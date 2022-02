«L’amor és l’únic que creix quan es reparteix», va escriure Antoine de Saint-Exupéry, autor d’‘El petit príncep’. Aquesta és una de les frases que circularan avui, divendres 14 de febrer, per desitjar un bon Dia de Sant Valentí. En forma de carta, whatsap, foto, post o mem, els enamorats creuen missatges per disfrutar d’una data tan assenyalada.

Si encara no has escollit la teva dedicatòria del Dia dels Enamorats, et proposem una selecció de 40 frases i imatges (amb alguna sorpresa per als dissidents que prefereixen celebrar Sense Valentí):

Imatges de Sant Valentí

Frases de Sant Valentí

- «El món neix quan dos es besen» (Octavio Paz).

- «En l’amor la bogeria és l’assenyat» (Antonio Machado).

- «Sembla, quan s’estima, que el món sencer té rumor de primavera» (Juan Ramón Jiménez).

- «Era amor a primera vista, a última vista, a qualsevol vista». (Vladimir Nabokov).

-«¿Es poden inventar verbs? Vull dir-te’n un: jo et celestejo, així les meves ales s’estenen enormes per estimar-te sense mesura» (Frida Kahlo).

- L’amor no fa girar al món. L’amor és el que fa que el viatge valgui la pena» (Franklin P. Jones).

- «L’amor és un raig de lluna» (Gustavo Adolfo Bécquer).

- «Saps que estàs enamorat quan no vols ficar-te al llit perquè la realitat és, per fi, millor que els teus somnis» (Dr. Seuss).

- «Un està enamorat quan s’adona que l’altra persona és única» (Jorge Luis Borges).

- «T’estimo no per qui ets, sinó per qui soc quan estic amb tu» (Gabriel García Márquez).

- «Conèixer l’amor dels que estimem és el foc que alimenta la vida» (Pablo Neruda).

- «Ets la manera que té el món de dir-me com de bonica és la vida» (Anònim).

- «Anar sense el teu amor per la vida és com anar al combat sense música, com emprendre un viatge sense un llibre, com anar pel mar sense estrella que ens guiï» (Stendhal).

- «Una campana no és campana fins que soni. Una cançó no és cançó fins que es canti. Un amor no és amor fins que es regali» (Oscar Hammerstein II).

-«Per un petó de la teva boca, dues carícies et faria, tres abraçades que demostren, quatre vegades la meva alegria, i en la cinquena simfonia, del meu sisè pensament, set vegades et diria, les vuit lletres d’un ‘t’estimo’ perquè nou vegades per tu visc i deu vegades per tu moro» (Anònim).

- El temps és massa lent per als que esperen, massa ràpid per als que temen, massa llarg per als que lamenten, massa curt per als que celebren. Però per als que estimen, el temps és l’eternitat» (William Shakespeare).

- «L’amor és sentir que l’ésser sagrat batega dins de l’ésser estimat» (Plató).

- Hi ha sempre una mica de bogeria en l’amor. Però també hi ha sempre una mica de raó en la bogeria» (Friedrich Nietzsche).

- «La felicitat suprema de la vida és tenir la convicció que som estimats» (Víctor Hugo).

Lletres de cançons d’amor

-«Pren el meu cor, i sisplau no el trenquis. L’amor es va fer per a mi i per a tu (‘L.O.V.E.’ Frank Sinatra).

- «Cada nit ella apareix en els meus somnis des que la vaig conèixer» (‘The girl is mine’, Michael Jackson).

-«¿Com he pogut ser tan afortunat? He d’haver fet alguna cosa bé, i prometo estimar-la la resta de la meva vida» (‘Rest of my life’, Bruno Mars).

- «El meravellós de tot això és que ni tan sols t’adones de com t’estimo» (‘Wonderful tonight’, Eric Clapton).

-«Mantindrem la brillantor de l’amor a través de cada nit i dia» (‘Downstream’, Supertramp).

-«Et juro que a ningú li he tornat a dir que tenim el rècord del món d’estimar-nos» (‘Rosas’, La Oreja de Van Gogh).

-«Si tu l’estimes, la màgia sempre serà a les teves mans quan et despertis» (‘Si tu la quieres’, David Bisbal).

- «Com parlar si cada part de la meva ment és teva, i si no trobo la paraula exacta» (‘Cómo hablar’, Amaral).

-«L’amor és un espai on no hi ha lloc per a cap altra cosa que no sigui estimar, és una cosa entre tu i jo» (‘El amor’, José Luis Perales).

-«Vaig néixer per estimar-te cada dia de la meva vida» (’I was born to love you’, Queen).

-«All you need is love, love, love, is all you need (Love is all you need’, The Beatles).

- «Que meravellosa que és la vida des que ets al món» (‘Your song’, Elton John).

-«L’amor és només una paraula, però tu li dones definició» (Eminem).

-«Tranquil·la vida meva, he trencat amb el passat, mil carícies per dir-te que set vides té un gat. Sis vides ja he cremat i aquesta última la vull viure al teu costat» (‘Siete vidas’, Antonio Flores).

-«Si tu sabessis com hi pintes en la meva vida, no tindries més sortida que viure-la al meu costat» (‘Solo para ti’, Sergio Dalma).

- «Tenia tant a donar-te, tantes coses a explicar-te, tenia tant d’amor guardat per a tu» (‘Tenía que darte’, Nena Daconte).

-«Els dos agafats de la mà, pels carrers, i regalant-nos mil petons a cada racó... T’estimo així, tal com ets» (‘Los dos cogidos de la mano’, Alejandro Sanz).

-«Tinc pressa ja per veure’t, per tenir-te entre els meus braços, perquè quan tu ets lluny no em batega el cor» (‘Quisiera yo saber’, Melendi).

-«M’he enamorat de tu, què importa si no és sa. Em diverteixo si et penso, i et penso sense pensar-ho» (‘Sígueme’, Manuel Carrasco).

- «Ets la raó dels meus matins. Ets totes les meves batalles i ets una pluja fresca en ple abril. Ets una música amb ànima, ets terra i ets aigua. Ets tant que no sé ni què dir» (‘Eres’, Antonio Orozco).

- «Visca aquesta revolució. I que visqui l’amor dels que besen, desesperats (‘Hijos del verbo amar’, Pablo López).