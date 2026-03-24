La Marató d'Empúries escalfa motors per a la seva 21a edició el 19 d'abril
Boban Minic, regidor d'Esports de l'Ajuntament de l'Escala, ha presentat la cursa, que espera repetir l'èxit de l'any passat malgrat la competència.
La Marató d'Empúries escalfa motors pel 19 d'abril, quan se celebrarà la seva 21a edició. "Serà complicat repetir els 2.000 inscrits de l'any passat", ha afirmat el regidor d'Esports de l'Ajuntament de l'Escala, Boban Minic, en la presentació de la prova, que s'ha fet aquest dimarts al matí al Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries "Que es faci aquí a Empúries és un element singular i privilegiat", ha confessat la directora del Museu, Marta Santos. La Marató se segueix avançant en el calendari per no solapar-se amb altres proves atlètiques. Aquest any, formarà part del Campionat de Girona de maratons.
D'altra banda, l'Associació contra el càncer de Girona continua rebent l'euro solidari de cada corredor. Les inscripcions es poden fer a www.esportlescala.cat.
