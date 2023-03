La Regata Port Roses del Campionat de Catalunya Vela d’Optimist 2023, organitzat pel Grup d’Esports Nàutics de Roses, es va celebrar durant dos caps de setmanes consecutius, els dies 18, 19, 25 i 26 de març. Quatre jornades de competició en la que de les 12 regates programades es van celebrar finalment un total de 7, degut a les condicions climatològiques. Set proves després de les quals han donat com a nou campió de Catalunya d’Optimist al jove Joan Domingo, del CN Cambrils, mentre que a la categoria femenina va ser Anna Renteria, del CN El Masnou, qui es va portar el títol de campiona cap a casa. El primer regatista local del Grup Esports Nàutics de Roses va ser, Pepe García, en finalitzar en 6ª posició.

Tot i que es van fer 7 de les 12 regates programades, els campions “són justos guanyadors perquè només amb un sola regata ja seria vàlid el campionat, tot i que l’objectiu és fer el major nombre possible de regates perquè sigui el màxim de just possible, però cal dir que, finalment, s’ha donat un podi final equilibrat i just perquè s’ha navegat amb poc i amb molt de vent, que ha possibilitat que tothom acabés content en quant a la navegació per demostrar la seva vàlua, que és el que importa”, va afirmar el director esportiu del GEN Roses, David Miralta, que va remarcar que “dins la nostra exigència com a club nàutic ens hauria agradat celebrar més proves, però amb la climatologia, que és capritxosa, hem fet el màxim de regates que podíem fer aprofitant les finestres de vent que hem tingut durant les 5 i 7 hores que hem estat a l’aigua de cada jornada”.

El lliurament de les medalles i trofeus als campions absoluts, sots-16, sots-13 i sots-11 va anar a càrrec del president del GEN Roses i vicepresident de la Federació Catalana de Vela, Josep Mª Isern, el també vicepresident de la Federació, Joaquim Barenys, l’alcalde de Roses, Joan Plana, la presidenta de Port Roses i diputada de la Diputació de Girona, Montse Mindan, i la regidora d’Esports, Verònica Medina.

Isern va destacar com president del Grup d’Esports Nàutics que “per nosaltres fer un campionat de Catalunya d’Optimist ha estat un fita molt important, i desitjo que tots us hagueu sentit a gust a casa nostra i que s’hagin complert les vostres expectatives”, per destacar el paper de l’equip del GEN “que poc a poc s’ha fet un lloc en la flota catalana de Vela infantil”.

Vero Medina va voler “felicitar als participants per les seves ganes i motivació en practicar i gaudir del seu esport favorit i a les seves famílies per donar-les tot el seu suport”. Per la seva banda, Montse Mindan, va destacar “el patrocini del Port Roses en aquesta regata, i l’esforç del personal, dels pares i mares en organitzar aquest esdeveniment”.

L’alcalde de Roses, per la seva part, va assenyalar que “el missatge que volem que us emporteu cap a casa és que estem molt contents d’acollir-vos perquè Roses és casa vostra”, per tot seguit “agrair sincerament al GEN Roses i a la Federació Catalana de Vela per haver fet possible aquest campionat”.

Sense saber al regatistes que representaran a Catalunya a la Copa d’Espanya d’Optimist

Un dels objectius de les diferents regates del campionat de Catalunya d’Optimist és establir qui seran els regatistes que aniran a la selecció catalana per competir a la Copa d’Espanya. Una selecció que queda definida a la última prova, en aquest cas la Regata Port Roses, però com va explicar el vicepresident de la Federació Catalana de Vela, Joaquim Barenys, no es va poder anunciar “perquè s’ha resoldre una protesta que afecta a la composició del rànquing que determina qui són els seleccionats”.