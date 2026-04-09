Gastronomia

Neix la primera "biblioteca" de l'oli d'oliva del món: aquí no es llegeix, s'assaboreix

L'espai, situat al Jardí d'Oliveres Sevilma, al municipi turc de Seferihisar, compta amb 80 varietats

Les aixetes de la "biblioteca" de l’oli d’oliva, situada al Jardí d’Oliveres Sevilma, al municipi turc de Seferihisar. / Sevilma d’Esmirna (EFE)

Dogan Tiliç (EFE)

Ankara

Vuitanta varietats d’oli d’oliva, procedents d’una vasta zona que va des d’Anatòlia fins a l’Amèrica del Nord, conviden a ser degustades a la primera "biblioteca" del món dedicada a la història i la cultura d’aquest producte ancestral, instaurada a la costa turca del mar Egeu.

Inaugurada el 29 de març en un recinte de 30 metres quadrats situat al "Jardí d’Oliveres Sevilma", al municipi de Seferihisar, a la província turca d’Esmirna, la "biblioteca" convida a acostar-se a l’oli d’oliva no només com un producte alimentari, sinó com una expressió de cultura de vida, continuïtat històrica i relació amb la natura.

"Visibilitzar" la cultura de producció de l’oli d’oliva

"Va néixer de la voluntat de preservar l’existència individual, social i cultural dels productes gastronòmics", explica a EFE l’empresari Güven Eken, que va dissenyar aquesta iniciativa juntament amb el periodista i activista mediambiental Yücel Sönmez, mort l’any passat. L’objectiu del projecte és "visibilitzar el viatge mil·lenari de l’olivera i la diversitat de la cultura de producció de l’oli d’oliva", assenyala.

"Un bon oli d’oliva no només ha de posseir propietats sensorials i químiques perfectes. Al mateix temps, ha de reflectir valors geogràfics, ecològics i culturals. Des d’aquesta perspectiva, l’oli d’oliva és un dels llegats culturals més diversos del planeta. La Biblioteca d’Oli d’Oliva Yücel Sönmez va ser concebuda com un punt de trobada per a aquesta singular diversitat d’olives i olis d’oliva", afegeix.

Prestatgeries amb aixetes

Aquí, llegir significa degustar els diferents i exquisits olis que brollen de les prestatgeries. Protegides per sistemes especials que impedeixen el pas de la llum, les prestatgeries compten amb recipients integrats que tenen connectades petites aixetes, cosa que permet als visitants degustar els olis directament.

A això s’hi afegeix l’oportunitat de descobrir el clima, el sòl, el mètode de producció i el rerefons cultural de cada oli, i d’aquesta manera adonar-se que aquest producte alimentari pot convertir-se en memòria, relat i patrimoni.

Mostrar les diferències

No es tracta de comparar en termes de superioritat de qualitat, sinó de mostrar les diferències a través de l’experiència i explicar quins resultats produeix cada oli en els diferents maridatges gastronòmics.

Aquesta riquesa no es reflecteix només amb paraules, sinó directament a través del gust, i ofereix comparacions d’olis segons la regió: la zona de l’Egeu, la costa mediterrània, la del mar de Màrmara, a prop d’Istanbul, o bé mescles d’Anatòlia.

Pionera al món

"Amb aquestes característiques, la biblioteca és pionera a Turquia i al món", afirma l’empresari, fundador de la granja Sevilma, que pertany a la xarxa del moviment Slow Food en favor de la qualitat culinària i busca preservar la cultura del cultiu de les oliveres, reconeguda el 2023 per la Unesco com a patrimoni immaterial de la humanitat.

El centre aspira a reflectir la diversitat del producte al món i a convertir-se en un punt de trobada de referència per a professionals de la gastronomia, investigadors i productors. En aquest sentit, espera enriquir la seva col·lecció amb olis d’Espanya i de l’Amèrica Llatina. Fins ara, la "biblioteca" té un únic oli espanyol, procedent de Màlaga.

Notícies relacionades

"La cultura de l’olivera i de l’oli d’oliva a Espanya és una de les més riques del món. Incrementar la representació espanyola a la biblioteca és una de les nostres prioritats", assegura Eken. "També volem incorporar exemples de l’Argentina, Xile i el Perú", afegeix.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ordenen detenir l'humorista de l'Empordà Jair Domínguez per una denúncia de Vox
  2. El poble on es refugia Sergio Dalma: és a l'Empordà, té poc més de 130 habitants i forma part del triangle dalinià
  3. Sílvia Soler: 'Amb el pas del temps, la nostàlgia es va transformant en una cosa gairebé agradable
  4. Superar un càncer de còlon després de dues operacions de més de 8 hores: 'La quimioteràpia em deixava fatal
  5. Polèmica a 'MasterChef': una concursant gironina d'origen musulmà es nega a cuinar porc i acaba a la prova d'expulsió
  6. Ortega Smith explica els secrets de Vox: 'Abascal s'ha venut a interessos econòmics; els seus i els d'altres
  7. L'Ajuntament de Figueres torna a tancar el carrer Lasauca per a recol·locar el paviment de llambordes
  8. Josep Serra, pastor: 'Si em convides al millor restaurant et diré que jo prefereixo quedar-me aquí, menjant-me un entrepà amb el ramat

Neix la primera "biblioteca" de l'oli d'oliva del món: aquí no es llegeix, s'assaboreix

Neix la primera "biblioteca" de l'oli d'oliva del món: aquí no es llegeix, s'assaboreix

Els Mossos detenen in fraganti a l'AP-7 dos lladres multireincidents que es feien passar per policies

Els Mossos detenen in fraganti a l'AP-7 dos lladres multireincidents que es feien passar per policies

Cigrons amb bacallà: un recepta tradicional de l'àvia, fàcil i casolana

Cigrons amb bacallà: un recepta tradicional de l'àvia, fàcil i casolana

La nova estratègia de cures pal·liatives amplia l'atenció als pacients més enllà de la fase terminal

La nova estratègia de cures pal·liatives amplia l'atenció als pacients més enllà de la fase terminal

És obert o tancat l'estret d'Ormuz? L'Iran publica un mapa amb una "ruta alternativa" que passa per les seves aigües territorials

És obert o tancat l'estret d'Ormuz? L'Iran publica un mapa amb una "ruta alternativa" que passa per les seves aigües territorials

Hisenda ho confirma: tornarà gairebé 600 euros a la Renda 2026 als contribuents que compleixin aquest requisit

Hisenda ho confirma: tornarà gairebé 600 euros a la Renda 2026 als contribuents que compleixin aquest requisit

Jair Domínguez, sobre l'ordre de detenció per una denúncia de Vox: "No visc amagat a la muntanya, si em volen trobar ho poden fer"

Jair Domínguez, sobre l'ordre de detenció per una denúncia de Vox: "No visc amagat a la muntanya, si em volen trobar ho poden fer"

La Costa Brava es perfila com a "destinació refugi" arran de la davallada de viatges a l'Orient Mitjà per la guerra

La Costa Brava es perfila com a "destinació refugi" arran de la davallada de viatges a l'Orient Mitjà per la guerra
