Santa Creu 2026
Programació de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026 del diumenge 26 d'abril
Enguany, s'han programat més de 150 activitats entre el 24 d'abril i el 3 de maig
Figueres ha programat més de 150 actes per a les Fires i Festes de la Santa Creu 2026, que se celebraran del 24 d'abril al 3 de maig. El diumenge 26 d'abril destaquen actes com la 32a Trobada de Puntaires de Figueres, La Figuerenc@, el lliurament de medalles a figuerencs i figuerenques que enguany compleixen 90 anys o el 79è Concurs de Colles Sardanistes. Aquesta és la programació completa:
Diumenge 26 d’abril
Visites guiades a les Basses del Terrisser
- Lloc: Basses del Terrisser (accés per la carretera de Llers GIP-5106)
- Hora: Dos torns: de 9 a 11 h i d’11.30 a 13.30 h
- Les Basses del Terrisser són unes zones humides situades a prop del centre penitenciari Puig de les Basses. És un ecosistema que pertany a la conca hidrogràfica de la Muga. Es recomana portar aigua i calçat còmode, i els gossos hi estan permesos sempre que vagin lligats. Visita a càrrec del biòleg Josep Illa.
- Gratuït
- Inscripció prèvia a mambient@figueres.org.
Festival Caní "Gossos i convivència"
- Lloc: Parc Bosc
- Hora: 10 a 13 h
- Gimcana educativa i participativa amb gossos per promoure la convivència responsable entre persones i gossos a l’espai urbà. Els gossos han d’anar lligats en tot moment.
- Gratuït
- Aforament màxim de 50 persones, inscripció prèvia a mambient@figueres.org.
La Figuerenc@
- Lloc: Centre de la ciutat i El Rampell
- Hora: 10 a 12 h
- 4a edició de la gimcana esportiva, cultural i familiar de la nostra ciutat. Durant 2 h supera les activitats esportives i els reptes culturals proposats (i amagats), per diversos carrers i places de Figueres, per acabar amb una festa a El Rampell (Parc de les Aigües). Inici des de qualsevol dels punts de control marcats en el plànol del tríptic (els tríptics es poden recollir al Poliesportiu Roser Llop o a l’Oficina de Turisme) i final a El Rampell.
- Més informació a lafiguerenca.cat o gimcanalafiguerenca@gmail.com
- Organitza: CB Adepaf
32a Trobada de Puntaires de Figueres
- Lloc: Plaça Catalunya
- Hora: De 10 a 13 h
- Mostra de puntaires de Figueres
- Organitza: Ajuntament de Figueres i AAVV Enric Morera
Festa al Castell de Sant Ferran
- Lloc: Castell de Sant Ferran (Pati d’armes)
- Hora: De 10 a 18 h
- Presentació de la nova proposta de dinamització del Castell de Sant Ferran. Comptarà amb visites gratuïtes amb vehicles elèctrics, barques, espais exclusius. Final de festa amb concert per a tothom.
- Més informació a www.castelldesantferran.cat
- Organitza: Ajuntament de Figueres amb la col·laboració del Consorci del Castell de Sant Ferran i Actiaescola
Lliurament de medalles a figuerencs i figuerenques que enguany compleixen 90 anys
- Lloc: Teatre Municipal El Jardí
- Hora: 11 h
Visita guiada Ruta Històrica de la Guerra Civil a Figueres
- Lloc: Centre de Figueres
- Hora: 11 h
- Català. Visita guiada per alguns dels indrets de Figueres més significatius durant la Guerra Civil. Inclou accés al refugi antiaeri de la plaça del Gra.
Activitats Casa Cultural d’Andalusia
- Lloc: Recinte Firal
- Hora: 13 h, 14 h, 16 h, 18 h i 20 h
- 13 h – Missa rociera, amb el Coro Rociero de la Casa Cultural d’Andalusia de l’Alt Empordà
- 14 h – Dinar popular
- 16 h – Actuació de l’Escola de ball i música Pilar Sánchez
- 18 h – Actuació de l’Escola de dansa Marta Coll
- 20 h – Actuació de l’Escola de ball La Blue de Juanjo Pérez
79è Concurs de Colles Sardanistes
- Lloc: Plaça Catalunya
- Hora: 17 h
- Les millors colles sardanistes de la comarca es reuniran per mostrar la seva elegància i compenetració en un espectacle que no et pots perdre, amb música en directe de la Cobla Principal d’Olot.
- Organitza: Casino Menestral Figuerenc
Programació familiar. Circ "Pífia" de Tota Pedra
- Lloc: Plaça Josep Pla
- Hora: 17 h
- "Pífia" és un espectacle de circ inspirat en les vessants més absurdes del món del treball. Les situacions que solem amagar perquè ens fa vergonya posar-nos en evidència, a "Pífia" les traiem a la llum.
- Gratuït
Havaneres amb Mestre d’Aixa
- Lloc: Rambla Nova
- Hora: 18 h
Teatre musical "L’arquitecte prohibit" de La Tremenda
- Lloc: Sala La Cate
- Hora: 18 h
- Uns universitaris descobreixen un llibre prohibit que els porta a Antoni Gaudí, l’arquitecte capaç de convertir edificis en històries.
- Preu: 15 €. Socis de La Cate, 10 €. Majors de 65 anys i menors de 16 anys, 12 €.
- Venda d’entrades a www.lacate.cat, a la secretaria de La Cate i, el mateix dia de la funció, a la taquilla de La Cate.
- Organitza: La Cate
Concert amb la Big Band Empordà
- Lloc: Rambla
- Hora: 19 h
