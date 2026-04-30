Santa Creu 2026
Programació de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres del divendres 1 de maig de 2026
Enguany, s'han programat més de 150 activitats entre el 24 d'abril i el 3 de maig
Figueres ha programat més de 150 actes per a les Fires i Festes de la Santa Creu 2026, que se celebraran del 24 d'abril al 3 de maig. El divendres 1 de maig tenen lloc actes com les Fires de l'1 de maig, la RunCastell, la cercavila de Tramuntakada i els concerts a El Rampell. Aquesta és la programació completa:
Divendres 1 de maig
Sortida per conèixer els ocells comuns de Figueres
- Lloc: Aparcament CAT Cinemes
- Hora: De 8 a 10 h
- Sortida ornitològica per la ciutat de Figueres i rodalies per conèixer els ocells més comuns que viuen a la ciutat, amb l’ornitòleg Joan Ventura. Visitarem la zona dels Camps del Mas Nou i les rodalies del riu Manol. Cal portar calçat còmode i binocles.
- Preu: Gratuït
- Inscripció prèvia: iaeden@iaeden.cat o al telèfon 972 670 531
- Places limitades: Sí
- Organitza: IAEDEN – Salvem l’Empordà
Fires de l’1 de maig
- Hora: De 9 a 20 h
- 66a Fira del Dibuix i de la Pintura (plaça Catalunya); 50a Fira del Col·leccionisme i 14a Fira dels Brocanters (Rambla); 44a Fira de l’Artesania (carrer Caamaño, plaça de la Palmera i carrer Nou); 44a Fira Mercat (carrer Castelló i plaça Catalunya); 41a Fira de l’Alimentació (laterals de la Rambla); 5a Fira Petites Editorials, Grans Llibres (plaça Catalunya); 3a Fira d’Art Digital i Noves Tendències (plaça Catalunya).
- Mata-segells commemoratiu dels 170 anys del Casino Menestral Figuerenc, d’11 a 13 h a la Rambla; concert Micro Obert a càrrec de l’àrea de Música Moderna de l’Escola de Música del Casino, a les 12 h a la placeta baixa de la Rambla; cercavila amb el grup de percussió Tramuntakada, a les 17 h pels carrers de les Fires, amb sortida des de la Rambla; "Tardeo" a càrrec de Radio Cassette Night: Carles Pujol i Josep Serra, de 17 a 20 h a la Font Lluminosa.
- Organitza: Casino Menestral Figuerenc
34è Torneig de vòlei 4x4 mixt
- Lloc: Poliesportiu Roser Llop
- Hora: A partir de les 9 h
- Torneig de vòlei 4x4 mixt obert a tothom.
- Inscripció prèvia: Informació a les xarxes socials del club
- Organitza: Club Voleibol Figueres
19a RunCastell – Cursa del Castell de Sant Ferran
- Lloc: Estadi Albert Gurt
- Hora: 9.30 h
- Cursa popular de 10 i de 4,5 km, amb sortida i arribada a l’estadi Albert Gurt.
- Organitza: Club Atletisme Figueres
Taller de dibuix i pintura
- Lloc: Plaça de l’Estació
- Hora: De 10 a 12 h
- Organitza: AAVV Barri de l’Estació i Acadèmia Àurea
Taller de pintura de modelisme
- Lloc: Plaça Catalunya
- Hora: De 10 a 12 h
- Activitat per ajudar a pintar figures de Warhammer, entre d’altres, i aprendre com es fa, mentre es fa el taller de dibuix i pintura clàssic.
- Organitza: AAVV Barri de l’Estació i La Pedra de Nanorion
38è Torneig d’Escacs de partides llampec
- Lloc: Plaça del Gra
- Hora: De 10 a 14 h
- Torneig d’escacs de partides llampec obert a tothom. Grup d’adults i grup d’escolars. Trofeus pels primers classificats i premis pel grup d’escolars.
- Preu: 5 €
- Inscripcions: Fins a 15 minuts abans o a escacsfigueres@gmail.com
- El 50% de la recaptació anirà a favor de les persones afectades per la guerra d’Ucraïna (s’accepten donatius).
