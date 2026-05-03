Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Festival PereladaCàritas Alt EmpordàFundació DalíAmber Heard Empordà
instagramlinkedin

Santa Creu 2026

La tradició de les Creus de Maig a Figueres premia la creativitat amb cinc entitats guardonades

Premis per a la Coral Polifònica Figueres (disseny), Associació de Veïns Cendrassos (composició floral), Associació Art i Teca (original), Associació Amics de Sant Pere (tradicional) i Associació de Veïns Horta d’en Capallera (daliniana)

Representants de les entitats participants i de l'Ajuntament a l'escenari de Caputxins

Representants de les entitats participants i de l'Ajuntament a l'escenari de Caputxins / Ajuntament

Redacció

Redacció

Figueres

L'Auditori dels Caputxins de Figueres ha proclamat, aquest diumenge a la tarda, els guanyadors del Concurs de les Creus de Maig, inclòs dins dels actes de les Fires i Festes de la Santa Creu. S’han adjudicat cinc reconeixements: Coral Polifònica Figueres (millor disseny), Associació de Veïns Cendrassos (millor composició floral), Associació Art i Teca (la més original), Associació Amics de Sant Pere (la més tradicional) i Associació de Veïns Horta d’en Capallera (la més daliniana).

Les entitats reconegudes per l'Ajuntament en el concurs d'enguany

Les entitats reconegudes per l'Ajuntament en el concurs d'enguany / Ajuntament

Enguany, un total de 21 entitats han participat al Concurs de les Creus de Maig. La resta de participants han estat: Casa Cultural d’Andalusia, AV Enric Morera, Fundació Privada Altem, Grup Iris, AV Eixample, AV Horta de l’Hospital, AV Olivar Gran, Club Bàsquet Adepaf, Club Hoquei Figueres, Colla Tramuntana i Esbart Dansaire (Societat Coral Erato), CRE Vilatenim, Fundació Salut i Comunitat (Els Arcs), AV Poble Nou, Fundació Salut Empordà, AV Barri de l’Estació i Creu Roja Figueres-L’Escala-La Jonquera. A totes les entitats participants se’ls ha atorgat un premi de 250 euros en concepte de gratificació.

Exposició d'un acte amb solera

Aquest diumenge s’han exposat en diferents indrets de la ciutat i al matí hi ha hagut trens turístics amb sortida i arribada a la plaça Font Lluminosa per veure-les.

Notícies relacionades

Coral Polifònica Figueres (disseny)

Coral Polifònica Figueres (disseny) / Ajuntament

Associació de Veïns Cendrassos (composició floral)

Associació de Veïns Cendrassos (composició floral) / Ajuntament

Associació Art i Teca (original)

Associació Art i Teca (original) / Ajuntament

Associació Amics de Sant Pere

Associació Amics de Sant Pere / Ajuntament

Associació de Veïns Horta d’en Capallera (daliniana)

Associació de Veïns Horta d’en Capallera (daliniana) / Ajuntament

El Concurs de les Creus de Maig se celebra des de 1941 i es tracta de fer decoracions florals en forma de creu en honor a la festivitat de Santa Creu, cada 3 de maig. L’objectiu és fomentar la participació d’entitats i associacions. En l’edició de l’any passat n’hi van participar 22, el rècord dels darrers anys.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Les pediatres de Vall d'Hebron que van atendre el nadó maltractat veuen 'molt poc probable' que les seves lesions anals fossin per restrenyiment
  2. Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
  3. Preocupació davant l''homologació massiva' de títols de metges estrangers: les escoles demanen un examen extra de competències clíniques
  4. La 'festa' dels jugadors del Barça a la Costa Brava: iot, paella i un arriscat Joan Garcia
  5. El camí de ronda de Roses estrena nou aspecte amb millores que celebren veïns i turistes
  6. Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026
  7. EN IMATGES | La plaça Catalunya de Figueres s'omple de gom a gom amb el concert de l'Orquestra Di-Versiones
  8. Programació de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres del diumenge 3 de maig de 2026

La tradició de les Creus de Maig a Figueres premia la creativitat amb cinc entitats guardonades

La tradició de les Creus de Maig a Figueres premia la creativitat amb cinc entitats guardonades

EN IMATGES | La tercera edició del Tramuntakada Festival fa vibrar el centre de Figueres

EN IMATGES | La tercera edició del Tramuntakada Festival fa vibrar el centre de Figueres

EN IMATGES | La primera edició de la jornada 'De Figueres al món' atrau més d'un centenar de joves

EN IMATGES | La primera edició de la jornada 'De Figueres al món' atrau més d'un centenar de joves

EN IMATGES | Una desena de colles geganteres es troben a Figueres per celebrar les Fires i Festes de la Santa Creu

EN IMATGES | Una desena de colles geganteres es troben a Figueres per celebrar les Fires i Festes de la Santa Creu

Segon crim en 24 hores per arma blanca a Catalunya: detingut un menor al Raval per matar un home amb un ganivet

Segon crim en 24 hores per arma blanca a Catalunya: detingut un menor al Raval per matar un home amb un ganivet

Junqueras diu que Aliança Catalana és "exclusivament racista i excloent": "No treballen per Catalunya"

Junqueras diu que Aliança Catalana és "exclusivament racista i excloent": "No treballen per Catalunya"

Trump amenaça d’atacar l’Iran “si es porta malament” mentre estudia la seva última proposta

Trump amenaça d’atacar l’Iran “si es porta malament” mentre estudia la seva última proposta

Detingut a Arenys de Mar per violar i intentar assassinar una dona que va conèixer per una aplicació de cites

Detingut a Arenys de Mar per violar i intentar assassinar una dona que va conèixer per una aplicació de cites
Tracking Pixel Contents