El Rampell de les Fires de Figueres arrenca aquest divendres amb una edició que té Ginestà, Doctor Prats, Banda Neon i Crim com a caps de cartell
L’espai de concerts del Parc de les Aigües arriba a la seva cinquena edició amb onze actuacions programades i una desena de barraques
El Parc de les Aigües acollirà novament El Rampell durant les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres, arribant així a la seva cinquena edició. Un espai de concerts que va agafar el relleu del popular Embarraca’t de la plaça Europa l’any 2022, i que les xifres demostren que ja està més que consolidat com un punt de trobada per gaudir de la música i la festa figuerenca. "Amb el canvi d’ubicació i de format, s’han aconseguit xifres rècord, l’entorn ha virat aconseguint atraure cada vegada més gent, convertint-lo en un espai familiar, on es troben grups d’amics, amb un públic intergeneracional i tot en un ambient sa i acollidor", destaca Pere Montserrat, regidor de Joventut.
Enguany, hi haurà una desena de barraques i es podran veure fins a onze espectacles en aquest escenari. Montserrat exposa que "seran cinc nits, en què es combinaran grans noms del panorama musical del país amb una aposta clara pel talent local, amb conjunts de Figueres i de la comarca".
Nit d’estrena
I tot començarà el divendres 24 d’abril, en què els Djs celebraran la seva nit, estrenant El Rampell d’aquest any, amb la Festa Flaix Fm i la rosinca Lia Jensen. Els assistents arribaran a la zona de barraques després d’haver gaudit de les segones edicions del correbars Entxispa’t i de la Nit de la Diabòlica, que finalitzaran el seu recorregut pel centre de Figueres, just en aquest emplaçament al costat del Mas Torrent.
L’endemà, l’escenari s’encendrà després de la Nit del Foc amb el concert de la Banda Neon. Per segon any consecutiu, aquest grup local actuarà a les Fires i Festes de la Santa Creu, però enguany hi arriben després d’un gran creixement de popularitat, ja que des de l’estiu passat han sumat a les seves ja conegudes versions temes propis com Guapíssima, l’exitós Es busca catalanet o Els passos prohibits, que van publicar el mes de març passat. Seguidament, DJ Ruben Rider s’encarregarà de mantenir la festa fins ben entrada la matinada.
La població figuerenca podrà tornar a la tercera nit de barraques el dijous 30 d’abril amb el concert del popular grup Doctor Prats. La capital de l’Alt Empordà serà la segona parada de la gira Festribal 2026, en la qual celebrarà els 10 anys de l’univers festiu i musical que identifica aquest grup català, amb més músics a l’escenari, un nou espectacle i un repertori renovat. En acabat, la música continuarà sonant al Parc de les Aigües amb versions de clàssics de rock i pop gràcies al grup empordanès James Band.
El dia 1 de maig el punk rock prendrà el protagonisme d’aquest espai de concerts. La nit començarà amb els empordanesos Rural Kids, que obriran pas al grup Crim. La banda de Tarragona aterrarà a Figueres per presentar-hi el seu vuitè disc, Futur Medieval, que dona nom a la seva gira. I els concerts acabaran de matinada amb Groggy Rude, que hi portaran un repertori rocker amb temes del seu darrer treball, Res a perdre.
Finalment, l’últim dia de concerts hi actuarà el grup que va estrenar El Rampell l’abril del 2022: Ginestà. Aleshores hi arribaven després de l’èxit de la cançó L’Eva i la Jana, amb la seva coreografia tiktokera, i l’àlbum Suposo que l’amor és això. Ara tornen a la Santa Creu 2026 amb Gira tot igual, però diferent, un treball discogràfic publicat el 16 d’abril passat que ja sona amb hits com Les coses senzilles i Perdre el cap. Per acabar, 7 de copes seran els responsables de tancar els concerts d’aquest any. La banda de l’Alt Empordà buscarà animar la festa amb versions conegudes per tothom. Aquell mateix dia, abans que soni la música, es durà a terme la primera edició de l’Escalabirres, una competició en què les persones participants hauran d’apilar el màxim nombre de caixes en forma vertical i sense caure.
Una desena de barraques i un Centre de Comandament
Ben a prop de l’escenari de concerts, hi haurà instal·lades deu barraques, que, com sempre, seran gestionades per entitats socials i esportives de la ciutat. Enguany aniran a càrrec de la Colla Castellera de Figueres, el CRE Vilatenim, El Dofí, el Club d’Escacs Figueres, el Club Waterpolo Figueres, el CB Escolàpies, el CB Adepaf, el Patinatge Artístic Figueres, el Tennis Taula Tramuntana i el Club Hoquei Figueres. "Entre l’any passat i l’anterior es van assolir xifres rècord de vendes, les entitats en van fer una valoració molt positiva", explica el regidor de Joventut, que també diu que "veiem que molta gent ve a sopar, fent que El Rampell comenci abans, i està bé que també passin coses al vespre".
Per tal de mantenir aquest bon ambient, des del consistori s’està treballant en un ampli dispositiu de seguretat. A l’accés del recinte, hi haurà un any més el Centre de Comandament que, coordinat per la Guàrdia Urbana, tindrà policia de paisà, Mossos d’Esquadra i el CNP.
- Elena Bianca Ciobanu, la nota més alta del MIR, tria Dermatologia a l'Hospital Clínic: 'Soc romanesa i tinc 41 anys, el meu cas anima a trencar motlles
- Un pare denuncia que la seva filla amb diabetis ha estat mesos sense poder anar al menjador escolar per manca de recursos
- El SEPE et pot retirar el subsidi per a majors de 52 anys per tenir diners estalviats
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- Aliança Catalana anuncia el seu candidat a Figueres
- Figueres crea un centenar de places d'aparcament en dues zones de la ciutat
- Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026
- Jaume Roures torna al negoci audiovisual i compra la productora de 'Crims'