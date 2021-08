Amb llàgrimes i abatut. Així és com s'ha acomiadat Leo Messi de l'afició blaugrana en una roda de premsa aquest diumenge al migdia en la qual ha confessat que encara està "bloquejat" per la situació.

Per primera vegada des de la seva abrupta sortida del FC Barcelona, l'argentí ha parlat públicament. Ho ha fet des de l'Auditori 1899 en un acte que ha començat a les 12 h. El de Rosario, visiblement afectat, ha explicat que "l'any passat estava convençut", en referència a la seva voluntat d'abandonar el club i al burofax que va enviar, però ràpidament ha afegit que aquesta vegada era diferent: "la família i jo estàvem segurs que seguirem a casa nostra".

El president blaugrana Joan Laporta va explicar divendres, també en roda de premsa, que no es podia tornar a fitxar Messi per motius estrictament econòmics. «El Barça està per sobre fins i tot del millor jugador del món», va justificar. Fins dijous al matí, el retorn del crack es donava per fet, però, de sobte, el club es va fer enrere.

"He fet tot el que ha estat possible"

"Ho teníem tot acordat amb el Barça i no s'ha pogut fer", ha corroborat l'argentí durant la seva compareixença i ha reiterat que ell, ha fet "tot el que ha a estat possible" per quedar-se i, que si no ha pogut ser, ha estat per la LaLiga i els requisits que aquesta té marcats.

Messi ha afirmat que encara no té res tancat amb cap club tot i que, des del moment que va sortir el comunicat oficial del Barça anunciant la seva marxa, ha rebut ofertes.