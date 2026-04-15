Tasta l'Empordà programa més de cinquanta experiències de gastronomia i patrimoni aquesta primavera

La campanya, presentada a Barcelona, es desplegarà del 8 de maig al 21 de juny a les dues comarques amb visites guiades, degustacions, maridatges, concerts, excursions i teatre

Mateu Casañas, xef dels restaurants Disfrutar i Compartir, i Fèlix Roca, director general de la Fundació Gala-Salvador Dalí, són els ambaixadors de la proposta

Els participants a la presentació feta a Barcelona

Els participants a la presentació feta a Barcelona / Empordà

Redacció

Redacció

Barcelona

L'Empordà ha presentat aquest dimecres a Barcelona la nova edició de Tasta l'Empordà 2026, una campanya de promoció turística que tornarà a posar el focus en la gastronomia empordanesa i que, enguany, hi suma també el patrimoni cultural com a gran reclam. La iniciativa es desenvoluparà al llarg dels mesos de maig i juny a l'Alt i el Baix Empordà.

La proposta oferirà més de cinquanta experiències entre el 8 de maig i el 21 de juny, amb activitats repartides pels municipis amb més tradició turística, patrimonial i gastronòmica de les dues comarques. El programa inclou visites guiades, degustacions, concerts, maridatges, excursions i teatre, amb la voluntat de reforçar l'Empordà com a destinació vinculada tant a la cuina com a la descoberta del territori.

Incorporació del patrimoni

Segons els promotors, la campanya segueix la línia iniciada l'any passat, però fa un pas més incorporant el patrimoni com a escenari i complement de les experiències. A més, durant aquestes setmanes també s'impulsaran sortejos, concursos i descomptes vinculats a les activitats, així com promocions en allotjaments i una campanya gastronòmica en restaurants de l'Empordà centrada en els productes del territori.

La presentació s'ha fet a l'Oficina de Turisme de Catalunya a Barcelona i ha comptat amb la participació dels representants dels dos consells comarcals, Pere Casellas i Enric Marquès; del president d'Empordà Turisme, Xavier Camps; del vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona i alcalde de Figueres, Jordi Masquef; i de la directora general de Turisme de Catalunya, Cristina Lagé. Com a ambaixadors empordanesos de la iniciativa hi han assistit el xef dels restaurants Disfrutar i Compartir Mateu Casañas i el director general de la Fundació Gala-Salvador Dalí, Fèlix Roca.

Consulta aquí el programa Tasta l'Empordà 2026

Consulta aquí el programa Tasta l'Empordà 2026

Consulta aquí el programa Tasta l'Empordà 2026

La programació completa i la venda d'entrades de les experiències es poden consultar a la web emporda.cat.

