Santa Creu 2026
L'escriptor Jordi Casals, pregoner de la Fira del Llibre Vell de Figueres
Reivindica el valor dels llibres descatalogats i la descoberta de petites joies editorials
L’escriptor i editor Jordi Casals és l’encarregat de pronunciar el pregó de la Fira del Llibre Vell de Figueres, organitzada pel Casino Menestral i aquest diumenge 3 de maig, en el marc de les Fires i Festes de la Santa Creu. L’acte és previst a dos quarts d’una, a la plaça Catalunya. Casals rep la invitació com «un honor molt gran» i com un reconeixement a la seva trajectòria vinculada al món del llibre.
Nascut a Barcelona, però resident a Figueres des de l’any 2000, Casals explica que sempre ha viscut amb interès aquesta cita dedicada al llibre vell, una de les fires amb més personalitat del calendari festiu figuerenc. «Sempre hi vaig», assenyala, tot recordant que el pregó ha estat pronunciat al llarg dels anys per persones rellevants de la vida cultural i ciutadana, la qual cosa li ha generat un sentiment «molt especial».
La seva relació amb els llibres ve de lluny i no es limita a l’escriptura o l’edició. Casals admet que n’acumula «de tota mena, tant nous com vells», i que continua comprant-ne «malgrat tenir encara molt material pendent de lectura». També reconeix que, en alguns casos, conserva diverses edicions d’un mateix títol o exemplars en idiomes diferents.
Una tracció especial
Tot i que no es defineix com un col·leccionista sistemàtic de llibre antic, sí que manté una atracció especial pels descatalogats. Durant els anys que vivia a Barcelona, i encara ara quan hi baixa algun diumenge, li agrada passar pel Mercat de Sant Antoni per remenar parades i buscar-hi troballes. A Figueres, «la Fira del 3 de maig és també una oportunitat per retrobar aquest gest de mirar, comparar i descobrir».
Casals explica que el que més l’interessa no és tant posseir peces rares com recuperar llibres que han desaparegut dels circuits comercials. «M’agrada trobar-ne dels que sembla que ja no existeixen», resumeix.
Entre les seves anècdotes personals, recorda la recerca del còmic Born Again, de Frank Miller, amb dibuix de David Mazzucchelli, una obra que durant un temps va quedar descatalogada. Després d’aconseguir-ne una edició de Planeta, el títol es va reeditar posteriorment i Casals n’ha acabat acumulant quatre o cinc versions, una mostra d’aquesta relació entre lectura, estima i repetició que sovint defineix els bons bibliòfils.
El pregoner també es declara «empordanès d’adopció» i assegura que li agrada que se’l consideri així. Casals ha viscut les Fires de la Santa Creu des de diferents etapes vitals: «primer, més vinculat a les activitats nocturnes; després, amb els fills petits, a les propostes familiars; i ara, amb els fills grans, combinant actes, amistats i moments festius. M’agraden les fires i miro de seguir-les», afirma.
Amb el pregó de Jordi Casals, la Fira del Llibre Vell reforça el seu paper com a punt de trobada entre lectors, llibreters i curiosos. Més enllà de la venda d’exemplars antics o descatalogats, la cita manté viu un ritual cultural: el de buscar llibres amb història, deixar-se sorprendre per una coberta oblidada i reivindicar el plaer de llegir també allò que el mercat ja no ofereix fàcilment.
