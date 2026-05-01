Festival PereladaCàritas Alt EmpordàFundació DalíAmber Heard Empordà
Santa Creu 2026

Programació de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres del dissabte 2 de maig de 2026

Enguany, s'han programat més de 150 activitats entre el 24 d'abril i el 3 de maig

La trobada gegantera reunirà un grapat de colles. / Jordi Callol

Figueres

Figueres ha programat més de 150 actes per a les Fires i Festes de la Santa Creu 2026, que se celebraran del 24 d'abril al 3 de maig. El dissabte 2 de maig tenen lloc actes com la trobada gegantera, l'Escalabirres, el Tramuntakada Festival Figueres, l'actuació de Yo suspendí EGB i els concerts a El Rampell. Aquesta és la programació completa:

Dissabte 2 de maig

Matinal de jocs a l’aigua

  • Lloc: Piscina Municipal de Figueres
  • Hora: 1r torn: de 10 a 11.30 h; 2n torn: d’11.30 a 13 h
  • Activitat dirigida per a nens i nenes de 6 a 12 anys. És imprescindible saber nedar.
  • Aforament limitat:
  • Preu: 2,20 €

Matinal d’atletisme

  • Lloc: Estadi Albert Gurt
  • Hora: 10 h
  • Matinal dedicada a l’atletisme amb la pràctica de diverses disciplines d’aquest esport.
  • Preu: Gratuït
  • Obert a totes les edats, des dels més menuts fins als més grans.
  • Organitza: Associació Atlètica Figueres

Portes obertes Hoquei Figueres

  • Lloc: Pavelló Rafel Mora / Pista poliesportiva – coberta Pelayo Martínez
  • Hora: 10 h
  • Vine a conèixer la pràctica de l’hoquei sobre patins. Activitat adreçada a nens i nenes de fins a 8 anys. El club posa a disposició tot el material.
  • Organitza: Hoquei Figueres

Torneig de tennis Festes de la Santa Creu

  • Lloc: Club Tennis Figueres
  • Hora: 10 h
  • Torneig de tennis de Santa Creu obert a tothom. Modalitat "Vaca", els equips han de ser de 2 o 3 persones màxim, es juga de manera individual i el torneig es juga per temps, a 10 o 15 minuts. Es jugarà per nivells, sistema lliga i després fase final. Hi haurà petit piscolabis en acabar.
  • Preu socis: 15 €
  • Preu no socis: 20 €
  • Inscripcions: 621253181 o 972504691
  • Organitza: Club Tennis Figueres

4a Trobada Urban Sketchers

  • Lloc: Museu del Joguet de Catalunya
  • Hora: 10.30 h
  • Celebra la diada de la Santa Creu dibuixant els jocs i joguets del Museu, una activitat per a tots els públics. No oblideu portar els vostres estris de dibuix. També en trobareu a les nostres sales per dibuixar sense parar.

Taller "Crea el teu Joguet!"

  • Lloc: Museu del Joguet de Catalunya
  • Hora: 11 h
  • Vine a construir els teus propis joguets. Es tracta d’un taller familiar per imaginar i realitzar amb materials reciclats i eines reals (martells, claus, agulles, etc.) el vostre joguet. Activitat realitzada per Kincakau. Joc i lleure respectuós.
  • Preu: Gratuït
  • Inscripció prèvia: ww.mjc.cat

Visita guiada Ruta Dalí

  • Lloc: Centre de Figueres
  • Hora: 11 h
  • Visita guiada pel centre històric de la ciutat per explorar els escenaris de la vida de Salvador Dalí a Figueres.

Visita guiada Ruta Josep Pla a Figueres

  • Lloc: Centre de Figueres
  • Hora: 11 h
  • Itinerari turístic i cultural guiat que convida a descobrir la relació especial de l’escriptor Josep Pla (1897-1981) amb la ciutat i els seus personatges il·lustres.
  • Organitza: Ajuntament de Figueres i Fundació Josep Pla

Programació familiar. Instal·lació Microshakespeare, de Toti Toronell

  • Lloc: Jardins Puig Pujades
  • Hora: D’11 a 14 h i de 16 a 19 h
  • El clown Toti Toronell i l’artista plàstic Quim Domene han treballat plegats en la creació de cinc teatrets inspirats en obres de William Shakespeare.
  • Preu: Gratuït

Programació familiar. Instal·lació "Els amics d’en Crusó", de Toc de Fusta

  • Lloc: Plaça Josep Pla
  • Hora: D’11 a 14 h i de 16 a 19 h
  • Una vintena de jocs de creació pròpia: autòmats de gran format, trencaclosques, jocs mecànics que animen petits autòmats i un espai específic per a nens i nenes a partir de 2 anys.
  • Preu: Gratuït

Programació familiar. Instal·lació "La caixeta", d’Holoqué

  • Lloc: Plaça Josep Pla
  • Hora: D’11 a 14 h i de 16 a 19 h
  • Has estat mai dins d’una caixeta musical? Viu l’amor entre la música i la dansa en un món d’hologrames i engranatges on tot és possible.
  • Preu: Gratuït

Fes-t@

  • Lloc: Rambla
  • Hora: D’11 a 12 h
  • Espectacle de danses tradicionals catalanes.
  • Organitza: Agrupació Mediterrània Dansa de Figueres

Audició completa de Sardanes amb la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona

  • Lloc: Rambla
  • Hora: 12 h

Trobada gegantera de Figueres

  • Lloc: Cercavila amb sortida de la Rambla pels carrers del centre fins a arribar a la Pujada del Castell, on cada colla farà un ball. Finalment, es farà una ballada conjunta.
  • Hora: 16 h
  • Organitza: Amics dels Gegants de Figueres
  • Colles participants: Llers, l’Escala, Peralada, Castelló d’Empúries, Roses, Navata, Mollet de Peralada, Cubelles, Banyoles i Figueres.

