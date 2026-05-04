Santa Creu 2026
El retorn dels focs al Castell posa el punt final a unes Fires de la Santa Creu molt participades
L'espectacle de llum i colors es va cloure amb l'encesa del tradicional rètol amb "Visca Figueres!"
Des de l'endemà de Sant Jordi i fins aquest diumenge, diada de la Santa Creu, Figueres ha viscut amb molta intensitat els més de cent-cinquanta actes de les seves Fires i Festes.
El punt final s'ha posat, a la nit, amb l'espectacle de focs artificials que han retornat al Castell de Sant Ferran després d'haver estat uns anys llançats des del Parc de les Aigües amb un piromusical.
Aquesta edició ha estat marcada pel bon temps que ha fet, una circumstància que ha permès celebrar totes les activitats amb plena normalitat i amb una alta participació de gent vinguda des de tota la comarca i de fora d'ella.
Aquestes Fires han coincidit amb la celebració de la proclamació dels 150 anys de Figueres com a Ciutat i també han marcat l'inici del mateix aniversari del capgròs Berruga, la peça més icònica dels Amics dels Gegants.
