La primera aposta per la fórmula italiana i la pizza; la segona apareix associada a la cuina francesa i europea. Són dues propostes diferents, però comparteixen un mateix atractiu: preus continguts i una puntuació alta en una zona especialment concorreguda.
De Llançà a Cadaqués: menjar barat també a la costa més buscada
El rànquing també reserva espai per a municipis de costa on no sempre és fàcil trobar bones opcions econòmiques. A Llançà hi apareix Drack Restaurant, amb 4,5 punts i 207 opinions, especialitzat en cuina espanyola i catalana. La seva presència en aquesta selecció és interessant perquè Llançà combina públic local, segones residències i visitants que es mouen entre el Cap de Creus i la Mar d'Amunt.
A Cadaqués, una de les destinacions més icòniques i sol·licitades de la Costa Brava, Tripadvisor destaca Es Racó d'en Dani, amb 4,2 punts i 291 opinions, i El Moon Cadaqués, amb 4,3 punts i 182 opinions. En un municipi on els preus poden pujar per la pressió turística, trobar restaurants assequibles i ben puntuats és especialment útil per als visitants que volen passar el dia al poble sense convertir el dinar o el sopar en una despesa excessiva.
També hi ha bones opcions a l'interior
L'interior de l'Alt Empordà també té representació en el llistat. A la Jonquera, Medrano Bar Restaurant apareix amb 4,3 punts i 167 opinions, dins de la cuina europea i espanyola. La seva ubicació fronterera el pot convertir en una opció pràctica per a viatgers, transportistes, compradors i persones que es mouen entre Catalunya i França.
A Maçanet de Cabrenys, Can Mach figura amb 4 punts i 363 opinions, classificat dins de la cuina mediterrània i espanyola. En aquest cas, l'interès va més enllà del preu: el municipi és una porta d'entrada a l'Albera i a una altra manera d'entendre l'Empordà, més lligada a la muntanya, als esmorzars de forquilla, a la cuina casolana i a les escapades de cap de setmana.
La conclusió és clara: l'Alt Empordà continua sent una comarca on es pot menjar bé i barat si se sap on buscar. Des de les pizzes ben valorades fins a les tapes, passant per la cuina mediterrània, catalana o francesa, els restaurants assequibles amb bones puntuacions a Tripadvisor demostren que la gastronomia empordanesa no només viu de grans taules, menús degustació i restaurants de celebració. També viu d'aquells llocs on un bon plat, un preu raonable i una recomanació sincera poden convertir un àpat quotidià en una petita descoberta.
