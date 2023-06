L’Auditori dels Caputxins, de Figueres, ha estat l'escenari aquest dijous 22 de juny de l’entrega de la 12a edició dels Premis Amos de l’Àrea que reconeixen els màxims golejadors i els porters menys golejats del futbol femení i masculí, un àrbitre, un club centenari i una trajectòria del futbol a l'Alt Empordà.

En total s'han entregat 9 trofeus als màxims golejadors d’entre Tercera RFEF i Quarta Catalana masculina, i d’entre Primera Catalana i Amateur F-7 femení: Sergi Solans (Peralada/Tercera RFEF), el vilafantenc Pep Roca (Lloret) i Pime (Figueres/Primera Catalana); Ali Gueye (Roses/Segona Catalana); Isma Chaabouchi (Alt Empordà de Peralada/Tercera Catalana); Hossni Jelleun (Esplais/Quarta Catalana), Lauri Rey (Figueres/Primera Catalana), Inés Ekomo (Roses/Segona Catalana) i Helena Pietryka (Camallera/Amateur F-7). Els porters més sòlids -que per optar als guardons havien de disputar com a mínim la meitat dels partits- han estat: David Aroca (Peralada/Tercera RFEF), Nacho Ferretti (L’Escala/Primera Catalana), Manel Sánchez (Marca de l’Ham/Segona Catalana), Javi Tijera (Tercera Catalana), Boque (Roses B/Quarta Catalana), Fatu Balde (Figueres/Primera Catalana), Meritxell de Palol (Roses/Segona Catalana) i Queralt Frigola (Camallera/Amateur F-7).

RECUPERA LA GALA A L'INSTAGRAM DE L'EMPORDÀ CLICANT AQUÍ

Paral·lelament, el premi especial Garatge Sala Jeep Avenger ha reconegut la trajectòria del futbolista figuerenc Sergi Arranz, que acaba de penjar les botes als 33 anys amb l’ascens del Sant Andreu a Segona RFEF després de marcar més de 230 gols al llarg de la seva carrera. A més, hi ha hagut un reconeixement per a l’àrbitre Deray Palou Bayona i per al Club de Futbol Camallera pel seu centenari. Juanjo Rovira, director del torneig de futbol base internacional MICFootball, ha estat el ponent convidat d'enguany.

Àmplia representació d'autoritats

Prop de 130 assistents han presenciat l'entrega dels premis, a l'Auditori dels Caputxins. L’esdeveniment estava impulsat pel Setmanari de l’Alt Empordà i Prensa Ibérica amb el patrocini de Garatge Sala Jeep Avenger i el suport de l’Ajuntament de Figueres, la Diputació de Girona i el Consell Esportiu de l’Alt Empordà, amb la col·laboració de la Federació Catalana de Futbol i el Comitè Tècnic d’Àrbitres.

A l'acte hi han assistit Jordi Masquef, alcalde de Figueres i disputat d'Esports en funcions de la Diputació de Girona; Manel Català, secretari del Consell Esportiu de l'Alt Empordà; els representants de la Federació Catalana de Futbol Jordi Bonet (vicepresident i delegat a Girona), Carles Mallart (directiu) i Manuel Núñez (delegat a l'Alt Empordà); el delegat a Figueres del Comitè Tècnic d'Àrbitres Rafa Pérez; els regidors de l'Ajuntament de Figueres Pere Montserrat i Gemma Gironella; el director i el gerent del Setmanari de l'Alt Empordà, Marc Verdaguer i Carles Ayats; el gerent de Garatge Sala Jeep Avenger, Dani Sala, i els exfutbolistes professionals i entrenadors Pere Gratacós i Arseni Comas, entre altres.