Alberto Gómez revalida el títol de l'Open de Fires del Club Billar Alt Empordà a tres bandes

El campió rep una de les escultures originals en ferro creades per l’artista empordanès Rafael Borràs com a guardó

El podi final amb regidors, organitzadors i l'artista Rafael Borràs / CBAE

Santi Coll

Figueres

Alberto Gómez ha renovat el títol de campió del Club Billar Alt Empordà en la modalitat de billar a tres bandes, després d’imposar-se a Jordi Casademont en la final del XII Open de Billar a Tres Bandes Fires i Festes de la Santa Creu 2026. La competició, organitzada pel Club Billar Alt Empordà, va celebrar la cloenda aquest divendres 24 d’abril a la seu de la Societat Coral Erato de Figueres, en una de les primeres activitats del programa festiu de la ciutat.

El campionat havia començat a principis d’any amb la participació dels socis del club empordanès. Un cop disputades totes les partides classificatòries, aquest divendres es van jugar les semifinals i la final entre els quatre jugadors més ben classificats de les eliminatòries prèvies.

A les 17.00 hores, les dues semifinals es van disputar de manera simultània. Alberto Gómez es va enfrontar a Fco. José Jiménez, mentre que Jordi Casademont va jugar contra Miguel Gutiérrez. Gómez i Casademont van superar els seus respectius rivals i es van classificar per a la partida decisiva, que va començar a les 19.00 hores.

Una final amb domini de Gómez

En la final, Alberto Gómez va confirmar el seu domini i va superar Jordi Casademont, fet que li va permetre revalidar el títol de campió. La classificació final va quedar encapçalada per Gómez, amb Casademont com a sotscampió, i Miguel Gutiérrez i Fco. José Jiménez com a semifinalistes.

L’acte també va tenir un component artístic destacat. Els trofeus d’enguany van ser quatre escultures originals en ferro creades per l’artista Rafael Borràs i García, de Llançà i amic del club. Les peces, concebudes expressament com a guardons, representen diferents postures pròpies del billar i van donar un caràcter singular al lliurament de premis.

Durant la partida final i el lliurament dels trofeus, els socis del Club Billar Alt Empordà van estar acompanyats pels regidors de Figueres Pere Montserrat i Albert Alemany, així com pel mateix Rafael Borràs. El club va agrair especialment la cessió d’aquestes obres originals, que converteixen el reconeixement esportiu en una peça artística vinculada al billar i al territori.

