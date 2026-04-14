Chido's Fusión porta la cuina de fusió amb producte fresc i sabors intensos a l'Escala
El restaurant fusiona Mèxic amb l'Empordà, el Perú amb París, Colòmbia amb Algèria i Atenes amb Veneçuela
També podeu fer la vostra comanda online
El restaurant Chido's Fusión de l'Escala aposta per la gastronomia amb personalitat, basada en el producte fresc, la fusió de sabors i una manera d’entendre la cuina sense etiquetes. A més, també ofereix servei de menjar per emportar per gaudir de l’experiència a casa.
Sabor autèntic
La proposta gastronòmica de Chido’s Fusión és ideal per a tots aquells que busquen el sabor autèntic dels tacos i els burritos elaborats al moment. Cada recepta està prepara amb ingredients frescos i amb la voluntat d’oferir una cuina viva, intensa i plena de matisos.
El resultat té una carta pensada per compartir, descobrir i repetir, en un espai on el menjar es viu amb naturalitat i on cada mos reivindica el plaer de menjar bé. Tot plegat, amb un estil desenfadat que convida tant a un àpat informal com a una estona de desconnexió en bona companyia.
El nom "Fusión" defineix perfectament l’esperit del restaurant. A Chido’s, Mèxic es barreja amb l’Empordà, el Perú amb París, Colòmbia amb Algèria i Atenes amb Veneçuela. La seva cuina fusió funciona, sorprenen i connecta cultures a través del menjar.
Aquesta mirada oberta converteix Chido’s Fusión en una proposta singular dins l’oferta gastronòmica de l'Empordà, amb plats que parteixen de l’essència llatina però que s’enriqueixen amb influències diverses.
L'essència
Tal com expliquen els fundadors "Chido’s Fusión neix de la gana, de la passió per la cuina i de les ganes de fer una cosa diferent". Darrere del projecte hi ha tres socis de perfils diferents, però units per una mateixa idea: gaudir menjant, amb una proposta sincera, amb molt de gust i feta amb ànima.
Un xef francès i cor llatí, Fabrice Cesar, amb distinció Bib Gourmand de la guia Michelin; un gestor amb més idees que calma i un frigorista acostumat a envoltar-se de foc conformen l’essència d’un restaurant que aposta per la cuina amb caràcter i per una experiència que va més enllà del plat. A Chido’s Fusión, la música, el bon ambient i les rialles també formen part del menú.
Comandes online
Per als qui prefereixen gaudir-ne a casa podeu fer la vostra comanda online, perquè Chido’s Fusión també disposa de servei per emportar. Una opció pràctica per no renunciar a la qualitat ni al sabor en el dia a dia. Tant si és per dinar, sopar o compartir un àpat especial, el restaurant ofereix una alternativa còmoda sense perdre l’essència del seu projecte.
Contacte
El restaurant està situat a la Closa d'en Llop, 107 de l'Escala. El restaurant obra de dimecres a dissabte d'11 a 15 i de 18 a 22 h, els diumenges l'horari és de 18 a 22 h. Per a més informació podeu visitar la seva pàgina web www.chidosfusion.com, on podreu consultar tota la seva carta, i si no us voleu perdre cap novetat els podeu seguir a l'Instagram @chidos_fusion.