Activitats Casa Cultural d’Andalusia

  • Lloc: Recinte Firal
  • Hora: 16 h, 18 h i 20 h
  • 16 h – Actuació de l’Escola de dansa urbana Dance Me de Sonia Navarro; 18 h – Actuació de l’Escola de dansa i música Pilar Sánchez; 20 h – Actuació de l’artista Javier Ginés.

Jornada "Coneix i gaudeix el waterpolo"

  • Lloc: Piscina Municipal
  • Hora: De 16 a 17 h
  • Jornada per conèixer el waterpolo amb activitats a l’aigua amb pilota per a nens i nenes de 8 a 14 anys. Imprescindible saber nedar.
  • Organitza: Club Waterpolo Figueres

Partit combinat benjamí, infantil i cadet del Club Waterpolo de Figueres

  • Lloc: Piscina Municipal
  • Hora: De 17 a 18 h
  • Partit combinat dels equips del Club Waterpolo de Figueres.
  • Organitza: Club Waterpolo Figueres

Partit Waterpolo – Homenatge a Jordi Pujadas

  • Lloc: Piscina Municipal
  • Hora: 18 h
  • Partit d’homenatge en record a Jordi Pujadas entre els equips absoluts i els veterans del Club Waterpolo Figueres.
  • Organitza: Club Waterpolo Figueres

Concert de Fires – Orquestra del Casino Menestral Figuerenc i Coral Germanor

  • Lloc: La Cate
  • Hora: 18 h
  • El concert es presenta en dues parts: una amb l’actuació de la Coral Germanor i l’altra amb el concert interpretat per l’Orquestra del Casino. Tot seguit, la fusió de les dues seccions clourà l’acte, que inclou un programa amb cançó catalana, cançó tradicional, sardanes i bandes sonores de pel·lícules, entre d’altres.
  • Entrades: Disponibles a la consergeria del Casino Menestral
  • Preus: 8 € entrada general, 5 € entrada socis del Casino
  • Organitza: Coral Germanor i Orquestra del Casino Menestral Figuerenc

Tramuntakada Festival Figueres

  • Lloc: Centre de la ciutat
  • Hora: 18.30 h
  • Trobada de batucades i cercaviles que sortiran des de diferents punts del centre de Figueres. Actuació conjunta a la Rambla i cercavila final de totes les colles fins a El Rampell.
  • Organitza: Associació Tramuntakada de Figueres
El Tramuntakada festival és sempre tota una festa. / JORDI CALLOL

Concurs de postres casolanes

  • Lloc: Estand CRE Vilatenim a El Rampell
  • Hora: 19 h
  • Inscripcions: crevilatenim@gmail.com
  • Concurs de postres 100% casolanes. Participa-hi portant les teves millors postres. Més informació: @cre_vilatenim.
  • Organitza: CRE Vilatenim

Concert de presentació del primer àlbum del duo Foresta

  • Lloc: Casino Menestral Figuerenc (seu històrica del c/ Ample, 17)
  • Hora: 20 h
  • Concert de presentació d’Esclat de maig, primer àlbum del duo de música folk Foresta.
  • Organitza: Foresta, amb la col·laboració del Casino Menestral Figuerenc

Escalabirres

  • Lloc: El Rampell
  • Hora: 20 h
  • Concurs que consisteix en apilar el màxim nombre de caixes de forma vertical i sense caure.

Concert amb Yo suspendí EGB

  • Lloc: Plaça Catalunya
  • Hora: 22 h

Concurs de titits

  • Lloc: Estand CRE Vilatenim a El Rampell
  • Hora: 00 h
  • Ets el millor fent titits? (beure d’un porró). Vine a demostrar-ho a la barraca del CRE Vilatenim!
  • Organitza: CRE Vilatenim

Espai de concerts El Rampell

  • Lloc: Parc de les Aigües
  • Hora: 23 h i 1 h
  • 23 h – Ginestà; 1 h – 7 de Copes.

El dia gran de les fires al carrer a Figueres, amb el Menestral com a pal de paller

Veïns de Roses que es miren als ulls

Del camp als fogons: la nova pagesia que recupera llavors antigues a l'Empordà

L'Impacto BJJ salda el Màster Europeu de jiu-jitsu amb dues medalles de bronze

Programació de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres del dissabte 2 de maig de 2026

L'Escala celebra el centenari del sardinal històric Sa Rata

Meli: una mirada genial a l'Empordà

El Camino a la investigación

