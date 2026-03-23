Gastronomia

Aquests són els restaurants de l'Empordà amb un solet Repsol de primavera: "Són llocs que recomanaries a un amic"

La Guia selecciona establiments "que es vesteixen de celebració sense perdre el caràcter quotidià"

Un arròs del restaurant Can Narra, a Llançà.

Un arròs del restaurant Can Narra, a Llançà. / Can Narra

Girona

Quatre restaurants de l'Alt i Baix Empordà han estat reconeguts amb un solet de primavera a la Guia Repsol. Es tracta, segons la mateixa publicació, de "llocs que recomanaries a un amic per la seva proposta desitjable, solvent i assequible que es vesteixen de celebració sense perdre el caràcter quotidià". Els establiments acreditats en aquesta ocasió són:

  • Can Narra, a Llançà 
  • L'Atelier, a Llançà 
  • El Dau de Can Miquel, a Sant Feliu de Guíxols
  • El Nou Celler, a Palamós

Aquesta és la catorzena vegada que Repsol anuncia aquestes distincions, i ja n'hi ha més de cinc mil a tot Espanya, entre cafeteries, bars, restaurants,vinoteques, gelateries, terrasses... En les últimes edicions a l'Empordà havien estat reconeguts establiments com l'enoteca Els Barrils de l'EscalaLa brasa de Can Miquel, també a l'Escala, o Can Llissa, a Colera.

Ara, la Guia Repsol ha anunciat a les portes de la Setmana Santa els seus nous solets de primavera, quatre dels quals a l'Empordà d'un total de 35 novetats a Catalunya, comunitat que ja compta amb 534 establiments amb solet.

Els restaurants

Can Narra de Llançà

Can Narra és un local històric de Llançà, fundat el 1950 per Lluís Calsina Falcó i en el qual ja hi treballa la tercera generació de la família. Està especialitzat en la cuina del peix i els arrossos i destaca a més per les vistes que té al port de Llançà, d'on procedeix el peix que s'hi serveix.

L'Atelier de Llançà

L'Atelier, també a Llançà, és un restaurant de cuina de mercat amb menú diari de dilluns a divendres i que també aposta pels arrossos, amb propostes canviants.

El Dau de Can Miquel de Sant Feliu de Guíxols

El Dau de Can Miquel de Sant Feliu de Guíxols està situat a tocar de la carnisseria i xarcuteria Can Miquel, fundada el 1972. El restaurant ofereix cuina mediterrània i destaca per la seva oferta de carns i peixos a la brasa.

El Nou Celler de Palamós

El Nou Celler de Palamós ofereix tapes i racions, amb els esmorzars de forquilla i els arrossos com a especialitat.

Altres restaurants reconeguts a les comarques gironines

Més enllà de l'Empordà, a les comarques gironines s'han reconegut dos restaurants més. El primer és el Gasparic, a Santa Pau. L'establiment està considerada la 40a milllor pizzeria d'Europa. El seu responsable, Eloi Torrent, aposta per unes pizzes en les quals el producte del territori hi és molt present, i que siguin diferents de les que els comensals pugui trobar en qualsevol altre establiment.

El segon restaurant gironí reconegut és Terra de Pics, un bar gastronòmic situat a la plaça Major de Bolvir de Cerdanya, amb vistes als pics del Puigmal i la Tosa. La seva cuina aposta pel producte de temporada i proximitat, però amb propostes obertes al món.

