Promoció
Tasta l'Empordà programa més de cinquanta experiències de gastronomia i patrimoni aquesta primavera
La campanya, presentada a Barcelona, es desplegarà del 8 de maig al 21 de juny a les dues comarques amb visites guiades, degustacions, maridatges, concerts, excursions i teatre
Mateu Casañas, xef dels restaurants Disfrutar i Compartir, i Fèlix Roca, director general de la Fundació Gala-Salvador Dalí, són els ambaixadors de la proposta
L'Empordà ha presentat aquest dimecres a Barcelona la nova edició de Tasta l'Empordà 2026, una campanya de promoció turística que tornarà a posar el focus en la gastronomia empordanesa i que, enguany, hi suma també el patrimoni cultural com a gran reclam. La iniciativa es desenvoluparà al llarg dels mesos de maig i juny a l'Alt i el Baix Empordà.
La proposta oferirà més de cinquanta experiències entre el 8 de maig i el 21 de juny, amb activitats repartides pels municipis amb més tradició turística, patrimonial i gastronòmica de les dues comarques. El programa inclou visites guiades, degustacions, concerts, maridatges, excursions i teatre, amb la voluntat de reforçar l'Empordà com a destinació vinculada tant a la cuina com a la descoberta del territori.
Incorporació del patrimoni
Segons els promotors, la campanya segueix la línia iniciada l'any passat, però fa un pas més incorporant el patrimoni com a escenari i complement de les experiències. A més, durant aquestes setmanes també s'impulsaran sortejos, concursos i descomptes vinculats a les activitats, així com promocions en allotjaments i una campanya gastronòmica en restaurants de l'Empordà centrada en els productes del territori.
La presentació s'ha fet a l'Oficina de Turisme de Catalunya a Barcelona i ha comptat amb la participació dels representants dels dos consells comarcals, Pere Casellas i Enric Marquès; del president d'Empordà Turisme, Xavier Camps; del vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona i alcalde de Figueres, Jordi Masquef; i de la directora general de Turisme de Catalunya, Cristina Lagé. Com a ambaixadors empordanesos de la iniciativa hi han assistit el xef dels restaurants Disfrutar i Compartir Mateu Casañas i el director general de la Fundació Gala-Salvador Dalí, Fèlix Roca.
La programació completa i la venda d'entrades de les experiències es poden consultar a la web emporda.cat.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- Molts treballadors que es van jubilar el 2026 cobren menys del que els correspon
- El fill de la duquesa de Alba engega un negoci agrícola a l'Empordà
- Es busquen figurants a Catalunya per a la pel·lícula dels The Beatles: aquests són els perfils i les ciutats per participar en el càsting
- Joan Dausà: 'Quan vaig veure Rosalía fent el confessionari, em vaig dir 'bravo!'
- Carlota Gurt: 'A Barcelona jo no vaig parlar en castellà fins que vaig tenir 12 anys. Avui dia això és ciència-ficció
- Figueres, ciutat 'lletja pútrida' i 'decadent
- Ensurt al Port de la Selva amb la caiguda d'una furgoneta al mar