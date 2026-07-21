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El CER l'Escala defineix la plantilla que buscarà el retorn a la Superdivisió
El club envolta Iker González de talent català i internacional
El CER l'Escala té a punt la plantilla amb la qual buscarà el retorn a la Superdivisió. El club empordanès, un històric de la màxima categoria estatal, vol que la seva estada a Divisió d'Honor sigui com més curta, millor. Per això, buscarà acompanyar l'escalenc Iker González de talent català i internacional.
La plantilla buscarà mesclar joventut i experiència a la Superdivisió. A banda d'Iker González, hi haurà dos jugadors més amb passat a la primera divisió. Són l'esparreguerí Arnau Pons, ex de l'Olot, i l'argentí Nicolás Galvano, provinent del Visit Pontevedra. Tots dos coneixen bé la Polivalent de l'Escala, ja que han format part del centre d'entrenament creat la temporada 2023/2024 i han entrenat regularment a les instal·lacions empordaneses.
A més, completen la plantilla dos jugadors que arriben des de clubs de la Divisió d'Honor: Èric Cintas, fitxat del Valls del Nord d'Andorra, i Mohammad Sohrabi, del Club Natació Mataró. Cintas és d'Esparreguera, com Arnau Pons, i és l'actual campió d'Espanya sub-21 en la categoria de dobles mixtes. L'iranià Mohammad Sohrabi, per la seva banda, ve impulsat per una enorme estadística a la categoria de plata: ha guanyat 28 dels 30 partits que ha disputat els últims dos anys.
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