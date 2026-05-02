Santa Creu 2026

Guia per visitar les Creus de Maig de Figueres aquest diumenge

Les creus s’exposaran en diferents punts de la ciutat el 3 de maig, amb trens turístics de 9 a 14 hores i el lliurament de premis a la tarda a l’Auditori dels Caputxins

Les creus de maig són una tradició ciutadana / Jordi Callol

Redacció

Figueres

Figueres tornarà a omplir-se de flors, tradició i vida associativa aquest diumenge 3 de maig amb una nova edició del Concurs de les Creus de Maig, una de les activitats incloses dins les Fires i Festes de la Santa Creu. Enguany hi participen un total de 21 entitats, que exposaran les seves creacions en diferents indrets de la ciutat.

Quan es podran veure les creus?

Les 21 Creus de Maig es podran visitar durant el diumenge 3 de maig en diversos espais de Figueres. Per facilitar el recorregut, de 9.00 a 14.00 hores hi haurà trens turístics amb sortida i arribada a la plaça Catalunya. Els tiquets per a aquest servei, però, ja estan exhaurits.

El recorregut

Aquesta guia recull les entitats participants, el títol de cada creu i la seva ubicació. Consulteu en aquest mapa la localització de cadascuna de les creus, per poder planificar la visita i fer el recorregut per la ciutat.

Mapa de les Concurs de Creus de Maig de Figueres 2026

Lliurament de premis

El mateix diumenge, a les 18.00 hores, l’Auditori dels Caputxins acollirà el lliurament de premis del Concurs de les Creus de Maig. L’acte serà públic i servirà per reconèixer les millors propostes d’aquesta edició.

Les 21 Creus de Maig de Figueres

A continuació es pot consultar el llistat de les 21 creus que s’exposen aquest diumenge, amb l’entitat que les ha elaborat, el títol de la proposta i la ubicació exacta dins la ciutat.

Una tradició que es remunta a 1941

El Concurs de les Creus de Maig se celebra a Figueres des de l’any 1941. La tradició consisteix a elaborar decoracions florals en forma de creu en honor a la festivitat de la Santa Creu, que es commemora cada 3 de maig i que dona nom a la festa grossa de la ciutat.

