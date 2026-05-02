Santa Creu 2026

Programació de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres del diumenge 3 de maig de 2026

Enguany, s'han programat més de 150 activitats entre el 24 d'abril i el 3 de maig

Figueres tanca les Fires i Festes de la Santa Creu amb el tradicional castell de focs.

Figueres tanca les Fires i Festes de la Santa Creu amb el tradicional castell de focs. / Jordi Callol

Figueres

Figueres ha programat més de 150 actes per a les Fires i Festes de la Santa Creu 2026, que se celebraran del 24 d'abril al 3 de maig. El diumenge 3 de maig tenen lloc actes com la Fira del Llibre Vell, el concurs de Creus de Maig i el castell de focs, que torna al Castell de Sant Ferran després de nou anys. Aquesta és la programació completa:

Diumenge 3 de maig

Rutes gratuïtes en trenet per visitar les Creus de Maig

  • Lloc de sortida: Parada de bus, plaça Catalunya
  • Hora: De 9 a 14 h (cal reservar tiquets)
  • Més informació i tiquets: figueres.cat/creusdemaig i suport a la compra a l’Oficina de Turisme
  • Tiquets disponibles: A partir del 20 d’abril
  • 3 rutes diferents de durada entre 1 h i 1 h 30 minuts.
  • Organitza: Ajuntament de Figueres, amb la participació de les associacions i entitats de la ciutat

46a Fira del Llibre Vell

  • Lloc: Plaça Catalunya
  • Hora: De 9 a 20 h
  • Inauguració: A les 12.30 h
  • Torna una de les cites més emblemàtiques per als amants dels llibres. Vine a descobrir tresors literaris, edicions especials i llibres antics amb història. Una experiència única per a col·leccionistes, lectors apassionats i curiosos de totes les edats.
  • Organitza: Casino Menestral Figuerenc
La Fira del Llibre Vell se celebra a la plaça de Catalunya. / Santi Coll

Torneig Popular de tennis taula

  • Lloc: Gimnàs de l’Institut Olivar Gran
  • Hora: 9.30 h
  • Torneig popular de tennis taula per a totes les edats i categories, per a federats i no federats.
  • Organitza: Club Tennis Taula Tramuntana Figueres

Taller de robòtica

  • Lloc: Plaça de l’Estació
  • Hora: De 10 a 12 h
  • Organitza: AAVV Barri de l’Estació i Codelearn Figueres

5è Memorial Roser Llop

  • Lloc: Poliesportiu Municipal Roser Llop
  • Hora: 10 h
  • Partits de bàsquet de formació de categories Escobol a Cadet.
  • Organitza: CB Escolàpies Figueres

Jornada de portes obertes al Museu del Joguet de Catalunya

  • Lloc: Museu del Joguet de Catalunya
  • Hora: De 10.30 a 18 h
  • Com és tradicional, el Museu del Joguet de Catalunya oferirà el dia 3 de maig una jornada de portes obertes per a totes les persones de Figueres.
  • Organitza: Museu del Joguet de Catalunya

Ofici Solemne de Santa Creu

  • Lloc: Església Parroquial de Sant Pere
  • Hora: 11 h

Pilar caminant

  • Lloc: Porta de l’Església de Sant Pere fins a la plaça de l’Ajuntament
  • Hora: Un cop finalitzi l’Ofici Solemne de Santa Creu
  • Tradicional pilar caminant des de l’Església de Sant Pere fins a la plaça de l’Ajuntament.
  • Organitza: Colla Castellera de Figueres

Visita guiada 100 anys de Dalí i Lorca a Figueres

  • Lloc: Carrer Monturiol
  • Hora: 11 h

Ramblejada de Festa Major

  • Lloc: Rambla
  • Hora: 11.30 h
  • Vesteix-te amb les teves millors gales. Amb aperitiu i sessió de punxadiscos a càrrec de Santi Fonfría, de Minubús Intergalàctic.
  • Organitza: Associació Colla Mistaires de Figueres

Visita comentada a l’exposició "Objectiu Meli"

  • Lloc: Museu de l’Empordà
  • Hora: 12 h
  • Visita a càrrec dels comissaris als tres espais on es desplega el projecte: el Museu de l’Empordà, la Casa Natal Salvador Dalí i la Sala d’Exposicions de l’Escorxador.
  • Més informació: museuemporda.org

Open de pàdel

  • Lloc: Club Pàdel Indoor Figueres
  • Hora: 12 h
  • Torneig del Circuit de la Federació Catalana de Pàdel. Es juga modalitat masculina i femenina, i diferents categories.
  • Organitza: Club Pàdel Indoor Figueres

Pòdcast en directe: El Far Friki de l’Empordà

  • Lloc: Museu del Joguet de Catalunya
  • Hora: 12 h
  • El pòdcast El Far Friki de l’Empordà es gravarà en directe des del Museu del Joguet de l’Empordà, on es parlarà de llibres, còmics, pel·lícules i sèries.
  • Organitza: Museu del Joguet de Catalunya

Diada castellera de Santa Creu

  • Lloc: Plaça de l’Ajuntament
  • Hora: 12.30 h
  • Diada castellera amb la Colla Castellera de Figueres i les colles convidades: Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau, i Castellers del Riberal.
  • Organitza: Colla Castellera de Figueres
La Colla Castellera de Figueres, a la plaça de l'Ajuntament. / Jordi Callol

Activitats Casa Cultural d’Andalusia

  • Lloc: Recinte Firal
  • Hora: 14 h i 16 h
  • 14 h – Dinar popular; 16 h – Concurs de sevillanes.

1r Torneig de "Virus!" del barri de l’Estació

  • Lloc: Plaça de l’Estació
  • Hora: De 16 a 17 h
  • El "Virus!" és un joc de cartes familiar a partir de 8 anys.
  • Places limitades:
  • Inscripció prèvia: 660 034 717
  • Organitza: AAVV Barri de l’Estació i Llança els Daus

Cançoner de Figueres: concert comentat

  • Lloc: Plaça de l’Ajuntament
  • Hora: 17 h
  • Els Mini-Stress interpreten cançons del Cançoner de Figueres en un concert comentat que recupera i contextualitza peces populars figuerenques.
  • Organitza: Associació Colla Mistaires de Figueres

Jornada oberta de jocs de taula

  • Lloc: Plaça de l’Estació
  • Hora: De 17 a 19 h
  • Mostra de diversos jocs de taula perquè tothom vegi que també et pots divertir d’aquesta manera. Activitats per a totes les edats.
  • Organitza: AAVV Barri de l’Estació i Llança els Daus

Lliurament dels Premis del Concurs de les Creus de Maig

  • Lloc: Auditori Convent dels Caputxins
  • Hora: 18 h
  • Lliurament dels Premis del Concurs de les Creus de Maig.

Concert de Judit Neddermann & Gio Symphonia

  • Lloc: Teatre Municipal El Jardí
  • Hora: 18 h
  • Preus: 20 €, platea i llotges de platea; 16 €, primer pis; 12 €, segon pis
  • Venda d’entrades: A la taquilla del Teatre Municipal El Jardí i a www.figueresaescena.cat

La Rematada

  • Lloc: Cafè del Casino
  • Hora: De 19 a 22 h
  • Vespreig de tancament de Santa Creu abans del Castell de Focs.
  • Organitza: Cafè del Casino

Castell de Focs

