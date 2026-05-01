Programació de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres del dissabte 2 de maig de 2026
Enguany, s'han programat més de 150 activitats entre el 24 d'abril i el 3 de maig
Figueres ha programat més de 150 actes per a les Fires i Festes de la Santa Creu 2026, que se celebraran del 24 d'abril al 3 de maig. El dissabte 2 de maig tenen lloc actes com la trobada gegantera, l'Escalabirres, el Tramuntakada Festival Figueres, l'actuació de Yo suspendí EGB i els concerts a El Rampell. Aquesta és la programació completa:
Dissabte 2 de maig
Matinal de jocs a l’aigua
- Lloc: Piscina Municipal de Figueres
- Hora: 1r torn: de 10 a 11.30 h; 2n torn: d’11.30 a 13 h
- Activitat dirigida per a nens i nenes de 6 a 12 anys. És imprescindible saber nedar.
- Aforament limitat: Sí
- Preu: 2,20 €
Matinal d’atletisme
- Lloc: Estadi Albert Gurt
- Hora: 10 h
- Matinal dedicada a l’atletisme amb la pràctica de diverses disciplines d’aquest esport.
- Preu: Gratuït
- Obert a totes les edats, des dels més menuts fins als més grans.
- Organitza: Associació Atlètica Figueres
Portes obertes Hoquei Figueres
- Lloc: Pavelló Rafel Mora / Pista poliesportiva – coberta Pelayo Martínez
- Hora: 10 h
- Vine a conèixer la pràctica de l’hoquei sobre patins. Activitat adreçada a nens i nenes de fins a 8 anys. El club posa a disposició tot el material.
- Organitza: Hoquei Figueres
Torneig de tennis Festes de la Santa Creu
- Lloc: Club Tennis Figueres
- Hora: 10 h
- Torneig de tennis de Santa Creu obert a tothom. Modalitat "Vaca", els equips han de ser de 2 o 3 persones màxim, es juga de manera individual i el torneig es juga per temps, a 10 o 15 minuts. Es jugarà per nivells, sistema lliga i després fase final. Hi haurà petit piscolabis en acabar.
- Preu socis: 15 €
- Preu no socis: 20 €
- Inscripcions: 621253181 o 972504691
- Organitza: Club Tennis Figueres
4a Trobada Urban Sketchers
- Lloc: Museu del Joguet de Catalunya
- Hora: 10.30 h
- Celebra la diada de la Santa Creu dibuixant els jocs i joguets del Museu, una activitat per a tots els públics. No oblideu portar els vostres estris de dibuix. També en trobareu a les nostres sales per dibuixar sense parar.
Taller "Crea el teu Joguet!"
- Lloc: Museu del Joguet de Catalunya
- Hora: 11 h
- Vine a construir els teus propis joguets. Es tracta d’un taller familiar per imaginar i realitzar amb materials reciclats i eines reals (martells, claus, agulles, etc.) el vostre joguet. Activitat realitzada per Kincakau. Joc i lleure respectuós.
- Preu: Gratuït
- Inscripció prèvia: ww.mjc.cat
Visita guiada Ruta Dalí
- Lloc: Centre de Figueres
- Hora: 11 h
- Visita guiada pel centre històric de la ciutat per explorar els escenaris de la vida de Salvador Dalí a Figueres.
Visita guiada Ruta Josep Pla a Figueres
- Lloc: Centre de Figueres
- Hora: 11 h
- Itinerari turístic i cultural guiat que convida a descobrir la relació especial de l’escriptor Josep Pla (1897-1981) amb la ciutat i els seus personatges il·lustres.
- Organitza: Ajuntament de Figueres i Fundació Josep Pla
Programació familiar. Instal·lació Microshakespeare, de Toti Toronell
- Lloc: Jardins Puig Pujades
- Hora: D’11 a 14 h i de 16 a 19 h
- El clown Toti Toronell i l’artista plàstic Quim Domene han treballat plegats en la creació de cinc teatrets inspirats en obres de William Shakespeare.
- Preu: Gratuït
Programació familiar. Instal·lació "Els amics d’en Crusó", de Toc de Fusta
- Lloc: Plaça Josep Pla
- Hora: D’11 a 14 h i de 16 a 19 h
- Una vintena de jocs de creació pròpia: autòmats de gran format, trencaclosques, jocs mecànics que animen petits autòmats i un espai específic per a nens i nenes a partir de 2 anys.
- Preu: Gratuït
Programació familiar. Instal·lació "La caixeta", d’Holoqué
- Lloc: Plaça Josep Pla
- Hora: D’11 a 14 h i de 16 a 19 h
- Has estat mai dins d’una caixeta musical? Viu l’amor entre la música i la dansa en un món d’hologrames i engranatges on tot és possible.
