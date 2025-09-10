El figuerenc Carles Mallart plega de la Federació Catalana de Futbol
El sotsdelegat federatiu a l'Alt Empordà havia refusar rellevar el destituït Jordi Bonet, càrrec que assumirà el garrotxí Miquel Barcons
Marc Brugués
La Federació Catalana de Futbol ha nomenat aquest vespre Miquel Barcons com a nou delegat territorial a les comarques gironines en substitució de Jordi Bonet. Barcons també passa a ser vocal de la junta i assumeix un càrrec calent les darreres setmanes arran de la destitució del directiu arbucienc a instàncies del director general de l’ens, José Miguel Calle. D’aquesta manera, més d’un mes després del final de l’era Bonet a Girona i amb les competicions territorials -absolutes i de futbol base- de la demarcació escalfant motors i a punt d’alçar el teló, la delegació territorial gironina ja té nou inquilí. Barcons era el subdelegat federatiu a la Garrotxa des de fa un parell d’anys. Ara passa a ser el màxim representant de la Federació a la província després de les negatives del figuerenc Carles Mallart i de Víctor Güell, els altres dos representants gironins a qui se’ls va oferir la possibilitat d’agafar el testimoni i ser el relleu de Bonet a la delegació, però van refusar la proposta.
Barcons formava part de la candidatura d’Àlex Talavera fa un parell d’anys quan va integrar-se a l’equip de Bonet, com a delegat a la Garrotxa. Exjugador de Tercera Divisió a clubs com l’Olot o el Banyoles a final dels noranta, després de la seva etapa com a futbolista, ha treballat a clubs com el FC Barcelona. Barcons compta amb el suport del president Joan Soteras i de la junta directiva.
Mallart i Güell, cessats de la comissió esportiva
D’altra banda, dos dels representants gironins a la junta, Víctor Güell i Carles Mallart han estat cessats de la comissió esportiva. A més a més, el figuerenc ha presentat la renúncia com a directiu.
