Missatge de Nadal de l'alcalde de Figueres Jordi Masquef

Missatge de Nadal de l'alcalde de Figueres Jordi Masquef

Figueres
En un missatge institucional, l'alcalde de Figueres Jordi Masquef ha volgut felicitar el Nadal a tots els figuerencs en un vídeo on repassa tots els projectes que, a parer seu, ha "tatxat" aquest 2025 de la llista de temes pendents a la ciutat, com el Casino Menestral, el contracte de recollida de deixalles o el protocol per a la supressió dels passos a nivell, Finalment, Masquef fa una crida a celebrar les festes "sense perdre els nostres costums i els nostres valors".

