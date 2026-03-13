Gastronomia
Tot el que has de saber de la Ruta de Tapes de Roses 2026: dates, restaurants i premis
Del 13 al 22 de març Roses es tornar a convertir en un gran aparador gastronòmic amb la participació de 85 establiments
El preu de cada tapa, que inclou un “zurito” de vi o aigua, es manté en 3,5 euros
La Ruta de Tapes 2026 tornarà a convertir Roses en un gran aparador gastronòmic durant deu dies -del 13 al 22 de març-, amb una oferta repartida per bars, restaurants, hotels i gelateries del municipi. Els 85 establiments participants oferiran creacions que abracen des de tapes d’arrel tradicional fins a propostes innovadores i de fusió. Hi trobareu tapes de peix i marisc fins a elaboracions de carn, arrossos, hamburgueses, postres i receptes internacionals. El preu de cada tapa, que inclou un “zurito” de vi o aigua, es manté en 3,5 euros.
A més, aquest 2026 l'esdeveniment compleix 10 anys i l'Ajuntament de Roses vol premiar la fidelitat i l’entusiasme dels participants més compromesos, amb un obsequi molt especial. Totes les persones que acreditin, a través de l’aplicació de la Ruta, haver tastat les 85 tapes d’aquesta edició, completant així el recorregut gastronòmic, rebran un regal que constarà d'un davantal i un pin de record.
Pel que fa al vi, l’edició 2026 compta amb la participació de 19 cellers de la DO Empordà, que mariden les diferents propostes gastronòmiques amb vins, garnatxes, moscatells i escumosos de qualitat, reforçant el caràcter enogastronòmic de la Ruta.
Restaurants participants
- 1935 Hotel & Apartaments (Av. Salatar, 16): Essència Norat. Vi: Heus (blanc, rosat o negre) - Celler La Vinyeta.
- 17480 La Central (C. Pescadors, 17): Currywurst. Vi: Clos Primat - Celler Oliveda.
- Antonio (Av. de Rhode, 107): Croquetes de gamba vermella. Vi: Mar endins - Celler Oliveda.
- Bar Monaco (C. del Castell de la Trinitat, 40): Ou de l’Empordà amb romesco blanc i cruixent. Vi: Dinarells blanc - Cooperativa de Garriguella.
- Bocateria Simon (Pl. Església, 8): El bikini de l’Analògic. Vi: Masia Oliveda MO - Celler Oliveda.
- Bodega La Gallega de Roses (C. Castell de la Trinitat, 101): Zamburiñas amb allioli. Vi: Boca petita Blanc - Alregi Productors.
- Bodega Picasso (C. Mairó, 36): Tiramisú de galta de vedella amb crema de manxec. Vi: Sinols (rosat o blanc) - Empordàlia.
- Buffala Pizzeria (Pl. Sant Pere, 8): Ceviche de corball. Vi: Jardins de Perelada (blanc, rosat o negre) - Celler Perelada.
- Ca la Margarita (Pl. Sant Pere, 6): Sandvitx de pollastre amb pa de pagès. Vi: La bèstia blanca - Celler Oliveda.
- Ca la Sogra (C. Puig Rom, 88): Hamburguesa de la Sogra. Vi: Ulls Negres - Celler Oliveda.
- Ca la Valeria (C. Marià Benlliure, 9): Cheesecake. Vi: Masia Oliveda MO Blanc de blancs - Celler Oliveda.
- Café Uno (C. Roca Llarga, 21): Cruixent de gamba. Vi: Clos Primat - Celler Oliveda.
- Cafune (Ctra. Arenes 10-12): Balcarce. Vi: Garnatxa Ambre - Cooperativa de Garriguella.
- Cal Chemita (Pl. de l'Àngel, 7): Fideuà. Vi: Boca petita - Alregi Productors.
- Cal Negre (C. Dr. Barraquer, 50): Arròs melós de mar. Vi: Món Perdut - Celler Oliveda.
- Can Cairó (C. Sant Elm, 5): Mini Tatin de poma caramel·litzada. Vi: Garnatxa Robí - Cooperativa de Garriguella.
- Can Cervera (C. Mairó, 56): Sabors d'orient. Vi: Serrasagué (blanc o negre) - Celler Marià Pagès.
- Can Morry's (C. Gran Vía Pau Casals, 247): Patata farcida. Vi: Boca petita - Alregi Productors.
- Casa Paco (C. Olles, 8): Delícia trufada. Vi: Vinya Beth - Celler cooperatiu d'Espolla.
- CI (C. Pi i Sunyer, 36): El golós ibèric. Vi: Bufar i fer ampolles - Empordàlia.
- Coco's Gelateria (Av. de Rhode, 225): Copa exòtica. Vi: Sinols Moscatell - Empordàlia.
- Coco M (Pl. Sant Pere, 4): Sota el mar. Vi: Boca grossa - Alregi Productors.
