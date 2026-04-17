Restaurant l’Escola: cuina tradicional catalana i sense filtres a un preu competitiu a Riumors
El restaurant l’Escola de Riumors és el lloc ideal per menjar plats de la cuina catalana tradicional i sense filtres. Fan esmorzars i dinars. La seva proposta és de guisats molt gustosos, cargols i la brasa ben feta, tot això a un preu molt competitiu. El menú diari a 16,50 euros i els caps de setmana 19,50 euros. El local està obert de dimarts a diumenge de 8.30 a 17 hores.
Dades
- Adreça: Carrer Sant Isidre, 1, Riumors
- Telèfon: 972 534 280
- Horari: De dimarts a diumenge de 8.30 a 17 hores
