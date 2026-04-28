Santa Creu 2026
Programació de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026 del dimecres 29 d'abril
Figueres ha programat més de 150 actes per a les Fires i Festes de la Santa Creu 2026, que se celebraran del 24 d'abril al 3 de maig. El dimecres 29 d'abril tenen lloc actes com la desfilada solidària, activitats a la Casa Cultural d’Andalusia i espectacles de dança. Aquesta és la programació completa:
Dimecres 29 d’abril
Activitats Casa Cultural d’Andalusia
- Lloc: Recinte Firal
- Hora: 16 h, 17 h i 18 h
- 16 h – Actuació del grup de ball Grupsucre San Isidro; 17 h – Actuació del grup de ball Aire de mi tierra (colombià); 18 h – Actuació del grup de dansa bolivià.
Actuació de l’Escola de dansa urbana La Blue de Juanjo Pérez
- Lloc: Plaça de l’Ajuntament
- Hora: 18.15 h
Desfilada solidària
- Lloc: Carrer de l’Església, davant l’Església de Sant Pere
- Hora: 19 h
- Desfilada participativa i solidària de l’Espai amb Cor de Càritas Alt Empordà per promoure el reciclatge tèxtil, la sostenibilitat i la comunitat.
- Organitza: Càritas Alt Empordà
El Castell de Figueres i el seu futur
- Lloc: La Cate (Sala Toni Montal)
- Hora: 19 h
- Projecció de l’audiovisual "Darrere els murs de Sant Ferran", amb un col·loqui posterior entre Joaquim Roqué, director de l’audiovisual, i Joan Carné, president dels Amics del Castell.
- Més informació: www.amicscastellsantferran.org
- Organitza: Associació Amics del Castell de Sant Ferran
Espectacle de dansa La consagració de la primavera de Roger Bernat/FFF
- Lloc: Teatre Municipal El Jardí
- Hora: 20 h
- Reimaginació de La consagració de la primavera de Pina Bausch: sense ballarins, el públic esdevé intèrpret amb instruccions per auriculars. Espectacle organitzat amb motiu del Dia Internacional de la Dansa (29 d’abril). Recomanat a partir de 12 anys.
- Preu: 12 €
- Venda d’entrades: A la taquilla del Teatre Municipal El Jardí i a www.figueresaescena.cat
