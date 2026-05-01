Santa Creu 2026

El dia gran de les fires al carrer a Figueres, amb el Menestral com a pal de paller

Enguany s’amplia especialment la presència de parades d’artesania a la plaça de la Palmera, que s’estendran per tot el perímetre, i el carrer Castelló

La Fira del Dibuix i la Pintura se celebra a la plaça de Catalunya / Jordi Callol

Santi Coll

Figueres

La presidenta del Casino Menestral Figuerenc, Violeta Llueca, recorda sovint que l’entitat és el pal de paller dels actes al carrer de la Santa Creu. I ho diu posant èmfasi en la voluntat de llarg recorregut del Menestral "de ser molt present a la vida de la ciutat". I és així, les Fires del Casino de l’1 de maig, en tots els seus àmbits, cada any converteixen el centre de la ciutat en un gran recinte firal a cel obert. La proposta, una de les més concorregudes del calendari festiu figuerenc, preveu tornar a atraure milers de visitants.

La cita reuneix diverses fires sectorials repartides per espais cèntrics de Figueres, amb un protagonisme especial per a les més consolidades. Entre aquestes destaquen la 66a Fira del Dibuix i de la Pintura, situada a la plaça Catalunya; la 50a Fira del Col·leccionisme, acompanyada de la 14a Fira dels Brocanters a la Rambla; la 44a Fira de l’Artesania, entre el carrer Caamaño, la plaça de la Palmera i el carrer Nou; la 44a Fira Mercat, als carrers Castelló i plaça Catalunya, i la 41a Fira de l’Alimentació, als laterals de la Rambla. El programa es completa amb propostes més recents com la 5a Fira Petites Editorials, Grans Llibres i la 3a Fira d’Art Digital i Noves Tendències.

Aquesta gran oferta comercial i cultural ocuparà el centre de Figueres durant tot el dia, de 9 a 20 hores. Segons la informació facilitada per l’entitat, enguany s’amplia especialment la presència de parades d’artesania a la plaça de la Palmera, que s’estendran per tot el perímetre, així com pel carrer Castelló i l’entorn de l’escultura de Sant Jordi, a la plaça Catalunya.

Les fires al carrer són multitudinàriues si el temps acompanya / Jordi Callol

La programació també inclourà diverses activitats complementàries. Hi haurà tallers infantils a la placeta baixa de la Rambla, demostracions d’antics oficis tant en aquest espai com a la plaça de la Palmera, i la participació dels Urban Sketchers, que retrataran en directe els diferents escenaris de la fira. A més, el programa preveu un mata-segells commemoratiu pels 170 anys del Casino Menestral Figuerenc, un concert del projecte Micro Obert de l’Escola de Música del Casino, una cercavila del grup de percussió Tramuntakada i una sessió de "Tardeo" musical amb Carles Pujol i Josep Serra, de Radio Cassette Night, a la Font Lluminosa.

Amb aquesta convocatòria, el Casino Menestral reivindica un model de festa que barreja art, artesania, llibres, alimentació, música i vida associativa i que manté viva una tradició profundament arrelada a la ciutat. L’entitat, fundada l’any 1856, defensa així el seu paper com un dels grans referents de la cultura popular figuerenca.

