El periodista Miquel Riera (Torroella de Montgrí, 1960) presenta l’exposició “Costa Esbravada” on repassa i dona la seva visió particular sobre les barbaritats constructives perpetrades des dels anys 50 fins l’actualitat al litoral gironí, des de Portbou fins a Blanes. L’exposició es podrà veure a la Cate Espai Cultural de Figueres des del 5 de maig al 3 de juny de 2023.

“La Costa Brava l’han degradat la inconsciència d’un afany constructor desconsiderat i un marc legal incongruent. La manca de sentit humà i d’amor a la terra ha fet que, sovint, construir fos destruir”, va dir, en un llunyà 1977, Josep Ensesa i Montsalvatge, fill del fundador de S’Agaró i primer president del Patronat de Turisme de la Costa Brava. Narcís-Jordi Aragó, periodista i un dels impulsors del Debat Costa Brava l’any 1976, considerava, en un article amb motiu del centenari de la Costa Brava l’any 2009, que “allò que era l’argument per a la marca turística ha estat sovint menyspreat, amenaçat i agredit”.

Jordi Sargatal, ornitòleg i naturalista, primer director del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà anava fins i tot més enllà, i en un article publicat l’any 2013 propugnava que no s’hauria de construir més a la Costa Brava. “Tot fa aconsellar dir prou, i el més assenyat seria no malmetre ni un centímetre quadrat més de la Costa Brava, ni de la costa catalana”, escrivia. A partir d’aquestes premisses i d’un treball que s’ha allargat durant més d’un any i mig, Miquel Riera ha recorregut tota la Costa Brava intentant fotografiar amb la seva càmera la cara menys amable del litoral gironí. Aquelles urbanitzacions i edificis, aixecats sovint en els primers anys del turisme, però també els últims temps, i que han enlletgit la Costa Brava.

“No és un treball exhaustiu, tot i que tenim cap a unes mil cinc-centes fotografies, i aquesta tampoc era la intenció, sinó fixar-nos en allò que té un impacte real en el paisatge. Aquesta és la intenció. I de passada intentar conscienciar al públic de la necessitat de protegir encara més del que ho estar la nostra Costa Brava”, afirma Miquel Riera.

En l’exposició a la Cate Espai Cultural s’hi podran veure una trentena de fotografies. “No n’hi ha de totes les poblacions i fins i tot, n’hi ha alguns municipis que n’hi tenen vàries. He prioritzat les que m’agradaven més i les que, per a mi, tenien més impacte”, aclareix el periodista.

L’exposició es fa amb el suport dels Amics del Museu d’Art de Figueres i sota el paraigües de Foto Torroella i amb la col·laboració de SOS Costa Brava, l’entitat que els últims anys més ha alçat la veu contra les agressions al litoral gironí.

S’han organitzat dos actes complementaris. El primer tindrà lloc el dimecres 17 de maig i serà el debat “Costa Brava, costa esbravada?”, amb la voluntat de parlar sobre el futur de la Costa Brava. D’altra banda, el dijous 1 de juny hi haurà la projecció del documental “Els límits de la Costa Brava”, d’Antoni Martí, rodat fa vint anys i on s’hi poden escoltar testimonis de personalitats destacades ja desaparegudes com la geògrafa Yvette Barbaza, autora l’any 1965 de la primera tesi doctoral sobre el paisatge de la Costa Brava.

La inauguració de l’exposició serà el divendres 5 de maig a les set de la tarda amb la participació de Jordi Sargatal, biòleg i naturalista i pioner en la defensa del medi ambient a l’Empordà.