- Croak's (Pl. Sant Pere, 5): Ous Scottish. Vi: Jardins de Perelada (blanc, rosat o negre) - Celler Perelada.
- De Tapas Bar (C. Joan Badosa, 3): Guacamole de tonyina fresca amb llavors de sèsam. Vi: Serrasagué - Celler Marià Pagès.
- Dolomites (C. de Joanot Martorell, 25): La Pepa. Vi: Maragda Blanc - Celler Empordàlia.
- Dynamic Espacias (C. de la Riera Ginjolers, 41): Causa limeña. Vi: Heus blanc - Celler La Vinyeta.
- El Cerdanya (C. de la Platja, 6): Bacallà confitat amb samfaina. Vi: Vinya Beth - Celler cooperatiu d'Espolla.
- El Mercat (C. de Pep Ventura, 14): Cruixent de botifarra amb poma. Vi: Dinarells negre - Cooperativa de Garriguella.
- El Poke Corner Bar (Av. Rhode, 61): Poke de salmó. Vi: Maragda Rosat - Empordàlia.
- Falconera (C. Falconera, 19): Bunyol de bacallà. Vi: Clos Primat - Celler Oliveda.
- Flo Bar (C. de Sant Sebastià, 55): Bao de pulled pork. Vi: Heus rosat - Celler La Vinyeta.
- Gozos Mundanos (C. Trinitat, 12): Croqueta cremosa de pernil ibèric. Vi: Serrasagué - Celler Marià Pagès.
- Harry's Bar (Av. Jaume I, 21): Mini burguer. Vi: Jardins de Perelada negre - Celler Perelada.
- Hotel Marina (Av. de Rhode, 81): Suquet mariner. Vi: Garnatxa blanca - Cooperativa de Garriguella.
- Impacto (C. de la Riera Ginjolers, 77): Arepa de pollastre. Vi: Clos Primat - Celler Oliveda.
- Istanbul 2 (Av. de Rhode, 149): Durum cruixent. Vi: Món Perdut - Celler Oliveda.
- Jackso (C. Puig Rom, 43): Tataki de tonyina. Vi: Mar endins - Celler Oliveda.
- Jamon100% (C. Major, 36): Bombó ibèric. Vi: Ulls Negres - Celler Oliveda.
- Kep@ Tapas (C. del Castell de la Trinitat, 3): Torradeta de secrets. Vi: Boca grossa - Alregi Productors.
- L'Àncora (Pl. de Catalunya, 8): Calamar farcit. Vi: Vinya Beth - Celler cooperatiu d'Espolla.
- L’ Escalam (C. de la Riera Ginjolers, 103): Timbal de botifarra esparracada. Vi: Heus negre - Celler La Vinyeta.
- L'Església (Pl. Església, 2): Taco mariner. Vi: Dinarells blanc - Cooperativa de Garriguella.
- L'Iceberg (Av. de Rhode, 265): Gelat salat de gamba. Vi: Sinols blanc - Empordàlia.
- La Bodega (C. del Puig Rom, 13): Xistorra amb mel. Vi: Garnatxa roja - Cooperativa de Garriguella.
- La Bodeguita de al Lado (C. de la Perola, 5): Caneló de rostit. Vi: Clos Primat - Celler Oliveda.
- La Cala (Av. de Montserrat, 25): Cassoleta de peix. Vi: Boca petita Blanc - Alregi Productors.
- La Churraskita (C. Granada, 29): Pinxo argentí. Vi: Maragda Negre - Empordàlia.
- La Deliciosa (Av. de Rhode, 123): Brioche de galta. Vi: Heus negre - Celler La Vinyeta.
- La Fraternal (Pl. Catalunya, 1): Cresta de mar. Vi: Dinarells rosat - Cooperativa de Garriguella.
- La Grillade (C. de l'Església, 14): Broqueta de pollastre especiat. Vi: Serrasagué negre - Celler Marià Pagès.
- La Postreria (C. Pi i Sunyer, 5): Cheesecake de fruita de la passió. Vi: Garnatxa Ambre - Cooperativa de Garriguella.
- La Taperia (C. Mairó, 52): Pop a la gallega. Vi: Clos Primat - Celler Oliveda.
- Las III Caravelas (Av. de Rhode, 91): Musclos en salsa. Vi: Mar endins - Celler Oliveda.
- Las Golondrinas (Av. de la Platja, 18): Calamars a l'andalusa. Vi: Dinarells blanc - Cooperativa de Garriguella.
- Las Palmeras (Av. de Rhode, 203): Patacó de bacallà. Vi: Vinya Beth - Celler cooperatiu d'Espolla.
- Maison Baux (C. Francesc Macià, 7): Mini quiche empordanesa. Vi: Heus blanc - Celler La Vinyeta.
