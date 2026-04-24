Gastronomia
La primavera porta frescor i delicadesa a la cuina de Castell Perelada
El restaurant amb una estrella Michelin renova els seus menús mantenint l'aposta pel producte de proximitat i una creixent presència de vegetals de l'hort propi
"La primavera ens ofereix un producte excepcional, més fresc i delicat, i el nostre objectiu és respectar-lo al màxim, intervenint poc perquè expressi tot el seu potencial. Volem que el comensal percebi el territori en la seva millor versió, amb plats més lleugers, però igual de profunds”. El xef Javi Martínez explica amb aquestes paraules l'aposta d'aquesta primavera del restaurant Castell Perelada, amb una estrella Michelin i dos sols Repsol.
L'establiment renova els seus menús Ex Ex Experiència Excepcional i Innovació Tradició, i els fa evolucionar cap a "una proposta més primaveral, lleugera i aromàtica, mantenint el seu compromís amb el producte de proximitat, l'estacionalitat i l’essència del territori", tal com expliquen els seus responsables. A més, continuen reforçant la presència als plats de vegetals procedents de l'hort propi, i tornen a revisar elaboracions del llegat del Castell de Peralada, en aquest cas del segle XVIII.
Els dos menús degustació que ofereix el restaurant que lideren Javi Martínez des de la cuina i Toni Gerez des de la sala arrenquen precisament amb "Un passeig pel nostre hort", amb diverses elaboracions amb verdures de temporada. Seguidament, el xef versiona el blat de moro escairat, en la picada d'ullet al passat que ja s'ha fet habitual en els seus menús, aprofitant el llegat culinari que es conserva a la biblioteca del Castell de Peralada.
Tradició i territori
La part central de l'àpat la formen plats en els quals es combinen la tradició i el territori, amb un pes determinant dels productes de temporada: espàrrec blanc, bolet i avellana de Reus; carxofa, escabetx de cervesa i caviar Osetra; pèsol del Maresme, llamàntol i botifarra de perol; vieira en fricandó; llom de conill a la catalana...
L'emblemàtic carro de formatges de Toni Gerez (premi Michelin 2023 al millor servei de sala), amb desenes de referències, forma part del menú Ex Ex Experiència Excepcional i és opcional (amb suplement) en el menú Innovació Tradició. I obre pas a unes postres fresques que també aposten per l’esperit primaveral amb sabors florals i cítrics, amb maduixes, flors de saüc o tarongina, però també amb lloc per a la xocolata.
En l'apartat de vins, el restaurant ofereix un maridatge amb vins del celler Perelada i un altre amb referències internacionals, a més d'una proposta de begudes sense alcohol.
"Producte, honestedat i temps" són les tres paraules que millor defineixen els seus menús per a aquesta primavera, segons diu Javi Martínez en un vídeo difós a través de les xarxes socials del restaurant Castell Perelada. El plat que creu que sorprendrà més els comensals és el d'espàrrec, perquè "ho aprofitem tot", mentre que el que ell es menjaria després d'un servei són els pèsols del Maresme amb llamàntol i botifarra de perol. "Això no falla", assegura.
- Elena Bianca Ciobanu, la nota més alta del MIR, tria Dermatologia a l'Hospital Clínic: 'Soc romanesa i tinc 41 anys, el meu cas anima a trencar motlles
- Un pare denuncia que la seva filla amb diabetis ha estat mesos sense poder anar al menjador escolar per manca de recursos
- El SEPE et pot retirar el subsidi per a majors de 52 anys per tenir diners estalviats
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- Aliança Catalana anuncia el seu candidat a Figueres
- Jaume Roures torna al negoci audiovisual i compra la productora de 'Crims'
- Figueres crea un centenar de places d'aparcament en dues zones de la ciutat
- Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026