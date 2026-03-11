Guia restaurants
Vermut, el lloc ideal per anar de tapes a Roses
A Roses fa 10 anys que el Vermut és un punt de trobada a prop del Teatre de Roses ideal per prendre vermuts amb tapes o empanades criolles. Tot elaborat amb productes de proximitat i acompanyat d’un bon ambient. Aquest 2026 participa a la Ruta de Tapes amb una proposta de Carxofa farcida de botifarra de perol i alls tendres amb salsa de foie acompanyat d’un «zurito» de vi Dinarells.
Dades
Adreça: carrer Dotctor Fleming, 10, Roses.
Telèfon: 972 253 526
Instagram: @vermutroses
- Dos detinguts per presentar-se conduint un vehicle a un examen de recuperació del permís de conduir
- Som quatre en una habitació des de fa tres anys; vull un pis per als meus fills o acabarem dormint al cotxe
- La Justícia concedeix una indemnització de 20.000 euros a una funcionària després de patir una caiguda amb els cables de l’ordinador
- La Jonquera, entre els 'punts crítics' d'una operació mundial contra el tràfic il·lícit de residus
- La nova revolució alimentària reivindica el menjar de les àvies: 'Elles ja practicaven un model més sostenible
- Més de 80 alcaldes catalans demanen regularitzar centenars d’urbanitzacions: 'És el primer problema urbanístic del país
- L'aparició d'un esvoranc a la calçada obliga a tallar la C-260 en direcció a la sortida de Roses
- Juan Roig, propietari de Mercadona, sobre la guerra a l'Orient Pròxim: 'Quan les matèries primeres pugen, nosaltres pugem preus