- Organitza: Club d’Escacs de Figueres i Casino Menestral Figuerenc
Programació familiar. Teatre d’objectes Acasa, d’Ortiga
- Lloc: Teatre Municipal El Jardí
- Hora: D’11 a 14 h (passis de 15 min)
- Un relat curt de titelles i teatre d’objectes per a tots els públics, on els personatges et conviden a allò que anomenen casa seva per compartir què els ha dut fins aquí.
- Preu: Gratuït
Micro obert
- Lloc: Placeta baixa de la Rambla
- Hora: 12 h
- L’escenari s’omplirà de ritme i emoció amb formacions estables i també amb grups creats especialment per a l’ocasió, que faran d’aquest concert una experiència única i irrepetible.
- Organitza: Escola de Música del Casino Menestral Figuerenc
Concurs de Suquet de Fires
- Lloc: Carrer Peralada
- Hora: 13 h
- Informació, condicions i inscripcions: mistairesfigueres@gmail.com
- Organitza: Associació Colla Mistaires de Figueres
3r Campionat de botifarra
- Lloc: Plaça del Gra
- Hora: 15.30 h
- Premis entre 50 i 400 euros en diferents categories. Obsequi, berenar i una consumició per a tots els participants.
- Inscripció prèvia: Entre 25 i 30 euros a almogaversemporda@gmail.com
- Organitza: Penya Blaugrana Almogàvers de l’Empordà
Activitats Casa Cultural d’Andalusia
- Lloc: Recinte Firal
- Hora: 16 h, 17 h i 20 h
- 16 h – Actuació de l’Escola de ball de la Casa Cultural d’Andalusia de l’Alt Empordà; 17 h – Actuació de l’Escola de ball Gabriela; 20 h – Actuació de l’artista Ana Guerrero.
Figueres Stars
- Lloc: Pavelló Rafel Mora
- Hora: 16 h
- Els patinadors i patinadores del Patinatge Artístic Figueres CE faran una exhibició oberta a tothom.
- Organitza: Patinatge Artístic Figueres CE
Cercavila Tramuntakada
- Lloc: Sortida des de la Rambla
- Hora: 17 h
- Cercavila del grup Tramuntakada pels carrers de les Fires de l’1 de maig.
- Organitza: Casino Menestral Figuerenc
Programació familiar. Clown Woof, de Pere Hosta
- Lloc: Plaça Josep Pla
- Hora: 17 h
- Espectacle de clown, humor visual i improvisació de carrer amb poques paraules i udols, que posa en evidència els pensaments humans que traslladem als gossos.
- Preu: Gratuït
Visita guiada Ruta Històrica de la Guerra Civil a Figueres
- Lloc: Centre de Figueres
- Hora: 17 h
- Castellà. Visita guiada per alguns dels indrets de Figueres més significatius durant la Guerra Civil. Inclou accés al refugi antiaeri de la plaça del Gra.
- Més informació: www.visitfigueres.entradasdemuseos.com
Espectacle de màgia
- Lloc: Plaça de l’Estació
- Hora: 17 h
- Espectacle de màgia amb el mag Aleix Ferrer.
- Organitza: AAVV Barri de l’Estació
Concert amb Mil Notes
- Lloc: Rambla Nova
- Hora: 18 h
Concert de Fires de la Jove Orquestra de Figueres "Joventut, esforç i talent"
- Lloc: Teatre Municipal El Jardí
- Hora: 19 h
- Alumnes de la JOF, dirigit per Jordi Piccorelli, actuen com a solistes en un concert homenatge als 150 anys de Pau Casals.
- Preu: 8 €
- Menors de 18 anys: Gratuït
- Venda d’entrades: A la taquilla del Teatre Municipal El Jardí i a www.figueresaescena.cat
- Organitza: Jove Orquestra de Figueres
Concert amb Big Mouthers
- Lloc: Rambla
- Hora: 20 h
Espai de concerts El Rampell
- Lloc: Parc de les Aigües
- Hora: 23 h, 00.15 h i 1.45 h
- 23 h – Rural Kids; 00.15 h – Crim; 1.45 h – Groggy Rude.
