Sergi Mateo, l'exfutbolista del Peralada que ha pautat una dieta de Champions als jugadors del PSG

Mate, que va jugar vuit temporades al club peradalenc, va incorporar-se al cos tècnic de Luis Enrique l'estiu passat procedent del Girona i s'acaba de proclamar campió d'Europa

Sergi Mateo, feliç, amb el trofeu de la Champions. / Instagram: @mateo_smb

Tatiana Pérez

Peralada

Sergi Mateo (Olot, 1986) treballa des de fa temps per demostrar la importància que té la nutrició en la carrera dels esportistes. En són una prova els seus llibres Se juega como se come, la primera guia nutricional per a futbolistes; i Cocina que sales, una obra pràctica de cuina i nutrició també per a futbolistes. Però també els èxits que va aconseguir al Girona durant els prop de deu anys que hi va estar, celebrant dos ascensos a Primera divisió (2016-17 i 2021-22) i la classificació històrica per a la Champions (2023-24).

A la Lliga de Campions hi va debutar la temporada passada amb el conjunt gironí, dirigit per Míchel Sánchez, i s’hi ha mantingut aquesta després de fer un gran salt l’estiu passat incorporant-se al cos tècnic de Luis Enrique Martínez. Amb el PSG, Mateo reina a Europa des d’aquest passat dissabte en ajudar a conquerir la segona Champions per al club parisenc.

«Campió d’Europa. Mai hauria imaginat que viuria una temporada com aquesta. Molt orgullós de ser aquí! París és magnífic», va escriure el garrotxí en una publicació al seu compte d’Instagram amb un missatge en francès i anglès i dues fotografies on se’l veu d’allò més feliç amb el trofeu de la Lliga de Campions a les mans.

El nutricionista ha pautat una dieta de Champions als jugadors del PSG, entre els quals hi ha Dembélé, Barcola, Vitinha, Hakimi, Désiré Doué o Nuno Mendes.

Els de Luis Enrique van imposar-se a l’Arsenal de Mikel Artera als penals per aixecar la segona Champions consecutiva -les dues sense Mbappé, que va marxar al Reial Madrid- i demostrar que l’èxit, com procura que així sigui Mateo, es troba en tots els detalls que es treballen com a equip. Un d’ells és la nutrició.

