Santa Creu 2026
La tradició de les Creus de Maig a Figueres premia la creativitat amb cinc entitats guardonades
Premis per a la Coral Polifònica Figueres (disseny), Associació de Veïns Cendrassos (composició floral), Associació Art i Teca (original), Associació Amics de Sant Pere (tradicional) i Associació de Veïns Horta d’en Capallera (daliniana)
L'Auditori dels Caputxins de Figueres ha proclamat, aquest diumenge a la tarda, els guanyadors del Concurs de les Creus de Maig, inclòs dins dels actes de les Fires i Festes de la Santa Creu. S’han adjudicat cinc reconeixements: Coral Polifònica Figueres (millor disseny), Associació de Veïns Cendrassos (millor composició floral), Associació Art i Teca (la més original), Associació Amics de Sant Pere (la més tradicional) i Associació de Veïns Horta d’en Capallera (la més daliniana).
Enguany, un total de 21 entitats han participat al Concurs de les Creus de Maig. La resta de participants han estat: Casa Cultural d’Andalusia, AV Enric Morera, Fundació Privada Altem, Grup Iris, AV Eixample, AV Horta de l’Hospital, AV Olivar Gran, Club Bàsquet Adepaf, Club Hoquei Figueres, Colla Tramuntana i Esbart Dansaire (Societat Coral Erato), CRE Vilatenim, Fundació Salut i Comunitat (Els Arcs), AV Poble Nou, Fundació Salut Empordà, AV Barri de l’Estació i Creu Roja Figueres-L’Escala-La Jonquera. A totes les entitats participants se’ls ha atorgat un premi de 250 euros en concepte de gratificació.
Exposició d'un acte amb solera
Aquest diumenge s’han exposat en diferents indrets de la ciutat i al matí hi ha hagut trens turístics amb sortida i arribada a la plaça Font Lluminosa per veure-les.
El Concurs de les Creus de Maig se celebra des de 1941 i es tracta de fer decoracions florals en forma de creu en honor a la festivitat de Santa Creu, cada 3 de maig. L’objectiu és fomentar la participació d’entitats i associacions. En l’edició de l’any passat n’hi van participar 22, el rècord dels darrers anys.