- Preu: Gratuït
Fes-t@
- Lloc: Rambla
- Hora: D’11 a 12 h
- Espectacle de danses tradicionals catalanes.
- Organitza: Agrupació Mediterrània Dansa de Figueres
Audició completa de Sardanes amb la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona
- Lloc: Rambla
- Hora: 12 h
Trobada gegantera de Figueres
- Lloc: Cercavila amb sortida de la Rambla pels carrers del centre fins a arribar a la Pujada del Castell, on cada colla farà un ball. Finalment, es farà una ballada conjunta.
- Hora: 16 h
- Organitza: Amics dels Gegants de Figueres
- Colles participants: Llers, l’Escala, Peralada, Castelló d’Empúries, Roses, Navata, Mollet de Peralada, Cubelles, Banyoles i Figueres.
Activitats Casa Cultural d’Andalusia
- Lloc: Recinte Firal
- Hora: 16 h, 18 h i 20 h
- 16 h – Actuació de l’Escola de dansa urbana Dance Me de Sonia Navarro; 18 h – Actuació de l’Escola de dansa i música Pilar Sánchez; 20 h – Actuació de l’artista Javier Ginés.
Jornada "Coneix i gaudeix el waterpolo"
- Lloc: Piscina Municipal
- Hora: De 16 a 17 h
- Jornada per conèixer el waterpolo amb activitats a l’aigua amb pilota per a nens i nenes de 8 a 14 anys. Imprescindible saber nedar.
- Organitza: Club Waterpolo Figueres
Partit combinat benjamí, infantil i cadet del Club Waterpolo de Figueres
- Lloc: Piscina Municipal
- Hora: De 17 a 18 h
- Partit combinat dels equips del Club Waterpolo de Figueres.
- Organitza: Club Waterpolo Figueres
Partit Waterpolo – Homenatge a Jordi Pujadas
- Lloc: Piscina Municipal
- Hora: 18 h
- Partit d’homenatge en record a Jordi Pujadas entre els equips absoluts i els veterans del Club Waterpolo Figueres.
- Organitza: Club Waterpolo Figueres
Concert de Fires – Orquestra del Casino Menestral Figuerenc i Coral Germanor
- Lloc: La Cate
- Hora: 18 h
- El concert es presenta en dues parts: una amb l’actuació de la Coral Germanor i l’altra amb el concert interpretat per l’Orquestra del Casino. Tot seguit, la fusió de les dues seccions clourà l’acte, que inclou un programa amb cançó catalana, cançó tradicional, sardanes i bandes sonores de pel·lícules, entre d’altres.
- Entrades: Disponibles a la consergeria del Casino Menestral
- Preus: 8 € entrada general, 5 € entrada socis del Casino
- Organitza: Coral Germanor i Orquestra del Casino Menestral Figuerenc
Tramuntakada Festival Figueres
- Lloc: Centre de la ciutat
- Hora: 18.30 h
- Trobada de batucades i cercaviles que sortiran des de diferents punts del centre de Figueres. Actuació conjunta a la Rambla i cercavila final de totes les colles fins a El Rampell.
- Organitza: Associació Tramuntakada de Figueres
Concurs de postres casolanes
- Lloc: Estand CRE Vilatenim a El Rampell
- Hora: 19 h
- Inscripcions: crevilatenim@gmail.com
- Concurs de postres 100% casolanes. Participa-hi portant les teves millors postres. Més informació: @cre_vilatenim.
- Organitza: CRE Vilatenim
Concert de presentació del primer àlbum del duo Foresta
- Lloc: Casino Menestral Figuerenc (seu històrica del c/ Ample, 17)
- Hora: 20 h
- Concert de presentació d’Esclat de maig, primer àlbum del duo de música folk Foresta.
- Organitza: Foresta, amb la col·laboració del Casino Menestral Figuerenc
Escalabirres
- Lloc: El Rampell
- Hora: 20 h
- Concurs que consisteix en apilar el màxim nombre de caixes de forma vertical i sense caure.
Concert amb Yo suspendí EGB
- Lloc: Plaça Catalunya
- Hora: 22 h
Concurs de titits
- Lloc: Estand CRE Vilatenim a El Rampell
- Hora: 00 h
- Ets el millor fent titits? (beure d’un porró). Vine a demostrar-ho a la barraca del CRE Vilatenim!
- Organitza: CRE Vilatenim
Espai de concerts El Rampell
- Lloc: Parc de les Aigües
- Hora: 23 h i 1 h
- 23 h – Ginestà; 1 h – 7 de Copes.
