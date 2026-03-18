El figuerenc Miquel Chamorro participa a 'Gaudí en xocolata', una exposició d'ous de Pasqua inspirats en l'obra gaudiniana
La mostra, instal·lada al Park Güell de Barcelona, es pot visitar fins al 9 d'abril
Toni Sust | J.L.N.
Més d'una desena de mestres pastissers han post els seus ous a la Sala Hipòstila del Park Güell. Són 10 ous de xocolata obra de més de 10 autors, perquè alguns han estat creats per dos professionals que, col·locats en vitrines, es podran visitar des d'ara fins al 9 d'abril, en el marc de l'exposició Gaudí en xocolata, que s'ha inaugurat aquest dimarts.
La mostra té representació altempordanesa i és que compra amb la participació del figuerenc Miquel Chamorro, que exposa La Casa del Guarda, una proposta en la qual ha treballat durant dues setmanes.
Miquel Chamorro és membre de l'equip de la històrica Pastisseria Brunells de Barcelona, on treballa en tàndem amb el també figuerenc Andreu Sayó, i s'ha fet un nom en l'ofici gràcies a la seva creativitat i a la seva especialització en el treball amb xocolata, el seu producte preferit. Tot i que de jove s'havia orientat cap al món artístic i de la interpretació, amb estudis de Batxillerat d'Arts Escèniques a Figueres i formació teatral a Girona, finalment va descobrir la seva vocació a l'Escola d'Hostaleria de Girona i més tard es va especialitzar en pastisseria a Barcelona. Aquest vessant artístic l'ha traslladada a l'obrador, on destaca especialment en l'elaboració de mones, figures i escultures de xocolata com la que ara ha exposat al Park Güell. En aquest sentit, el 2022 va guanyar el concurs professional de l'agència Sr. y Sra. Cake amb una coca de Sant Joan de xocolata, una creació pròpia que després s'ha incorporat a l'oferta de Brunells.
Una mostra gaudianiana pel centenari del Park Güell
A l'exposició Gaudí en xocolata, els ous tenen com a punt en comú que estan inspirats en l'imaginari d'Antoni Gaudí combinat amb una mona de Pasqua. I també, per tant, amb el Park Güell, una de les seves obres més significatives, destinació habitual i multitudinària del turisme que arriba a Barcelona.
La instal·lació ha arribat aquest any al seu centenari, commemoració que constitueix el motor principal de l'exposició, si bé el 2026 suma dues cites que, tot i que no tenen relació amb els ous, l'acompanyen de prop. Una és la capitalitat mundial de l'Arquitectura que recau aquest any en Barcelona i l'altra la celebració de l'Any Gaudí, perquè, a més del segle transcorregut des de la inauguració del seu parc, ara es compleix el mateix temps de la mort de l'arquitecte més important de la història de Catalunya, dies després de ser atropellat per un tramvia.
Gremi de Pastisseria
L'exposició ha estat programada pel Park Güell, en concret per l'empresa municipal que el gestiona, BSM, i pel Gremi de Pastisseria de Barcelona. Els pastissers i pastisseres que han aportat alguna de les 10 creacions han participat en la inauguració de la mostra juntament amb la directora del parc, Carme Lanuza; el president del gremi, Miquel Zaguirre, i Saray Ruiz, directora de l'Escola de Pastisseria del Gremi.
Aquests són els pastissers que han col·locat un ou a la Sala Hipòstila: Ernest Ameller (Bubó Barcelona), amb El batec del trencadís; Carles Carreras (Pastisseria Xocolateria Núria, Terrassa, Barcelona), amb Drac o salamandra?; Miquel Chamorro (Brunells 1852, Barcelona), amb La Casa del guarda; Lluís Costa (Vallflorida Xocolaters, Sant Esteve de Palautordera, Barcelona), amb Ou trencadís; Lluc Crusellas (Eukarya Xocolata, Vic, Barcelona), amb L'ou per la finestra; Lluís Estrada (Pastisseria Mervier Canal, Barcelona), amb Palmera Gaudí; Natàlia Grau (Pastisseria Grau, Esparreguera, Barcelona), amb La vida que trenca dins; Josep Maria Rodríguez (La Pastisseria Barcelona), amb Ondulació Viva – Trencadís 1926 – 2026, Llegat Etern; Saray Ruiz i Lluïsa Estrada (EPGB), amb Park Güell – Una porta oberta al món; i Adan Sáez (Xocosave Xocolateria Confiteria, Riudoms, Tarragona), amb L'Ou de la Creació – Antoni Gaudí.
Mentre duri l'exposició, els visitants podran votar el seu ou preferit escanejant el codi QR que trobaran a la cartelleria informativa de la Sala Hipòstila o a través d'aquest enllaç. La peça que rebi més suport es traslladarà posteriorment al Museu de la Xocolata de Barcelona, on la mostra tindrà continuïtat.
