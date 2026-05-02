Santa Creu 2026
Programació de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres del diumenge 3 de maig de 2026
Enguany, s'han programat més de 150 activitats entre el 24 d'abril i el 3 de maig
Figueres ha programat més de 150 actes per a les Fires i Festes de la Santa Creu 2026, que se celebraran del 24 d'abril al 3 de maig. El diumenge 3 de maig tenen lloc actes com la Fira del Llibre Vell, el concurs de Creus de Maig i el castell de focs, que torna al Castell de Sant Ferran després de nou anys. Aquesta és la programació completa:
Diumenge 3 de maig
Rutes gratuïtes en trenet per visitar les Creus de Maig
- Lloc de sortida: Parada de bus, plaça Catalunya
- Hora: De 9 a 14 h (cal reservar tiquets)
- Més informació i tiquets: figueres.cat/creusdemaig i suport a la compra a l’Oficina de Turisme
- Tiquets disponibles: A partir del 20 d’abril
- 3 rutes diferents de durada entre 1 h i 1 h 30 minuts.
- Organitza: Ajuntament de Figueres, amb la participació de les associacions i entitats de la ciutat
46a Fira del Llibre Vell
- Lloc: Plaça Catalunya
- Hora: De 9 a 20 h
- Inauguració: A les 12.30 h
- Torna una de les cites més emblemàtiques per als amants dels llibres. Vine a descobrir tresors literaris, edicions especials i llibres antics amb història. Una experiència única per a col·leccionistes, lectors apassionats i curiosos de totes les edats.
- Organitza: Casino Menestral Figuerenc
Torneig Popular de tennis taula
- Lloc: Gimnàs de l’Institut Olivar Gran
- Hora: 9.30 h
- Torneig popular de tennis taula per a totes les edats i categories, per a federats i no federats.
- Organitza: Club Tennis Taula Tramuntana Figueres
Taller de robòtica
- Lloc: Plaça de l’Estació
- Hora: De 10 a 12 h
- Organitza: AAVV Barri de l’Estació i Codelearn Figueres
5è Memorial Roser Llop
- Lloc: Poliesportiu Municipal Roser Llop
- Hora: 10 h
- Partits de bàsquet de formació de categories Escobol a Cadet.
- Organitza: CB Escolàpies Figueres
Jornada de portes obertes al Museu del Joguet de Catalunya
- Lloc: Museu del Joguet de Catalunya
- Hora: De 10.30 a 18 h
- Com és tradicional, el Museu del Joguet de Catalunya oferirà el dia 3 de maig una jornada de portes obertes per a totes les persones de Figueres.
- Organitza: Museu del Joguet de Catalunya
Ofici Solemne de Santa Creu
- Lloc: Església Parroquial de Sant Pere
- Hora: 11 h
Pilar caminant
- Lloc: Porta de l’Església de Sant Pere fins a la plaça de l’Ajuntament
- Hora: Un cop finalitzi l’Ofici Solemne de Santa Creu
- Tradicional pilar caminant des de l’Església de Sant Pere fins a la plaça de l’Ajuntament.
- Organitza: Colla Castellera de Figueres
Visita guiada 100 anys de Dalí i Lorca a Figueres
- Lloc: Carrer Monturiol
- Hora: 11 h
Ramblejada de Festa Major
- Lloc: Rambla
- Hora: 11.30 h
- Vesteix-te amb les teves millors gales. Amb aperitiu i sessió de punxadiscos a càrrec de Santi Fonfría, de Minubús Intergalàctic.
- Organitza: Associació Colla Mistaires de Figueres
Visita comentada a l’exposició "Objectiu Meli"
- Lloc: Museu de l’Empordà
- Hora: 12 h
- Visita a càrrec dels comissaris als tres espais on es desplega el projecte: el Museu de l’Empordà, la Casa Natal Salvador Dalí i la Sala d’Exposicions de l’Escorxador.
- Més informació: museuemporda.org
Open de pàdel
- Lloc: Club Pàdel Indoor Figueres
- Hora: 12 h
- Torneig del Circuit de la Federació Catalana de Pàdel. Es juga modalitat masculina i femenina, i diferents categories.
- Organitza: Club Pàdel Indoor Figueres
Pòdcast en directe: El Far Friki de l’Empordà
- Lloc: Museu del Joguet de Catalunya
- Hora: 12 h
- El pòdcast El Far Friki de l’Empordà es gravarà en directe des del Museu del Joguet de l’Empordà, on es parlarà de llibres, còmics, pel·lícules i sèries.
- Organitza: Museu del Joguet de Catalunya
Diada castellera de Santa Creu
- Lloc: Plaça de l’Ajuntament
- Hora: 12.30 h
- Diada castellera amb la Colla Castellera de Figueres i les colles convidades: Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau, i Castellers del Riberal.
- Organitza: Colla Castellera de Figueres
Activitats Casa Cultural d’Andalusia
- Lloc: Recinte Firal
- Hora: 14 h i 16 h
- 14 h – Dinar popular; 16 h – Concurs de sevillanes.
1r Torneig de "Virus!" del barri de l’Estació
- Lloc: Plaça de l’Estació
- Hora: De 16 a 17 h
- El "Virus!" és un joc de cartes familiar a partir de 8 anys.
- Places limitades: Sí
- Inscripció prèvia: 660 034 717
- Organitza: AAVV Barri de l’Estació i Llança els Daus
Cançoner de Figueres: concert comentat
- Lloc: Plaça de l’Ajuntament
- Hora: 17 h
- Els Mini-Stress interpreten cançons del Cançoner de Figueres en un concert comentat que recupera i contextualitza peces populars figuerenques.
- Organitza: Associació Colla Mistaires de Figueres
Jornada oberta de jocs de taula
- Lloc: Plaça de l’Estació
- Hora: De 17 a 19 h
- Mostra de diversos jocs de taula perquè tothom vegi que també et pots divertir d’aquesta manera. Activitats per a totes les edats.
- Organitza: AAVV Barri de l’Estació i Llança els Daus
Lliurament dels Premis del Concurs de les Creus de Maig
- Lloc: Auditori Convent dels Caputxins
- Hora: 18 h
- Lliurament dels Premis del Concurs de les Creus de Maig.
Concert de Judit Neddermann & Gio Symphonia
- Lloc: Teatre Municipal El Jardí
- Hora: 18 h
- Preus: 20 €, platea i llotges de platea; 16 €, primer pis; 12 €, segon pis
- Venda d’entrades: A la taquilla del Teatre Municipal El Jardí i a www.figueresaescena.cat
La Rematada
- Lloc: Cafè del Casino
- Hora: De 19 a 22 h
- Vespreig de tancament de Santa Creu abans del Castell de Focs.
- Organitza: Cafè del Casino
Castell de Focs
- Lloc: Castell de Sant Ferran (a l’exterior del recinte)
- Hora: 22 h
- El castell de focs torna al Castell de Sant Ferran després de nou anys
