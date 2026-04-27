Santa Creu 2026
Programació de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026 del dimarts 28 d'abril
Enguany, s'han programat més de 150 activitats entre el 24 d'abril i el 3 de maig
Figueres ha programat més de 150 actes per a les Fires i Festes de la Santa Creu 2026, que se celebraran del 24 d'abril al 3 de maig. El dimarts 28 d'abril tenen lloc actes com la Matinal ludicoesportiva per la gent gran i la celebració dels 30 anys dels Amics del Castell. Aquesta és la programació completa:
Dimarts 28 d’abril
Matinal ludicoesportiva per a la gent gran
- Lloc: Poliesportiu Roser Llop
- Hora: 10 h
Celebració dels 30 anys dels Amics del Castell
- Lloc: Castell de Sant Ferran
- Hora: 19 h
- Taula rodona "El Castell al llarg de 30 anys" amb la participació d’Anna Maria Puig, Lola Ventós i Antonio Herrera, moderada per Jaume Verdaguer.
- Inscripcions: www.amicscastellsantferran.org
- Organitza: Associació Amics del Castell de Sant Ferran
