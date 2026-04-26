Santa Creu 2026
La inauguració d''Objectiu Meli' a Figueres converteix l'exposició en un homenatge popular al fotògraf
Està repartida en tres espais: el Museu de l'Empordà, la Casa Natal de Dalí i l'antic Escorxador
Multitudinària i emotiva. Així va ser la inauguració d'Objectiu Meli, l'exposició monogràfica que la ciutat de Figueres dedica a Melitó Casals Casas, conegut popularment com a Meli. Centenars de persones van ser presents, aquest dissabte, a l'obertura de la mostra, que està repartida en tres espais: el Museu de l'Empordà, la Casa Natal de Dalí i l'Escorxador.
L'auditori del Museu es va quedar petit durant l'acte de presentació de la mostra, en la qual van intervenir i participar l'alcalde Jordi Masquef, la regidora de Cultura Mariona Seguranyes i el director Eduard Bech, juntament amb els comissaris Manel Gràvalos i Francesc Guillamet, el documentalista Santi Coll i Jordi Casals, fill del protagonista. No hi va faltar Pep Canaleta, actual director del Museu del Joguet i autor del projecte expositiu.
El fil conductor de les seves intervencions van girar entorn del valor del llegat i la seva ubicació com un dels grans artistes fotogràfics catalans del segle XX, a més d'haver estat "el fotògraf de capçalera de Salvador Dalí". Una realitat que l'exposició repassa en un tast de l'extens arxiu de Meli.
A la sala hi eren presents el fill gran del fotògraf, Francesc Casals, i la seva jove, Cristina Fàbrega, responsables de la digitalització del fons. Els acompanyaven els exalcaldes Joan Armangué, Marta Felip i Agnès Lladó, amb bona part dels regidors de l'actual consistori i d'altres mandats, la diputada Sònia Martínez i l'exdiputat al Congrés i expresident de la Diputació Carles Pàramo; la directora dels Museus Dalí, Montse Aguer; el president del Consorci del castell de Sant Ferran, Carlos Díaz Capmany, protaghonista d'una de les valuoses imatges del fons Meli; el president dels Amics del Castell, Joan Carné i l'exdirectora del Museu de l'Empordà, Alícia Viñas, entre altres.
També hi van ser presents molts amics de Meli i de la família, entre ells els pintors Ricard Ansón i Josep Ministral, l'empresari i activista lúdic Agustí Planas; el president del Cercle Euram, Manuel Toro i nombrosos companys fotògrafs.
L'estrena de l'exposició també inclou l'edició d'un complet catàleg que conté moltes més imatges que les que estan exposades. "És un llibre autèntic que explica bé la biografia i el treball de Meli", segons Mariona Seguranyes. L'entrada a l'exposició és d'accés lliure. Estarà oberta fins al mes de setembre.
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- Un pare denuncia que la seva filla amb diabetis ha estat mesos sense poder anar al menjador escolar per manca de recursos
- Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026
- La jubilació dels ‘boomers’ tensiona les òptiques: Espanya pot quedar-se sense professionals per atendre els establiments
- Tretze municipis de l'Alt Empordà reconeguts per la transparència
- Llers crea una escultura vegetal de papallona amb 600 plantes aromàtiques per regenerar el territori
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- Un formatge de l'Empordà fa podi al Concurs de Millors Formatges Artesans de Catalunya 2026