Programació de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres del divendres 1 de maig de 2026

Enguany, s'han programat més de 150 activitats entre el 24 d'abril i el 3 de maig

Les Fires de l'1 de maig omplen Figueres de riuades de gent.

Les Fires de l'1 de maig omplen Figueres de riuades de gent. / Jordi Callol

Figueres

Figueres ha programat més de 150 actes per a les Fires i Festes de la Santa Creu 2026, que se celebraran del 24 d'abril al 3 de maig. El divendres 1 de maig tenen lloc actes com les Fires de l'1 de maig, la RunCastell, la cercavila de Tramuntakada i els concerts a El Rampell. Aquesta és la programació completa:

Divendres 1 de maig

Sortida per conèixer els ocells comuns de Figueres

  • Lloc: Aparcament CAT Cinemes
  • Hora: De 8 a 10 h
  • Sortida ornitològica per la ciutat de Figueres i rodalies per conèixer els ocells més comuns que viuen a la ciutat, amb l’ornitòleg Joan Ventura. Visitarem la zona dels Camps del Mas Nou i les rodalies del riu Manol. Cal portar calçat còmode i binocles.
  • Preu: Gratuït
  • Inscripció prèvia: iaeden@iaeden.cat o al telèfon 972 670 531
  • Places limitades:
  • Organitza: IAEDEN – Salvem l’Empordà

Fires de l’1 de maig

  • Hora: De 9 a 20 h
  • 66a Fira del Dibuix i de la Pintura (plaça Catalunya); 50a Fira del Col·leccionisme i 14a Fira dels Brocanters (Rambla); 44a Fira de l’Artesania (carrer Caamaño, plaça de la Palmera i carrer Nou); 44a Fira Mercat (carrer Castelló i plaça Catalunya); 41a Fira de l’Alimentació (laterals de la Rambla); 5a Fira Petites Editorials, Grans Llibres (plaça Catalunya); 3a Fira d’Art Digital i Noves Tendències (plaça Catalunya).
  • Mata-segells commemoratiu dels 170 anys del Casino Menestral Figuerenc, d’11 a 13 h a la Rambla; concert Micro Obert a càrrec de l’àrea de Música Moderna de l’Escola de Música del Casino, a les 12 h a la placeta baixa de la Rambla; cercavila amb el grup de percussió Tramuntakada, a les 17 h pels carrers de les Fires, amb sortida des de la Rambla; "Tardeo" a càrrec de Radio Cassette Night: Carles Pujol i Josep Serra, de 17 a 20 h a la Font Lluminosa.
  • Organitza: Casino Menestral Figuerenc
Les diferents Fires de l'1 de maig, com per exemple la del Dibuix i la Pintura, van omplir de riuades de gent els carrers de Figueres. | JORDI CALLOL

Les diferents Fires de l’1 de maig, com per exemple la del Dibuix i la Pintura, omplen de riuades de gent els carrers de Figueres. / Jordi Callol

34è Torneig de vòlei 4x4 mixt

  • Lloc: Poliesportiu Roser Llop
  • Hora: A partir de les 9 h
  • Torneig de vòlei 4x4 mixt obert a tothom.
  • Inscripció prèvia: Informació a les xarxes socials del club
  • Organitza: Club Voleibol Figueres

19a RunCastell – Cursa del Castell de Sant Ferran

  • Lloc: Estadi Albert Gurt
  • Hora: 9.30 h
  • Cursa popular de 10 i de 4,5 km, amb sortida i arribada a l’estadi Albert Gurt.
  • Organitza: Club Atletisme Figueres

Taller de dibuix i pintura

  • Lloc: Plaça de l’Estació
  • Hora: De 10 a 12 h
  • Organitza: AAVV Barri de l’Estació i Acadèmia Àurea

Taller de pintura de modelisme

  • Lloc: Plaça Catalunya
  • Hora: De 10 a 12 h
  • Activitat per ajudar a pintar figures de Warhammer, entre d’altres, i aprendre com es fa, mentre es fa el taller de dibuix i pintura clàssic.
  • Organitza: AAVV Barri de l’Estació i La Pedra de Nanorion

38è Torneig d’Escacs de partides llampec

  • Lloc: Plaça del Gra
  • Hora: De 10 a 14 h
  • Torneig d’escacs de partides llampec obert a tothom. Grup d’adults i grup d’escolars. Trofeus pels primers classificats i premis pel grup d’escolars.
  • Preu: 5 €
  • Inscripcions: Fins a 15 minuts abans o a escacsfigueres@gmail.com
  • El 50% de la recaptació anirà a favor de les persones afectades per la guerra d’Ucraïna (s’accepten donatius).
  • Organitza: Club d’Escacs de Figueres i Casino Menestral Figuerenc

