La Marató d'Empúries escalfa motors per a la seva 21a edició el 19 d'abril
La cursa escalenca formarà part del Campionat de Girona de maratons i espera repetir l’èxit de participants de l’any passat
La Marató d'Empúries, organitzada per l'àrea d'Esports de l'Ajuntament de l'Escala, amb el suport de la Federació Catalana d'Atletisme, arriba enguany a la seva 21a edició i, en aquesta ocasió, les diferents proves se celebraran entre els dies 18 i 19 d'abril, amb el recinte del Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC)-Empúries com a punt de sortida i d'arribada, com ja és tradicional. Al voltant d'aquesta cursa, s'hi han anat incorporant altres proves amb el pas del temps, com la Mitja Marató, la Cursa dels 10 quilòmetres (16a edició), les curses infantils (11a edició) o, més recentment, la cursa de 5 km (8a edició).
Aquest dimarts es va fer la presentació oficial al MAC-Empúries, en què van participar l'alcalde de l'Escala, Josep Bofill; la directora del museu, Marta Santos, i el regidor d'Esports, Boran Minic. Bofill va agrair "l'esforç que es fa, tant des de l'àrea d'Esports com des dels molts voluntaris que s'impliquen en aquestes curses, així com a les administracions que s'hi han implicat any rere any, des del MAC-Empúries fins a la Diputació de Girona i la Generalitat". Per la seva banda, Santos considera "que es faci a Empúries és un dels elements singulars i privilegiats".
La Marató d'Empúries manté el mateix recorregut que l'any passat, dissenyat pensant a fer-lo urbà i atractiu per al corredor, aprofitant al màxim la façana litoral de l'Escala, des de la costa d'Empúries fins al port. El regidor d'Esports, Boran Minic, confessava que "serà complicat repetir els dos mil competidors inscrits de l'any passat".
El dissabte 18 d'abril també es farà la Fira del Corredor, coincidint amb la recollida de dorsals i dels obsequis que dona l'organització als participants. Aquesta tindrà lloc a la Sala Polivalent.
Com és habitual, un euro de cada inscripció es dedica a una causa solidària. En aquest sentit, el dia de la presentació es va fer el lliurament a la secció local de l'Associació Contra el Càncer dels diners corresponents a les dues darreres edicions, un total de 3.478 euros.
