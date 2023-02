El Girona FC va contractar el 2010 per a dur a terme labors de "mental coach" a Soccercam S.L., una empresa de la qual és apoderat José María Enríquez Negreira, l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres que ha estat interrogat per la Fiscalia de Barcelona pels 1,4 milions d'euros que li va pagar el conjunt blaugrana per funcions d'assessorament. Durant l'any i tres mesos en què va estar treballant per al conjunt gironí, una de les empreses de l'ex 'número dos' dels àrbitres espanyols va facturar al club almenys 55.000 euros més IVA, despeses de desplaçament i primes. Les labors de coaching, segons ha sabut EL PERIÓDICO D'ESPANYA, del mateix grup editorial que EMPORDÀ, les va realitzar Javier Enríquez, fill de l'ex número dos dels àrbitres que consta com a soci de Soccercam en el Registre mercantil.

Enríquez Negreira, que també va ser àrbitre professional durant 13 temporades a Primera Divisió i una més a Segona entre 1975 i 1992, és apoderat de diverses empreses, entre elles Dasnil 95 SL, que segons ha informat la Cadena SER Catalunya estaria sent investigada per la Fiscalia de Barcelona pels pagaments realitzats pel Barça entre 2016 i 2018. Ex alts càrrecs del club blaugrana, el propi Negreira i el seu fill ja haurien declarat per això.

Negreira va sostenir que en el F.C. Barcelona havia ofert un treball d'assessoria que consistia a explicar als jugadors com s'havien de comportar durant els partits amb els col·legiats i què podien fer o no en funció de qui arbitrés el partit.

Abans dels fets ara investigats, el setembre de 2010, una altra de les empreses on l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres figura com apoderat va ser contractada pel Girona com a mental coach.

Un any cobrant del Girona

Aquesta labor que va executar en el Barça, i que no hauria aconseguit acreditar a l'interrogatori de la Fiscalia perquè segons ell es tractava d'assessorament verbal, segons la informació publicada, sí que hauria quedat plasmada en una relació contractual amb el Girona entre setembre de 2010 i novembre de 2011, tal com ha pogut constatar EL PERIÓDICO D'ESPANYA a través d'una sentència de l'Audiència Provincial sobre el litigi que va mantenir l'empresa de Negreira i el club després de rescindir-se el contracte signat abans d'hora.

Durant la primera temporada, Soccercam S.L. va cobrar mensualment 3.000 euros més IVA, així com les despeses de desplaçament i diferents primes, per aquestes labors de mental coach. Aquesta temporada el Girona va quedar en 11a posició a Segona Divisió. Finalitzat aquest primer contracte signat fins al 30 de juny de 2011, Negreira va duplicar el seu sou fins als 6.000 euros més IVA en una segona etapa en el club. El 5 de novembre, no obstant això, se li va comunicar el seu acomiadament per carta.

L'empresa de l'exvicepresident dels àrbitres va demandar al club gironí. En un primer moment, el Jutjat de 1a Instància número 2 de Girona va estimar íntegrament la demanda i va condemnar al Girona a pagar una indemnització de 63.700 euros per la rescissió anticipada del contracte, en una quantitat que corresponia als mesos restants del contracte. No obstant això, en un procediment posterior davant l'Audiència Provincial de Girona, el jutge va estimar que el Girona només li devia el que li va deixar sense pagar, 7.080 euros (IVA inclòs) de la nòmina del mes d'octubre i altres 1.180 euros pel pagament dels cinc dies de novembre.

Aquest diari ha tractat sense èxit de posar-se en contacte amb Soccercam, en la qual figura com a soci únic des de 2017 el fill de l'ex número dos dels àrbitres, Javier Enríquez Romero, que és qui hauria realitzat aquestes labors de mental coach a Girona. Llicenciat en Administració i Direcció d'empreses tecnològiques, va jugar en les categories inferiors de Barça i Espanyol, per a després enrolar-se al Sabadell, Sant Andreu, Hospitalet i fins i tot València.

Allí va crear la seva pròpia productora audiovisual dedicada exclusivament a anàlisis tàctiques i arbitrals i, va arribar a liderar el departament audiovisual del València CF, arribant a ser ajudant tècnic de Jorge Valdano, Claudio Rainieri i Luis Aragonés, amb qui va acabar treballant en la Selecció Espanyola durant el Mundial 2006 i l'Eurocopa 2008.

Des del club, per part seva, han evitat fer declaracions sobre aquest tema.