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Natació

Plata d'Elna Polo, del Club Natació Figueres, en el Campionat d'Espanya aleví

També participen de la cita Marc Planas i Mike T. Espinoza

Mike T. Espinoza, Elna Polo i Marc Planas amb el seu entrenador, Unai Moreno.

Mike T. Espinoza, Elna Polo i Marc Planas amb el seu entrenador, Unai Moreno. / CNF

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Roger Illa

Roger Illa

Cádiz

El Club Natació Figueres va aportar tres joves esportistes al Campionat d'Espanya d'edat aleví disputat a Cádiz. Són Elna Polo (guanyadora d'una medalla de plata), Marc Planas i Mike T. Espinoza. Van assistir a la competició acompanyats pel seu entrenador, Unai Moreno.

Elna Polo va aconseguir la segona posició en la prova de 800 metres lliures. A més, va fregar el podi en una altra modalitat, els 400 metres lliures. Va nedar tres proves més: els 400 metres estils (novena posició), els 200 metres lliures (catorzena) i els 200 metres estils (vuitena). A banda, Polo va pujar de nou al podi amb la selecció catalana alevina, campiona de la lliga autonòmica estatal.

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Marc Planas va participar en tres proves. Va ser dissetè en els 100 metres esquena, vintè en els 200 metres lliures i desè en els 200 metres esquena. Finalment, Mike T. Espinoza va acabar en el vint-i-cinquè lloc en els 400 metres lliures i en la vint-i-vuitena posició en els 800 metres lliures.

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