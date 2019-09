L'esforç del Peralada es queda sense premi per culpa d'un penal a la recta final

Després d'una jornada de descans, el Peralada afrontava el repte de sumar el segon triomf en aquesta lliga de Tercera Divisió i ha començat el partit demostrant que tenia possibilitats per a aconseguir-ho. Fins a la meitat del primer període, els dos equips s'han esforçat per buscar la verticalitat cap a l'àrea rival, però han acabat dosificant els esforços per evitar qualsevol ensurt en el contracop del rival.

En el segon temps, el Peralada ha intentat obrir el marcador sense sort. Quan semblava que l'empat a zero es faria realitat, ha arribat una jugada desgraciada a l'àrea local amb unes mans que l'àrbitre ha castigat amb la pena màxima. En el minut 84, Sergio Montero ha aconseguit el 0-1 per a la Pobla de Mafumet. Els quatre minuts afegits en el temps reglamentari no han estat suficients per a poder recuperar cap punt. "Un gran esforç sense recompensa", segons reconeixia el Twitter oficial del CF Peralada.