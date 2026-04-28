Santa Creu 2026

Programació de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026 del dimecres 29 d'abril

Enguany, s'han programat més de 150 activitats entre el 24 d'abril i el 3 de maig

La Casa d’Andalusia ha tornat amb sis dies plens d’actuacions. / Jordi Blanco

Figueres

Figueres ha programat més de 150 actes per a les Fires i Festes de la Santa Creu 2026, que se celebraran del 24 d'abril al 3 de maig. El dimecres 29 d'abril tenen lloc actes com la desfilada solidària, activitats a la Casa Cultural d’Andalusia i espectacles de dança. Aquesta és la programació completa:

Dimecres 29 d’abril

Activitats Casa Cultural d’Andalusia

  • Lloc: Recinte Firal
  • Hora: 16 h, 17 h i 18 h
  • 16 h – Actuació del grup de ball Grupsucre San Isidro; 17 h – Actuació del grup de ball Aire de mi tierra (colombià); 18 h – Actuació del grup de dansa bolivià.

Actuació de l’Escola de dansa urbana La Blue de Juanjo Pérez

  • Lloc: Plaça de l’Ajuntament
  • Hora: 18.15 h

Desfilada solidària

  • Lloc: Carrer de l’Església, davant l’Església de Sant Pere
  • Hora: 19 h
  • Desfilada participativa i solidària de l’Espai amb Cor de Càritas Alt Empordà per promoure el reciclatge tèxtil, la sostenibilitat i la comunitat.
  • Organitza: Càritas Alt Empordà

El Castell de Figueres i el seu futur

  • Lloc: La Cate (Sala Toni Montal)
  • Hora: 19 h
  • Projecció de l’audiovisual "Darrere els murs de Sant Ferran", amb un col·loqui posterior entre Joaquim Roqué, director de l’audiovisual, i Joan Carné, president dels Amics del Castell.
  • Més informació: www.amicscastellsantferran.org
  • Organitza: Associació Amics del Castell de Sant Ferran

Espectacle de dansa La consagració de la primavera de Roger Bernat/FFF

  • Lloc: Teatre Municipal El Jardí
  • Hora: 20 h
  • Reimaginació de La consagració de la primavera de Pina Bausch: sense ballarins, el públic esdevé intèrpret amb instruccions per auriculars. Espectacle organitzat amb motiu del Dia Internacional de la Dansa (29 d’abril). Recomanat a partir de 12 anys.
  • Preu: 12 €
  • Venda d’entrades: A la taquilla del Teatre Municipal El Jardí i a www.figueresaescena.cat

Programació de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026 del dimecres 29 d'abril

