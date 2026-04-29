Santa Creu 2026
Programació de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres del dijous 30 d'abril de 2026
Enguany, s'han programat més de 150 activitats entre el 24 d'abril i el 3 de maig
Figueres ha programat més de 150 actes per a les Fires i Festes de la Santa Creu 2026, que se celebraran del 24 d'abril al 3 de maig. El dijous 30 d'abril tenen lloc actes com scrabble en català, la Nit de la Cebeta, la inauguració de la Mostra Filatèlica i espectacles de dansa i el concert de Doctor Prats a El Rampell. Aquesta és la programació completa:
Dijous 30 d’abril
Scrabble en català (Catamots)
- Lloc: Rambla
- Hora: 10 h
- Activitat familiar d’experiència immersiva sobre un Scrabble gegant, partides amb tres taules de joc convencional i reptes de partides ràpides de dos minuts.
- Organitza: Ajuntament de Figueres, amb la col·laboració de la Federació Internacional de Scrabble en Català
Dia Internacional de la Dansa
- Lloc: Plaça de l’Ajuntament
- Hora: De 18 a 20 h
- Diverses escoles de dansa de Figueres realitzaran activitats per promoure, celebrar i visibilitzar la dansa. Al matí, hi haurà masterclass gratuïtes al Teatre Municipal El Jardí, a càrrec de la ballarina i coreògrafa Olga Cobos. A partir de les 18 h, a la plaça de l’Ajuntament, es farà una mostra de dansa de les escoles de Figueres.
- Organitza: Ajuntament de Figueres i escola La Nau Oliva, Art&Dance, Escola de dansa i música Pilar Sánchez
Programació familiar. Clown Triplette de LaBú Teatre
- Lloc: Plaça Josep Pla
- Hora: 18 h
- Triplette és un brindis a la vida de tres pallassos que suren en el buit poètic de l’absurd. És un banquet imaginat, un menú de riures i poesia, una degustació d’estranyeses que desperten els somnis adormits.
- Preu: Gratuït
Activitats Casa Cultural d’Andalusia
- Lloc: Recinte Firal
- Hora: 18 h i 20 h
- 18 h – Actuació de l’Escola de dansa Beat Dance Studio; 20 h – Actuació de l’artista Frank Rojo.
Concert de professors de l’Escola de Música del Casino Menestral Figuerenc
- Lloc: La Cate
- Hora: 18.30 h
- El concert serà una oportunitat única per gaudir del talent i la passió dels professors i professores que, durant tot l’any, comparteixen la seva experiència amb els alumnes de l’escola. El programa inclourà obres de diferents estils i èpoques —des de música clàssica fins a música contemporània amb diverses formacions de cambra i solistes.
- Entrades: Disponibles a la consergeria del Casino Menestral
- Preus: 8 € entrada general, 5 € entrada per a socis del Casino
- Organitza: Escola de Música del Casino Menestral de Figueres
Concert de Gòspel
- Lloc: Rambla
- Hora: 19 h
- Organitza: Ajuntament de Figueres i Gospel Tramunt.Cor
Inauguració Mostra filatèlica "Casino Menestral 170 anys d’història"
- Lloc: Vestíbul del Casino Menestral Figuerenc (c/ Ample, 17)
- Hora: 19 h
- Exposició "Casino Menestral 170 anys d’història". Oberta els dies 1, 2 i 3 de maig, de 10 a 13 h i de 16 a 20 h.
- Més informació: www.casinomenestral.cat
- Organitza: Casino Menestral Figuerenc
Concert amb Orquestra Di-versiones
- Lloc: Plaça Catalunya
- Hora: 20 h
Nit de la Cebeta
- Lloc: Plaça de l’Escorxador
- Hora: 20.30 h
- Cercavila de Bestiari Popular amb la Mulassa de Mollet i el Bou de Figueres, pels carrers del centre. S’anima a tota la mainada que portin cebetes per engrescar les Bèsties durant el recorregut.
- Organitza: Amics dels Gegants de Figueres
La Nit de la Cebeta de Figueres atrau sempre una gran quantitat de públic. / Jordi Callol
Espai de concerts El Rampell
- Lloc: Parc de les Aigües
- Hora: 23 h i 1 h
- 23 h – Doctor Prats; 1 h – James Band.
