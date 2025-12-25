Missatge de Nadal de l'alcalde de Figueres Jordi Masquef
En un missatge institucional, l'alcalde de Figueres Jordi Masquef ha volgut felicitar el Nadal a tots els figuerencs en un vídeo on repassa tots els projectes que, a parer seu, ha "tatxat" aquest 2025 de la llista de temes pendents a la ciutat, com el Casino Menestral, el contracte de recollida de deixalles o el protocol per a la supressió dels passos a nivell, Finalment, Masquef fa una crida a celebrar les festes "sense perdre els nostres costums i els nostres valors".