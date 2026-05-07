Gastronomia
Les Anxoves de l'Escala desembarquen al mercat mexicà en una campanya de Prodeca
La iniciativa Catalan Food PRISSA porta productes gurmet catalans a 13 establiments de Mèxic, amb la participació de 21 empreses, entre les quals també hi ha l'empordanesa Can Bech, productora de melmelades
Les Anxoves de l'Escala fan un nou pas en la seva projecció internacional amb l'entrada al mercat mexicà a través de Catalan Food PRISSA, una campanya impulsada per Prodeca per posicionar el producte agroalimentari català en el segment gurmet de Mèxic. La iniciativa es desplegarà durant el mes de maig en 13 establiments de la cadena PRISSA, especialitzada en vins, destil·lats i alimentació d'alta gamma, i reunirà més de 100 referències de productes catalans.
L'empresa escalenca hi participarà amb les seves anxoves en conserva, un dels productes més emblemàtics de la gastronomia empordanesa i catalana. La presència de les Anxoves de l'Escala en aquesta acció comercial suposa una oportunitat per reforçar-ne el reconeixement en un mercat que Prodeca considera estratègic per a les empreses catalanes, especialment en categories com els productes gurmet, l'oli d'oliva, els vins i les especialitats de valor afegit.
La campanya també comptarà amb una altra empresa empordanesa: Can Bech, de Palafrugell. La firma hi presentarà melmelades, conserves de fruita i salses per a maridatges, productes que han consolidat la marca com un referent en l'acompanyament gastronòmic de formatges, foie, carns i postres. La participació de Can Bech reforça el pes de l'Empordà dins d'una promoció pensada per mostrar la diversitat i la qualitat de l'oferta alimentària catalana.
Corners, tastos i un Menú Catalunya
La iniciativa Catalan Food PRISSA s'articula a partir de tres eixos: la instal·lació de corners promocionals als supermercats de la cadena, l'organització de tastos i activitats de dinamització comercial, i la creació d'un Menú Catalunya als restaurants gurmet del grup. Aquest menú incorporarà productes catalans presents a la promoció i els convertirà en experiència gastronòmica per al consumidor mexicà.
Els tastos s'adreçaran a diferents públics, des d'influencers i creadors de continguts mexicans fins a clients de la cadena, representants institucionals i agents empresarials. L'objectiu és afavorir la prescripció dels productes i obrir noves oportunitats comercials per a les empreses participants.
Una vintena de marques catalanes
A més de les Anxoves de l'Escala i Can Bech, la campanya inclou marques i productes com els vins i vinagres d'AVGVSTVS Fòrum, els vins d'Álvaro Palacios, Bodegas Aessir, Celler Domenys, Clos Galena i Clos Pons, els vermuts de Bodegas Yzaguirre i Priorat B&D Lab, els olis d'oliva verge extra de Canigooil, Cuadrat Valley i Olis Solé, i les conserves i productes d'aperitiu d'Espinaler.
També hi seran presents Torrons Vicens, amb torrons i especialitats artesanes de xocolata; Vichy Catalan, amb aigua mineral carbònica i begudes refrescants; Pastas Gallo, amb pasta, farines i salses; Ratafia Bosch, amb licors tradicionals i ratafia; Idilia Foods, amb productes d'alimentació infantil i cacau en pols, i Glass Canned Wine, amb vi en format llauna.
Mèxic, un mercat clau per a l'alimentació catalana
La promoció coincideix amb un viatge institucional a Mèxic encapçalat pel conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, del 17 al 23 de maig. L'agenda inclou trobades amb agents del mercat i representants del Govern mexicà, així com un acte central a Puebla el 21 de maig, amb tastos de productes catalans i un dinar amb el Menú Catalunya.
Mèxic és actualment el principal mercat agroalimentari català a l'Amèrica Llatina. Les exportacions catalanes d'aliments i begudes al país superen els 185 milions d'euros anuals i representen prop del 28% del valor exportat a la regió. Segons Prodeca, més de 400 empreses catalanes hi exporten regularment, en un context marcat per la demanda creixent de productes importats, el desenvolupament del retail modern i l'interès per la dieta mediterrània.
