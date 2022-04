El Teatre El Jardí va ser, aquest divendres 22 d'abril, l'escenari escollit per la Biblioteca de Figueres per organitzar una nova edició de la Revetlla de Sant Jordi. Amb la normalitat recuperada després de la pandèmia, una seixantena d'autors i autores locals de Figueres i l'Alt Empordà, que han publicat una obra aquest últim any, es van trobar ahir per gaudir de la desena edició de la vesprada. A més d'autors, també hi van ser presents editors, coordinadors d'edició i traductors. A l'acte, també hi van ser convidats els usuaris i usuàries de la Biblioteca Fages de Climent.

Després de la típica fotografia de grup, i de la benvinguda per part de la directora de la Biblioteca, Nati Vilanova Teixidor, va tenir lloc el concert Poesia és femení, a càrrec d'Eduard Iniesta i David Alegret. Així mateix, la Biblioteca va elaborar la guia que aplega les novetats locals, disponible al web. Per finalitzar la vetllada, i després de molt de temps sense poder-ho fer, els convidats van brindar per "la bona salut de la cultura i els llibres".