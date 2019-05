La Jonquera surt escortat per la policia del duel davant del San Juan Montcada

El partit de futbol entre el San Juan Altètic Montcada i la Jonquera (3-1) que s'ha disputat aquest migdia ha registrat incidents i els homes de Jordi Boix han hagut de sortir del terreny de joc escortats pels Mossos d'Esquadra.



Bena ha avançat als fronterers amb un gol al minut 20, encara que no han pogut evitar la remuntada del conjunt local que és cuer. El duel, vital per salvar-se, ha estat marcat per la tensió d'inici a final.



Amb la derrota, els de Boix marquen el descens amb 41 punts i matemàticament ja haurien confirmat el descens a Segona Catalana. No obstant això, queden pendents dels moviments que hi hagi a la resta de categories amb els descensos de Segona B i la possible renúncia de l'Ascó. Per salvar-se, la Jonquera necessitaria que dos equips catalans de Tercera divisió assoleixin l'ascens a la categoria de bronze.



Un estadi complicat

Fastigós, fastigós lo viscut avui. NO pot haver-hi camps de futbol com el d'avui! La grada saltant al camp a picar jugador nostre.hem hagut de sortir del camp escoltats per la policia i per porta secundaria!Un periodista obligat, per aficio rival, a borrar les fotos de la baralla pic.twitter.com/r1G5UbWlTp — Joan Pujol (@Jpujol3) 26 de maig de 2019

L'any passat el desplaçament al Vallès Occidental també va acabar malament. Un jugador del San Juan Montcada va agredir a l'entrenador de porters jonquerenc Quim Ferrer, que va haver de ser traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.El jugador Joan Pujol ha relatat els fets des del seu compte de Twitter