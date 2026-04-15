Cerveses
Limbik guanya dues plates al Barcelona Beer Challenge, una d'elles amb una cervesa que incorpora macabeu de Garriguella
La marca empordanesa de Llers reforça la seva aposta pel producte local i consolida una presència recurrent en cites cerveseres de l'Alt Empordà i també de les comarques gironines
La proposta empordanesa de Limbik Ferments ha estat distingida amb dues medalles de plata al Barcelona Beer Challenge 2026, un reconeixement que premia tant la seva línia cervesera com la personalitat territorial del projecte. Els guardons han arribat amb una Cold IPA, premiada a la categoria Specialty IPA, i una Grape Saison, reconeguda a Specialty Beer. Aquesta última incorpora un 13% de most de raïm macabeu procedent de la Cooperativa de Garriguella, un element que accentua encara més el vincle amb l'Empordà.
Aquest arrelament al territori no és un afegit oportunista, sinó una part central del relat de la marca. Al seu web, Limbik es defineix com una cervesa feta "al cor de l'Empordà" i explica que les seves referències volen transportar qui les beu als paisatges de la comarca. En la mateixa presentació, el projecte vincula el seu origen a la voluntat del fundador, Xavi P., d'unir la seva passió per la cervesa amb la necessitat d'expressar la identitat empordanesa a través del producte.
La filosofia de proximitat també apareix en altres elaboracions de la casa. El mateix web recorda, per exemple, que l'Empordà Weisse es va elaborar amb 160 quilos de cireres de Terrades i amb la voluntat explícita d'establir sinergies amb productors i artistes locals. A més, Limbik hi assenyala que disposa de cinc cerveses habituals durant tot l'any, a banda d'edicions especials i altres fermentats com la kombutxa, cosa que dibuixa un projecte més ampli que el d'una simple microcervesera.
Aquesta trajectòria també s'ha fet visible fora de l'obrador. El blog de la mateixa marca recull la seva participació al Birratast d'Ordis i la seva presència a la Fira Degustació de la Cervesa Artesana de Figueres, també ha estat present a la Fira de la Cervesa de Roses i els Vespres Musicals de Vilafant, entre altres esdeveniments, unes cites que reforcen la seva vinculació amb l'Alt Empordà. Més enllà de la comarca, l'Associació El Tirador la situava igualment entre els 17 productors presents al festival Birra a Mà 2025, al passeig de la Devesa de Girona. Tot plegat reforça la idea d'una firma habitual en el circuit cerveser de proximitat, amb una base clarament empordanesa però amb projecció a la resta de les comarques gironines.
Segons els responsables de l'obrador de Llers, amb aquests premis, "Limbik suma prestigi en un dels concursos més exigents de l'Estat i, alhora, referma un discurs propi: el d'uns fermentats que no només busquen qualitat tècnica, sinó també explicar el paisatge, els ingredients i la cultura de l'Empordà dins de cada ampolla".
