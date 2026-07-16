Natació
Plata d'Elna Polo, del Club Natació Figueres, en el Campionat d'Espanya aleví
També participen de la cita Marc Planas i Mike T. Espinoza
El Club Natació Figueres va aportar tres joves esportistes al Campionat d'Espanya d'edat aleví disputat a Cádiz. Són Elna Polo (guanyadora d'una medalla de plata), Marc Planas i Mike T. Espinoza. Van assistir a la competició acompanyats pel seu entrenador, Unai Moreno.
Elna Polo va aconseguir la segona posició en la prova de 800 metres lliures. A més, va fregar el podi en una altra modalitat, els 400 metres lliures. Va nedar tres proves més: els 400 metres estils (novena posició), els 200 metres lliures (catorzena) i els 200 metres estils (vuitena). A banda, Polo va pujar de nou al podi amb la selecció catalana alevina, campiona de la lliga autonòmica estatal.
Marc Planas va participar en tres proves. Va ser dissetè en els 100 metres esquena, vintè en els 200 metres lliures i desè en els 200 metres esquena. Finalment, Mike T. Espinoza va acabar en el vint-i-cinquè lloc en els 400 metres lliures i en la vint-i-vuitena posició en els 800 metres lliures.
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