Programació familiar. Teatre d’objectes Acasa, d’Ortiga

  • Lloc: Teatre Municipal El Jardí
  • Hora: D’11 a 14 h (passis de 15 min)
  • Un relat curt de titelles i teatre d’objectes per a tots els públics, on els personatges et conviden a allò que anomenen casa seva per compartir què els ha dut fins aquí.
  • Preu: Gratuït

Micro obert

  • Lloc: Placeta baixa de la Rambla
  • Hora: 12 h
  • L’escenari s’omplirà de ritme i emoció amb formacions estables i també amb grups creats especialment per a l’ocasió, que faran d’aquest concert una experiència única i irrepetible.
  • Organitza: Escola de Música del Casino Menestral Figuerenc

Concurs de Suquet de Fires

  • Lloc: Carrer Peralada
  • Hora: 13 h
  • Informació, condicions i inscripcions: mistairesfigueres@gmail.com
  • Organitza: Associació Colla Mistaires de Figueres

3r Campionat de botifarra

  • Lloc: Plaça del Gra
  • Hora: 15.30 h
  • Premis entre 50 i 400 euros en diferents categories. Obsequi, berenar i una consumició per a tots els participants.
  • Inscripció prèvia: Entre 25 i 30 euros a almogaversemporda@gmail.com
  • Organitza: Penya Blaugrana Almogàvers de l’Empordà

Activitats Casa Cultural d’Andalusia

  • Lloc: Recinte Firal
  • Hora: 16 h, 17 h i 20 h
  • 16 h – Actuació de l’Escola de ball de la Casa Cultural d’Andalusia de l’Alt Empordà; 17 h – Actuació de l’Escola de ball Gabriela; 20 h – Actuació de l’artista Ana Guerrero.

Figueres Stars

  • Lloc: Pavelló Rafel Mora
  • Hora: 16 h
  • Els patinadors i patinadores del Patinatge Artístic Figueres CE faran una exhibició oberta a tothom.
  • Organitza: Patinatge Artístic Figueres CE

Cercavila Tramuntakada

  • Lloc: Sortida des de la Rambla
  • Hora: 17 h
  • Cercavila del grup Tramuntakada pels carrers de les Fires de l’1 de maig.
  • Organitza: Casino Menestral Figuerenc

Programació familiar. Clown Woof, de Pere Hosta

  • Lloc: Plaça Josep Pla
  • Hora: 17 h
  • Espectacle de clown, humor visual i improvisació de carrer amb poques paraules i udols, que posa en evidència els pensaments humans que traslladem als gossos.
  • Preu: Gratuït

Visita guiada Ruta Històrica de la Guerra Civil a Figueres

  • Lloc: Centre de Figueres
  • Hora: 17 h
  • Castellà. Visita guiada per alguns dels indrets de Figueres més significatius durant la Guerra Civil. Inclou accés al refugi antiaeri de la plaça del Gra.
  • Més informació: www.visitfigueres.entradasdemuseos.com
La visita recorre diversos punts de la ciutat relacionats amb la Guerra Civil a Figueres.

La visita recorre diversos punts de la ciutat relacionats amb la Guerra Civil a Figueres. / Ajuntament de Figueres

Espectacle de màgia

  • Lloc: Plaça de l’Estació
  • Hora: 17 h
  • Espectacle de màgia amb el mag Aleix Ferrer.
  • Organitza: AAVV Barri de l’Estació

Concert amb Mil Notes

  • Lloc: Rambla Nova
  • Hora: 18 h

Concert de Fires de la Jove Orquestra de Figueres "Joventut, esforç i talent"

  • Lloc: Teatre Municipal El Jardí
  • Hora: 19 h
  • Alumnes de la JOF, dirigit per Jordi Piccorelli, actuen com a solistes en un concert homenatge als 150 anys de Pau Casals.
  • Preu: 8 €
  • Menors de 18 anys: Gratuït
  • Venda d’entrades: A la taquilla del Teatre Municipal El Jardí i a www.figueresaescena.cat
  • Organitza: Jove Orquestra de Figueres

Concert amb Big Mouthers

  • Lloc: Rambla
  • Hora: 20 h

Espai de concerts El Rampell

  • Lloc: Parc de les Aigües
  • Hora: 23 h, 00.15 h i 1.45 h
  • 23 h – Rural Kids; 00.15 h – Crim; 1.45 h – Groggy Rude.

