Santa Creu 2026
Càritas Alt Empordà dona visibilitat a la seva tasca solidària a través de la moda sostenible a Figueres
La passarel·la comunitària, que té lloc el 29 d'abril, vol fomentar un consum més responsable i crear comunitat dins els actes de Fires i Festes de la Santa Creu
La solidaritat i la sostenibilitat tornaran a trobar-se sobre la passarel·la amb la Desfilada Comunitària i de Moda Sostenible de Càritas, una proposta que s’inclou per segon any consecutiu dins el programa de Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres i que enguany arriba amb més força que mai. La cita és aquest dimecres 29 d’abril a les set de la tarda, davant de l’Església de Sant Pere, un espai que es transforma per acollir una iniciativa que va molt més enllà d’un simple acte de moda.
Consciència social
Organitzada per Càritas Alt Empordà Interior, la desfilada es presenta com un punt de trobada comunitari on més d’una trentena de participants pujaran a la passarel·la amb peces de roba reciclades, recuperades i transformades amb consciència social i mediambiental. Segons explica el president de Càritas Alt Empordà, Xavier Roura, la iniciativa neix de l’Espai amb Cor, la botiga solidària de roba de l’entitat però també, i sobretot, del treball comunitari que s’hi desenvolupa al llarg de l’any. A la seva sala posterior del rober, cada dilluns a la tarda, un grup de persones, majoritàriament dones en situació de vulnerabilitat, tot i que cada vegada amb més presència de joves i homes, es troben per compartir experiències, conversar i crear vincles. "És un espai on s’expliquen les seves penes i alegries, on es dona suport mutu i es genera un sentiment de pertinença", assenyala Roura.
Una trentena de participants
Aquest acompanyament, afegeix, fa que moltes de les participants trobin un lloc segur on sentir-se escoltades i actives dins la comunitat. D’aquestes trobades va sorgir, fa quatre anys, la idea de fer una desfilada amb la roba reciclada de la botiga. El que va començar com una experiència senzilla s’ha convertit en una cita esperada: aquesta serà la quarta edició del projecte i la segona dins del marc de les Fires i Festes. "L’any passat ja va funcionar molt bé, però aquest any hem tingut 32 persones apuntades i fins i tot ens hem vist obligats a tancar inscripcions", diu el president.
De la Rambla, a la plaça Sant Pere
El canvi d’ubicació, que ha passat de la Rambla al voltant de la parròquia, respon a la voluntat de fer l’acte més proper i acollidor, però també a un simbolisme clar: un espai més recollit, vinculat a la parròquia i a la dimensió social i comunitària de Càritas. La jornada s’obrirà amb una breu actuació artística vinculada a la reflexió sobre la condició humana i els drets humans, una proposta que vol donar profunditat a un esdeveniment que combina expressió artística i compromís social. Enguany, a més, es preveu una performance especial que manté el factor sorpresa fins al dia de la desfilada, però que reforçarà aquest missatge encara més. La roba que es veurà a la passarel·la prové de l’Espai amb Cor: peces en bon estat que han estat seleccionades, rentades, planxades i classificades per talles, gènere i edat.
Aquest circuit forma part d’un model de consum responsable que dona una segona vida a les peces i, alhora, ofereix accés digne a la roba a persones derivades de serveis socials o altres entitats. Per a qui no hi arriba a través d’aquest circuit, la botiga també està oberta a la ciutadania amb un preu simbòlic de tres euros la peça. Per a Roura, però, el valor del projecte va molt més enllà de la roba. "El que fem és generar un espai de trobada, d’acompanyament i de dignitat. La desfilada és només la punta de l’iceberg d’un procés que dura tot l’any. El que pretenem és que la gent conegui la tasca que fem i que, si tenen roba, també s’animin a donar-la", conclou.
