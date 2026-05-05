Vaixells fantasma EmpuriabravaTennis Taula TramuntanaAnna Fusté LabailaSanta Creu FigueresFigueres Oscura
Dijous de Tapes a l’Escala: 29 locals ofereixen tapa i beguda per 3,50 euros

Els locals que hi participen es reparteixen per diferents zones del municipi

La UBET publica cada dimecres a Instagram les tapes disponibles, amb el nom del plat, ingredients, i horaris

L'Escala

Buscar un pla per sortir dijous a l’Escala ja té resposta gastronòmica. Els Dijous de Tapes, impulsats per l’associació de comerciants UBET, han convertit aquest dia de la setmana en una ruta per bars i restaurants del municipi, amb 29 locals participants i una proposta directa: tapa i beguda per 3,50 euros abans que arribi el cap de setmana.

La campanya vol allargar l’ambient dels caps de setmana i portar moviment als carrers de l’Escala també entre setmana. La fórmula és senzilla i pensada per a un públic local i de proximitat: sortir de la feina, fer un tomb, quedar amb amics o parella i descobrir una tapa diferent en algun dels establiments adherits.

Nucli antic, Riells i la Clota

Els Dijous de Tapes de l’Escala es reparteixen per diferents zones del municipi, del nucli antic a Riells i la Clota. Cada local aporta la seva pròpia proposta, fet que permet construir una petita ruta gastronòmica i repetir l’experiència cada setmana sense trobar sempre la mateixa oferta.

Per 3,50 euros, els participants poden gaudir d’una tapa amb un zurito de vi, cervesa, vermut o aigua. El preu únic facilita que la ruta sigui assequible i oberta tant als veïns de l’Escala com a persones d’altres punts de l’Alt Empordà que busquen un pla informal per sortir un dijous.

Un dels punts forts de la iniciativa és la seva actualització setmanal. La UBET publica cada dimecres a Instagram les tapes disponibles, amb el nom del plat, ingredients, establiment i horaris, de manera que els participants poden planificar la sortida abans de dijous.

Els establiments participants són:

La informació de cada setmana es pot consultar als perfils @dijousdetapes i @ubet_lescala. El perfil específic de la campanya es presenta amb el lema “Dijous? Tapa, copa i carrer!” i és un espai molt útil per programar una sortida abans del cap de setmana a l’Escala.

