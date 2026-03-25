Gastronomia
Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa aquesta Setmana Santa
Us expliquem pas a pas com cuinar aquest dolç, una de les postres més típiques del mes de març
Figueres
Una de les postres més típiques de la Setmana Santa són els brunyols de l'Empordà. Una pasta fregida amb base de farina i recoberta de sucre. Un dolç tradicional que es pot trobar a les pastisseries aquests dies, o bé pots elaborar fàcilment a casa en família. A continuació us expliquem com els podeu cuinar.
Ingredients
- 500 g de farina
- 125 g de sucre
- 15 g de matafaluga
- 15 g de coriandre
- 20 g de llevat fresc
- 6 ous
- 200 ml d’oli d’oliva suau
- 1 polsim de sal
- 40 ml de licor d’anís
- 2-3 llimones
- 50 g de mantega
- 200 ml de llet
- Oli per fregir
- Sucre
Pas a pas
- Posem la farina en forma de volcà, amb un forat al mig. A dins i tirem el sucre, la llet tèbia i el llevat. Amb una cullera, ho barregem.
- Un cop barrejat, hi anem incorporant les raspadures de les llimones, l’oli, el coriandre i la matafaluga, el licor d’anís, la sal i els ous.
- Un cop tot incorporat, comencem a pastar la massa. L’ideal és fer-ho a mà, com s’ha fet sempre, però també es pot fer amb un robot de cuina. Quan la pasta sigui espessa, fina i elàstica, ja la tenim a punt. L’untem amb una mica d’oli, la tapem amb film i la deixem reposar perquè el llevat faci la seva feina.
- En unes 2 hores (o fins que hagi doblat el seu volum) ja estarà a punt per crear la forma dels bunyols: una bola amb un forat al mig.
- En una cassola posem l’oli per fregir, i quan estigui calent, comencem a fregir els brunyols. Un cop ben daurats, els posem a refredar en una safata amb paper absorbent. Un cop freds, es posa sucre al gust i ja es poden menjar!