- Mar i Vent (C. de Santa Margarida, 56): Mar i muntanya. Vi: Jardins de Perelada rosat - Celler Perelada.
- MBistro (Av. de Rhode, 99): Steak tàrtar en miniatura. Vi: Serrasagué negre - Celler Marià Pagès.
- Mundial 82 (C. Madrid, 23): Montadito de llom. Vi: Món Perdut - Celler Oliveda.
- Ona Beach (Av. de la Gola de l'Estany, 13): Cassoleta marinera. Vi: Boca grossa - Alregi Productors.
- Picnic Roses (Av. de Rhode, 95): Amanida russa amb ventresca. Vi: Clos Primat - Celler Oliveda.
- Pizzeria Marechiaro Rambla (Rambla Ginjolers, 21): Mini calzone. Vi: Heus negre - Celler La Vinyeta.
- Pizzeria Marechiaro Trinitat (C. Trinitat, 73): Pizza Marechiaro. Vi: Heus rosat - Celler La Vinyeta.
- Plaza (Pl. Catalunya, 12): Brioix de vedella desfilada. Vi: Maragda Blanc - Empordàlia.
- Què t’he dit (C. de l’Església, 9): Patata brava reinterpretada. Vi: Dinarells negre - Cooperativa de Garriguella.
- Quim Gelats (Av. de Rhode, 157): Gelat de crema catalana. Vi: Garnatxa Ambre - Cooperativa de Garriguella.
- Ribereta (C. de la Riera Ginjolers, 17): Seitó marinat. Vi: Vinya Beth - Celler cooperatiu d'Espolla.
- Roc-Fort (C. de la Trinitat, 65): Caneló de marisc. Vi: Clos Primat - Celler Oliveda.
- Rosa (C. Pi i Sunyer, 30): Tatín de verdures. Vi: Mar endins - Celler Oliveda.
- Roses III (Av. de Rhode, 71): Pintxo de bacallà. Vi: Boca petita - Alregi Productors.
- Sant Pau (Ginjolers) (Riera Ginjolers, 31): Bomba de la casa. Vi: Serrasagué - Celler Marià Pagès.
- Sant Pau (Jaume I) (Av. Jaume I, 18): Torrada de botifarra. Vi: Serrasagué - Celler Marià Pagès.
- Sentric (C. Nou, 14): Cruixent de pollastre. Vi: Heus blanc - Celler La Vinyeta.
- Siusplau (C. de Sant Elm, 11): Mini entrepà gurmet. Vi: Clos Primat - Celler Oliveda.
- Spaghetteria La Cosa Nostra (C. Trinitat, 44): Lasanya cruixent. Vi: Jardins de Perelada negre - Celler Perelada.
- Stop Bar (C. Doctor Pi i Sunyer, 7): Montadito de truita. Vi: Dinarells blanc - Cooperativa de Garriguella.
- Ta Bueno (C. Granada, 8): Taco mexicà. Vi: Boca grossa - Alregi Productors.
- The New Port Gastrobar (Port esportiu, local 14): Bao de gamba. Vi: Maragda Rosat - Empordàlia.
- Tramonti Platja (Passeig Marítim, 54): Focaccia mediterrània. Vi: Heus blanc - Celler La Vinyeta.
- Txot's Roses (C. Cap Norfeu, 61): Xot de pollastre. Vi: Món Perdut - Celler Oliveda.
- Vermut (Pl. Catalunya, 7): Anxova amb crema suau. Vi: Vinya Beth - Celler cooperatiu d'Espolla.
- Vivaz Mar (Av. de Rhode, 89): Cruixent del mar. Vi: Clos Primat - Celler Oliveda.
- Vivaz Roses (Av. Rhode, 113): La Primera. Vi: Clos Primat - Celler Oliveda.
- Vivaz Plaça (Pl. Església, 13): La Melosa. Vi: Clos Primat - Celler Oliveda.
- Zappi Pizzeria (C. la Llotja, 19): Pizza de fricandó. Vi: Masia Oliveda - Celler Oliveda.
10 anys de Ruta en cartells
Una altra de les activitats organitzades en commemoració dels 10 anys de la Ruta, és la mostra de cartells de les 10 edicions celebrades fins al moment, que ja es pot visitar a l’Oficina de Turisme. Cada any, el cartell que anuncia la gran festa gastronòmica de Roses, pren com a protagonista la tapa guanyadora de l’edició anterior, de manera que la mostra permet veure en un sol espai les 9 tapes guanyadores fins avui. S’exposaran al públic fins al dia 22 de març.
Participació i premis
La campanya mantindrà també el vessant participatiu, amb sorteigs per a les persones que completin la butlleta o introdueixin codis a l’aplicació de la ruta. A més, la participació es podrà formalitzar fins al 23 de març a les 23.59 hores, mentre que el sorteig està previst per a l’1 d’abril a l’Espai Juli Soler - Aula Gastronòmica de Roses.
