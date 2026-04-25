Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Figueres
instagramlinkedin

Santa Creu 2026

Programació de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026 del diumenge 26 d'abril

Enguany, s'han programat més de 150 activitats entre el 24 d'abril i el 3 de maig

El Concurs de Colles Sardanistes. / JORDI CALLOL

Redacció

Figueres

Figueres ha programat més de 150 actes per a les Fires i Festes de la Santa Creu 2026, que se celebraran del 24 d'abril al 3 de maig. El diumenge 26 d'abril destaquen actes com la 32a Trobada de Puntaires de Figueres, La Figuerenc@, el lliurament de medalles a figuerencs i figuerenques que enguany compleixen 90 anys o el 79è Concurs de Colles Sardanistes. Aquesta és la programació completa:

Diumenge 26 d’abril

Visites guiades a les Basses del Terrisser

  • Lloc: Basses del Terrisser (accés per la carretera de Llers GIP-5106)
  • Hora: Dos torns: de 9 a 11 h i d’11.30 a 13.30 h
  • Les Basses del Terrisser són unes zones humides situades a prop del centre penitenciari Puig de les Basses. És un ecosistema que pertany a la conca hidrogràfica de la Muga. Es recomana portar aigua i calçat còmode, i els gossos hi estan permesos sempre que vagin lligats. Visita a càrrec del biòleg Josep Illa.
  • Gratuït
  • Inscripció prèvia a mambient@figueres.org.

Festival Caní "Gossos i convivència"

  • Lloc: Parc Bosc
  • Hora: 10 a 13 h
  • Gimcana educativa i participativa amb gossos per promoure la convivència responsable entre persones i gossos a l’espai urbà. Els gossos han d’anar lligats en tot moment.
  • Gratuït
  • Aforament màxim de 50 persones, inscripció prèvia a mambient@figueres.org.

La Figuerenc@

  • Lloc: Centre de la ciutat i El Rampell
  • Hora: 10 a 12 h
  • 4a edició de la gimcana esportiva, cultural i familiar de la nostra ciutat. Durant 2 h supera les activitats esportives i els reptes culturals proposats (i amagats), per diversos carrers i places de Figueres, per acabar amb una festa a El Rampell (Parc de les Aigües). Inici des de qualsevol dels punts de control marcats en el plànol del tríptic (els tríptics es poden recollir al Poliesportiu Roser Llop o a l’Oficina de Turisme) i final a El Rampell.
  • Més informació a lafiguerenca.cat o gimcanalafiguerenca@gmail.com
  • Organitza: CB Adepaf

32a Trobada de Puntaires de Figueres

  • Lloc: Plaça Catalunya
  • Hora: De 10 a 13 h
  • Mostra de puntaires de Figueres
  • Organitza: Ajuntament de Figueres i AAVV Enric Morera
La trobada de puntaires se celebra a la plaça Catalunya. / Jordi Callol

Festa al Castell de Sant Ferran

  • Lloc: Castell de Sant Ferran (Pati d’armes)
  • Hora: De 10 a 18 h
  • Presentació de la nova proposta de dinamització del Castell de Sant Ferran. Comptarà amb visites gratuïtes amb vehicles elèctrics, barques, espais exclusius. Final de festa amb concert per a tothom.
  • Més informació a www.castelldesantferran.cat
  • Organitza: Ajuntament de Figueres amb la col·laboració del Consorci del Castell de Sant Ferran i Actiaescola

Lliurament de medalles a figuerencs i figuerenques que enguany compleixen 90 anys

  • Lloc: Teatre Municipal El Jardí
  • Hora: 11 h

Visita guiada Ruta Històrica de la Guerra Civil a Figueres

  • Lloc: Centre de Figueres
  • Hora: 11 h
  • Català. Visita guiada per alguns dels indrets de Figueres més significatius durant la Guerra Civil. Inclou accés al refugi antiaeri de la plaça del Gra.

Activitats Casa Cultural d’Andalusia

  • Lloc: Recinte Firal
  • Hora: 13 h, 14 h, 16 h, 18 h i 20 h
  • 13 h – Missa rociera, amb el Coro Rociero de la Casa Cultural d’Andalusia de l’Alt Empordà
  • 14 h – Dinar popular
  • 16 h – Actuació de l’Escola de ball i música Pilar Sánchez
  • 18 h – Actuació de l’Escola de dansa Marta Coll
  • 20 h – Actuació de l’Escola de ball La Blue de Juanjo Pérez

79è Concurs de Colles Sardanistes

  • Lloc: Plaça Catalunya
  • Hora: 17 h
  • Les millors colles sardanistes de la comarca es reuniran per mostrar la seva elegància i compenetració en un espectacle que no et pots perdre, amb música en directe de la Cobla Principal d’Olot.
  • Organitza: Casino Menestral Figuerenc

Programació familiar. Circ "Pífia" de Tota Pedra

  • Lloc: Plaça Josep Pla
  • Hora: 17 h
  • "Pífia" és un espectacle de circ inspirat en les vessants més absurdes del món del treball. Les situacions que solem amagar perquè ens fa vergonya posar-nos en evidència, a "Pífia" les traiem a la llum.
  • Gratuït

Havaneres amb Mestre d’Aixa

  • Lloc: Rambla Nova
  • Hora: 18 h

Teatre musical "L’arquitecte prohibit" de La Tremenda

  • Lloc: Sala La Cate
  • Hora: 18 h
  • Uns universitaris descobreixen un llibre prohibit que els porta a Antoni Gaudí, l’arquitecte capaç de convertir edificis en històries.
  • Preu: 15 €. Socis de La Cate, 10 €. Majors de 65 anys i menors de 16 anys, 12 €.
  • Venda d’entrades a www.lacate.cat, a la secretaria de La Cate i, el mateix dia de la funció, a la taquilla de La Cate.
  • Organitza: La Cate

Notícies relacionades i més

Concert amb la Big Band Empordà

  • Lloc: Rambla
  • Hora: 19 h

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Jesús Tortosa: «El nostre objectiu és que Alcobendas continuï sent una ciutat on l’esport es viu i es projecta al món»

El grup de teatre de l’Armentera porta a escena a Sant Mori una comèdia original ambientada a l’Empúries de fa dos mil anys

Figueres ret homenatge a Melitó Casals, 'Meli', el fotògraf que va capturar l'ànima de l'Empordà

L’al·lèrgia al pol·len dispara la venda de mascaretes i antihistamínics a les farmàcies de Catalunya: "Va ser espectacular"

El sistema immune, aquest "guardià silenciós que patrulla l’organisme", és el "llenguatge comú" del càncer, l’esclerosi múltiple o la covid persistent

Els capgrossos Berruga i Borinot estan d'aniversari per les Fires de Figueres

Un formatge de l'Empordà fa podi al Concurs de Millors Formatges Artesans de Catalunya 2026

El Triumvirat Mediterrani arriba a la 30a edició amb una exposició retrospectiva i un simposi internacional a l'Escala

Tracking Pixel Contents