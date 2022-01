El món del teatre empordanès viu amb sentiment la mort de l'actriu Dolors Olivet Llistosella, succeïda aquest passat dimecres de forma inesperada. Olivet, que tenia 63 anys i dos fills, era una de les fundadores de la companyia La Funcional Teatre de Figueres, formació a la qual ha estat vinculada estretament tots aquests anys. Els seus companys, la seva segona família, amb la que va passar tantes i tantes bones estones compartint una mateixa passió, han volgut recordar-la a les xarxes amb paraules emotives i molt sentides. "Col·laboradora entusiasta i generosa en la major part dels seus espectacles: Com a actriu, confeccionant vestuari, maquillant als actors i actrius abans de la funció, o, simplement, donant un cop de ma per al que fes falta. Et recordarem sempre".

La cerimònia de comiat per Dolors Olivet es fa aquest divendres a les 4 de la tarda a la funerària Vicens de Figueres.