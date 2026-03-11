Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Vermut, el lloc ideal per anar de tapes a Roses

El Vermut, Roses.

El Vermut, Roses. / Juanjo Alfonso

Redacció

Redacció

Roses

A Roses fa 10 anys que el Vermut és un punt de trobada a prop del Teatre de Roses ideal per prendre vermuts amb tapes o empanades criolles. Tot elaborat amb productes de proximitat i acompanyat d’un bon ambient. Aquest 2026 participa a la Ruta de Tapes amb una proposta de Carxofa farcida de botifarra de perol i alls tendres amb salsa de foie acompanyat d’un «zurito» de vi Dinarells.

Dades

Adreça: carrer Dotctor Fleming, 10, Roses.

Telèfon: 972 253 526

Instagram: @vermutroses

