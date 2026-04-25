Santa Creu 2026
Masquef apel·la a la "pinya" castellera per projectar Figueres cap al futur
Els Merlots han fet un pregó de Fires coral amb la plaça de l’Ajuntament plena a vessar
L’àvia Paquita, alter ego de l’actor Àngel Amieva, ha encès el Xupinassu amb un “estriptis”
L’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, va obrir el pregó de les Fires i Festes de la Santa Creu amb un discurs marcat pel 150è aniversari de l’atorgament del títol de ciutat i pel reconeixement a la Colla Castellera de Figueres, pregonera d’enguany coincidint amb el seu 30è aniversari. Masquef va presentar aquesta doble efemèride com una oportunitat per "mirar enrere per recordar d’on venim però sobretot mirar el futur amb ambició i il·lusió".
El fil central del discurs va ser la comparació entre el món casteller i la capacitat de Figueres per superar les dificultats. L’alcalde va definir els castells com "una metàfora perfecta del que som com a societat: una pinya forta, transversal i compromesa", i va remarcar que només amb esforç compartit, confiança i treball en equip es poden assolir els grans reptes col·lectius.
Masquef també va voler combatre el derrotisme i va defensar que la ciutat ha de respondre unida quan es tracta de protegir i projectar Figueres. "Defensar Figueres no va d’un color polític, no va d’un alcalde, va de tots", va afirmar, vinculant aquesta idea al passat, al present i "sobretot, al futur que volem construir plegats".
Un exemple a seguir
La imatge més potent del discurs va arribar amb l’elogi de la resiliència castellera. L’alcalde va recordar que no tots els castells s’aconsegueixen i que alguns cauen, però que la clau és trobar forces per tornar-los a aixecar. "Aquest és l’exemple a seguir!", va proclamar, convertint la Colla Castellera de Figueres en símbol d’una ciutat que vol mirar endavant sense renunciar a la seva identitat.
El discurs va acabar amb una crida a viure intensament les Fires i Festes de la Santa Creu, omplint places i carrers de vida, cultura, música i tradició, i amb la voluntat de preservar els valors compartits de la ciutat. Masquef va tancar la intervenció amb el crit de "Visca Figueres!".
La Colla Castellera de Figueres, convidada a fer el pregó inaugural de la Santa Creu amb motiu del seu trentè aniversari, va entrar a la plaça de l’Ajuntament, plena a vessar, amb diversos pilars caminant. L’ascens al balcó de la Casa de la Vila també es va fer a partir d’un pilar. Diversos membres dels Merlots, amb la seva presidenta al capdavant, van parlar davant del públic en un discurs coral i molt aplaudit pels assistents.
Xupinassu a la pujada de Sant Pere
Després del pregó oficial es va celebrar el tradicional Xupinassu des del bar el Cafetò de la pujada de Sant Pere. L’àvia Paquita, alter ego de l’actor Àngel Amieva, va reclamar diverses millores per a la ciutat i va acabar la seva actuació fent un estriptis provocat per un error: “He confós xuminassu per xupinassu”, va dir abans d’encendre el coet que donava el tret de sortida a una festa multitudinària.
