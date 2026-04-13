Roses
Roses dedica el mes d'abril al món del vi amb la Mostra de la DO Empordà i un cicle de tastos del Festival Vívid
La Mostra té lloc el diumenge 26 d’abril al passeig Marítim i els tallers del 9 d’abril al 25 de maig a l'Aula Gastronòmica - Espai Juli Soler
Roses reforçarà aquest abril la seva aposta per l’enoturisme amb diverses activitats emmarcades en el Festival Vívid, el mes del vi a la Costa Brava. La proposta inclou, d’una banda, la celebració de l’onzena Mostra del Vi DO Empordà, prevista per al diumenge 26 d’abril al passeig Marítim, i, de l’altra, un cicle de sis tallers de tast a l’Aula Gastronòmica - Espai Juli Soler, que s’allargarà del 9 d’abril al 25 de maig.
La Mostra del Vi DO Empordà tindrà lloc de les 11 a les 15 hores i reunirà tretze cellers empordanesos, que oferiran degustacions dels seus vins. Els tastos s’acompanyaran de propostes de gastronomia de proximitat elaborades per xefs del territori, pensades per maridar amb les diferents varietats vinícoles.
Els cellers participants en aquesta edició seran Terra Remota, Hugas de Batlle, Celler Cooperatiu d’Espolla, Martín i Faixó, Vinyes dels Aspres, Mas Estela, Clos d’Agon, AV Bodeguers, Espelt Viticultors, Grup Peralada, Empordàlia, Mas Vida i Arché Pagès.
Segons destaca l’organització, la mostra permetrà concentrar en un mateix espai bona part de l’oferta vinícola de la comarca i facilitarà als visitants el contacte directe amb els responsables dels cellers, que explicaran les característiques i els processos d’elaboració dels seus productes.
Cicle de tastos de vi
Paral·lelament, l’Àrea de Turisme de Roses ha incorporat enguany un cicle de tastos de vi dins la programació del Vívid. Entre el 9 d’abril i el 25 de maig, l’Aula Gastronòmica - Espai Juli Soler acollirà sis sessions guiades per les mateixes bodegues participants, amb l’objectiu de donar a conèixer tant els vins com la trajectòria i la feina dels professionals que hi ha al darrere.
En aquest cicle hi participaran Grup Peralada, Espelt Viticultors, Clos d’Agon, Vinyes dels Aspres, Empordàlia i Martín i Faixó. Les inscripcions i el calendari es poden consultar a la pàgina de Roses Gastronomia.
El Festival Vívid està impulsat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona i compta amb el suport del Consell Regulador de la DO Empordà, dels cellers participants, d’ajuntaments i d’empreses turístiques del territori.
